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Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Jean-Paul Belmondo
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Жан-Поль Бельмондо
Jean-Paul Belmondo
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Дата рождения
9 апреля 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
6 сентября 2021
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Жан-Поль Бельмондо
Родился 9 апреля 1933 года. Нейи-сюр-Сен, Франция.
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Фильмография Жан-Поль Бельмондо
Человек и его собака
драма
2008, Франция / Италия
7.0
Актеры
биография, комедия, драма
2000, Франция
5.0
Один шанс на двоих
комедия, приключения
1998, Франция / Россия
7.0
Сто и одна ночь
комедия
1995, Великобритания / Франция
6.0
Неизвестный в доме
драма, криминал
1992, Франция
6.0
Баловень судьбы
комедия, драма, приключения
1988, Франция / ГДР
7.0
Одиночка
боевик, триллер
1987, Франция
7.0
Веселая пасха
комедия
1984, Франция
7.0
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Умер Жан-Поль Бельмондо
Актер снялся более чем в ста фильмах и был одним из наиболее ярких представителей «французской новой волны».
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7 сентября 2021 09:38
Суперагент Жан-Клод Ван Дамм спасает своего сына в трейлере комедийного боевика «Последний наемник»
Актер вдохновляется картинами с Жан-Полем Бельмондо.
Написать
8 июня 2021 16:30
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