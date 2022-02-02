Городской ковбой, 1980

Днем Бад Дэвис вкалывает, как проклятый. Но по вечерам он меняет свою рабочую каску на ковбойскую шляпу и направляется в самый популярный ночной клуб Хьюстона, где его ждет новое амплуа — короля и соблазнителя. Здесь герой знакомится с очаровательной девушкой по имени Сисси, которая убеждена, что Бад — «настоящий ковбой». Но, как известно, «настоящий ковбой» познается в деле, и теперь Баду предстоит оправдать свое гордое звание, разобравшись с опасным мошенником, который задумывает ограбить ночной клуб и похитить сердце Сисси.