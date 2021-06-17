Очень странные дела в Британии: 7 интересных триллеров Соединенного Королевства

На экраны российских кинотеатров выходит дебютный триллер Энейла Карии «Аффект» с Беном Уишоу в главной роли. Упомянутый жанр считается одним из основных в британском кинематографе еще со времен первых работ Альфреда Хичкока (это уже потом в Голливуде он стал массовым режиссером). По такому случаю мы решили собрать несколько очень любопытных триллеров, сделанных в Соединенном Королевстве.