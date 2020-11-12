Экранизация одноименного романа Тимо К. Мукки (1944–1973). В фильме рассказана жесткая, пропитанная кровью и природным эротизмом история болезненной страсти юной Марты и развратного погонщика оленей Оулы, разгоревшаяся на бескрайних просторах Лапландии в конце 1940 годов. Когда выясняется, что 19-летняя девушка беременна, ее отец приходит в ярость. С этого начинается череда трагических событий.
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените15 голосов
6.8IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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