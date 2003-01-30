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Постер фильма Божественный свет
5.4
Киноафиша Фильмы Божественный свет
5.4

Божественный свет

, 2003
Luz prodigiosa, La
Испания / драма / 18+
Постер фильма Божественный свет
5.4

О фильме

В разгар гражданской войны в Испании молодой деревенский пастушок Хоакин находит в поле тяжело раненного в голову человека. Хоакин прячет пребывающего в амнезии больного и выхаживает его, дав ему прозвище – Галапаго. Однако вскоре пастуха призывают на фронт, и он вынужден оставить Галапаго в одном из приютов. Через десятки лет Хоакин, оказавшись в тех краях, где прошла его молодость, начинает разыскивать Галапаго и находит его среди детворы на улице. Каково же изумление Хоакина, когда, проведя небольшое расследование, он узнает в нищем уличном бродяге одного из величайших людей ХХ века.

В ролях

Альфредо Ланда
Joaquín
Нино Манфреди
Galápago
Хосе Луис Гомес
Хосе Луис Гомес
Silvio
Иван Корвачо Сервантес
Joaquín joven
Серджо Виллануэва
Galápago joven
Кити Манвер
Кити Манвер
Adela
Мариано Пенья
Мариано Пенья
Doctor
Фернандо Пикон
Abogado
Inma Molina
Belén
Фэни Де Кастро
Sor Ángela
Режиссер Мигель Эрмосо
Сценарист Фернандо Мариас Амондо
Композитор Эннио Морриконе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 30 января 2003
Дата выхода
18 июля 2005 Россия
18 июля 2005 Беларусь
30 января 2003 Испания
24 сентября 2004 Италия
18 июля 2005 Казахстан
18 июля 2005 Украина
Бюджет $2 000 000
Производство Azalea Producciones Cinematográficas, Canal 9 Televisió Valenciana, Canal Sur Televisión
Другие названия
La luz prodigiosa, A Luz Prodigiosa, Cudowne światło, La fine di un mistero, The End of a Mystery, Божественный свет, Божественный огонь

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Обновлено 27 августа 2024
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