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Майкл Пауэлл

Michael Powell
Майкл Пауэлл
Майкл Пауэлл Michael Powell
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Дата рождения
30 сентября 1905
Возраст
84 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
19 февраля 1990
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Майкла Пауэлла

Родился 30 сентября 1905 года. Бексбурн, Великобритания. 

Фильмография Майкла Пауэлла
Архангел(ьск)
Архангел(ьск)
комедия 1990, Канада
6.0
Подглядывающий
Подглядывающий
ужасы, триллер, драма, криминал 1960, Великобритания
7.0
Сказки Гофмана
Сказки Гофмана
приключения, фэнтези, мюзикл, мелодрама 1951, Великобритания
7.0
Красные башмачки
Красные башмачки
мюзикл, драма, мелодрама 1948, Великобритания
8.0
Черный нарцисс
Черный нарцисс
драма 1947, Великобритания
7.0
Лестница в небо
Лестница в небо
фэнтези, драма, мелодрама, военный 1946, Великобритания
8.0
Багдадский вор
Багдадский вор
семейный, сказка 1940, Великобритания
6.0
Шпион в черном
Шпион в черном
триллер, военный, приключения 1939, Великобритания
7.0
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Очень странные дела в Британии: 7 интересных триллеров Соединенного Королевства На экраны российских кинотеатров выходит дебютный триллер Энейла Карии «Аффект» с Беном Уишоу в главной роли. Упомянутый жанр считается одним из основных в британском кинематографе еще со времен первых работ Альфреда Хичкока (это уже потом в Голливуде он стал массовым режиссером). По такому случаю мы решили собрать несколько очень любопытных триллеров, сделанных в Соединенном Королевстве.
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17 июня 2021 15:33
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