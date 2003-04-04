Ли Бён-гу пять лет ухаживает за матерью, лежащей в коме, и пытается выяснить причины её состояния. В процессе он решает, что раскрыл заговор инопланетян, направленный на истребление жизни на Земле. За несколько часов до лунного затмения, после которого события примут необратимый характер, он должен встретиться с принцем Андромеды, добравшись до него через его земных агентов, во главе которых - зловещий Кан Ман-щик, легко переносящий удар током в 300 V и другие невзгоды.
|6 ноября 2025
|Греция
|4 апреля 2003
|Южная Корея
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