В разгар гражданской войны в Испании молодой деревенский пастушок Хоакин находит в поле тяжело раненного в голову человека. Хоакин прячет пребывающего в амнезии больного и выхаживает его, дав ему прозвище – Галапаго. Однако вскоре пастуха призывают на фронт, и он вынужден оставить Галапаго в одном из приютов. Через десятки лет Хоакин, оказавшись в тех краях, где прошла его молодость, начинает разыскивать Галапаго и находит его среди детворы на улице. Каково же изумление Хоакина, когда, проведя небольшое расследование, он узнает в нищем уличном бродяге одного из величайших людей ХХ века.

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