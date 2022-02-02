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Городской ковбой Городской ковбой
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Urban Cowboy

Городской ковбой, 1980

1980 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Днем Бад Дэвис вкалывает, как проклятый. Но по вечерам он меняет свою рабочую каску на ковбойскую шляпу и направляется в самый популярный ночной клуб Хьюстона, где его ждет новое амплуа — короля и соблазнителя. Здесь герой знакомится с очаровательной девушкой по имени Сисси, которая убеждена, что Бад — «настоящий ковбой». Но, как известно, «настоящий ковбой» познается в деле, и теперь Баду предстоит оправдать свое гордое звание, разобравшись с опасным мошенником, который задумывает ограбить ночной клуб и похитить сердце Сисси.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 6 июня 1980
Премьера в мире 6 июня 1980
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Бриджес
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Бэрри Корбин
Брук Алдерсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Городской ковбой 2 постера
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В разработку запущен сериал по фильму «Городской ковбой» с Джоном Траволтой За проект отвечают режиссер «Сферы» и сервис Paramount+.
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2 февраля 2022 16:38
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