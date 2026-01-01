Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Абель Ганс
Abel Gance
Абель Ганс
Абель Ганс
Abel Gance
Дата рождения
25 октября 1889
Возраст
92 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
10 ноября 1981
Карьера
Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.3
Падение дома Ашеров
(1928)
6.8
Большая любовь Бетховена
(1937)
6.2
Матерь Скорбящая
(1917)
Фильмография Абель Ганс
6.8
Большая любовь Бетховена
Un grand amour de Beethoven
биография, мюзикл, драма
1937, Франция
6
Конец света
La fin du monde
драма, фантастика
1931, Франция
7.3
Падение дома Ашеров
La chute de la maison Usher
фэнтези, ужасы, драма
1928, Франция
6.2
Матерь Скорбящая
Mater dolorosa
драма
1917, Франция
