Герой фильма который пытается добиться аудиенции у Папы Римского, оказывается втянутым в круговорот того, чего на самом деле нет!
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 51 минута
Год выпуска1971
Премьера в мире1 января 1972
Дата выхода
31 марта 1972
Италия
1 января 1972
США
ПроизводствоVides Cinematografica, Les Films Ariane
Другие названия
L'udienza, A Audiência, Audiensen, La audiencia, À Sombra do Vaticano, Audiencja, Az audiencia, De audiëntie, Die Audienz, L'audience, O peirasmos, Os Amantes do Papa, Papal Audience, The Audience, Аудиенция, Аудиенцията