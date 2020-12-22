Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жить Жить
Киноафиша Фильмы Жить
Ikiru

Жить, 1952

1952 / Япония
8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Старик, узнавший о скорой кончине, узнавший о равнодушии близких, узнавший, что жизнь прожита зря, решает, что детская площадка на месте зловонного пустыря — это то, что он оставит этому миру после себя. Слабый, умирающий старик, покорный, бессловесный чиновник стал борцом.

То упорно настаивая, требуя, то умоляя и унижаясь он проходит все круги бюрократического ада. Он собирает подписи, резолюции, печати. Он не уступает ни перед гневом начальства, ни перед насмешками сослуживцев, ни перед угрозами бандитов.

В грязном пустыре, оказывается, заинтересованы сильные миры сего. И когда площадка готова, он садится на качели и, тихо покачиваясь под старомодную песенку своей юности, умирает.

8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 9 октября 1952
Возраст 18+
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Шиничи Химори
Харуо Танака
Минору Чиаки
Мики Одагири
Такаси Симура
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Жить
Под небом Африки
Под небом Африки (2012)
7.785714
Восточная элегия
Восточная элегия (1996)
7.3333335
Ран
Ран (1985)
8.181818
Иди и смотри
Иди и смотри (1985)
8.333333
Простая смерть
Простая смерть (1985)
7.4666667
Рай и Ад
Рай и Ад (1963)
7.3846154
Харакири
Харакири (1962)
7.5
Отважный самурай
Отважный самурай (1962)
6.9166665
Телохранитель
Телохранитель (1961)
8
Скрытая крепость
Скрытая крепость (1958)
7.071429
Трон в крови
Трон в крови (1957)
8.071428
Семь самураев
Семь самураев (1954)
8.2
Постер фильма Жить 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Студия Lionsgate приобрела права на ремейк фильма Акиры Куросавы «Жить» с Биллом Найи в главной роли Это первая сделка британского офиса компании после глобальной реструктуризации.
Написать
22 декабря 2020 13:41
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Тест: есть ли у вас экстрасенсорные способности?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше