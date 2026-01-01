Оповещения от Киноафиши
Аудиенция

Аудиенция

L'udienza 18+
О фильме

Герой фильма который пытается добиться аудиенции у Папы Римского, оказывается втянутым в круговорот того, чего на самом деле нет!
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 января 1972
Дата выхода
31 марта 1972 Италия
1 января 1972 США
Производство Vides Cinematografica, Les Films Ariane
Другие названия
L'udienza, A Audiência, Audiensen, La audiencia, À Sombra do Vaticano, Audiencja, Az audiencia, De audiëntie, Die Audienz, L'audience, O peirasmos, Os Amantes do Papa, Papal Audience, The Audience, Аудиенция, Аудиенцията
Режиссер
Марко Феррери
Марко Феррери
В ролях
Энцо Янначчи
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Уго Тоньяцци
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Витторио Гассман
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
