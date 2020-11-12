Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ограбить Лондон» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Земля – это грешная песня
6.9
Киноафиша Фильмы Земля – это грешная песня
6.9

Земля – это грешная песня

, 1973
Maa on syntinen laulu
Финляндия / драма / 18+
Постер фильма Земля – это грешная песня
6.9

О фильме

Экранизация одноименного романа Тимо К. Мукки (1944–1973). В фильме рассказана жесткая, пропитанная кровью и природным эротизмом история болезненной страсти юной Марты и развратного погонщика оленей Оулы, разгоревшаяся на бескрайних просторах Лапландии в конце 1940 годов. Когда выясняется, что 19-летняя девушка беременна, ее отец приходит в ярость. С этого начинается череда трагических событий.

В ролях

Маритта Виттамяки
Martta Mäkelä
Паули Яухоярви
Juhani Mäkelä
Аймо Саукко
Mäkelän Äijä
Юко Хилтунен
Hannes
Мийя Хилтунен
Alli Mäkelä
Сиркка Саарнио
Elina Pouta
Вейкко Котавуопио
Kurki-Pertti
Осмо Хеттула
Saarnaaja
Майя-Лииса Ольгрен
Aino Liinukorpi
Niiles-Jouni Aikio
Oula
Режиссер Рауни Мольберг
Сценарист Пирьо Хонкасало, Рауни Мольберг, Тимо Мукка, Пану Райяла
Композитор Hannu Sinnemäki
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 2 ноября 1973
Дата выхода
9 ноября 1973 США
2 ноября 1973 Финляндия
1 апреля 2001 Чехия 18+
27 мая 1974 Швеция 15
MPAA R
Бюджет 860 000 FIM
Производство RM-Tuotanto
Другие названия
Maa on syntinen laulu, Jorden är en syndfull sång, The Earth Is a Sinful Song, The Land of Our Ancestors, Bűnös dal a Föld, Cancion para la tierra triste, Die Erde ist ein sündiges Lied, I gi einai to amartolo mas tragoudi, Jorden er en syndefuld sang, Jorden er en syndfull sang, La terre de nos ancêtres, Maa on patune laul, Pământul e un cântec păcătos, Ziemia jest grzeszną pieśnią, Земля - это грешная песня, Земята е греховна песен, Jorden er en syndefull sang, Die Erde ist ein sündig Lied, Earth Is Our Sinful Song

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше