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Постер фильма Спасти зеленую планету!
7.1
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7.1

Спасти зеленую планету!

, 2003
Jigureul jikyeora!
Южная Корея / комедия, криминал, драма / 18+
Постер фильма Спасти зеленую планету!
7.1

О фильме

Ли Бён-гу пять лет ухаживает за матерью, лежащей в коме, и пытается выяснить причины её состояния. В процессе он решает, что раскрыл заговор инопланетян, направленный на истребление жизни на Земле. За несколько часов до лунного затмения, после которого события примут необратимый характер, он должен встретиться с принцем Андромеды, добравшись до него через его земных агентов, во главе которых - зловещий Кан Ман-щик, легко переносящий удар током в 300 V и другие невзгоды.

В ролях

Ли Джэ-ён
Inspector Choo
Ки Джу-бон
Squad Leader Lee
Ким Рве-ха
Щин Ха-гюн
Lee Byeong-gu
Пэк Юн-щик
Kang Man-shik
Hwang Jung-min
Su-ni
Lee Ju-hyeon
Inspector Kim
Kim Dong-hyun
Tae-sik
Kim Kwang-sik
Detective Seo
Won Woong-jae
Detective Jang
Е Су-джон
Byeong-gu's Mother
Режиссер Чан Джун-хван
Сценарист Чан Джун-хван
Композитор Ли Дон-джун
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 4 апреля 2003
Дата выхода
6 ноября 2025 Греция
4 апреля 2003 Южная Корея 18
Сборы в мире $15 516
Производство CJ Entertainment, Sidus
Другие названия
Jigureul jikyeora!, Save the Green Planet!, ¡Salva el planeta verde!, Chikyu wo mamore!, Mentsétek meg a zöld bolygót!, Salvar el planeta tierra, Save the Green Planet, Soste ton Prasino Planiti!, Врятуймо зелену планету!, Спасти зеленую планету!, 地球を守れ！, 拯救綠色星球！, Врятувати зелену планету, Cứu lấy hành tinh xanh

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 июля 2025

Отзывы о фильме

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