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Джеймс Мейсон
Джеймс Мейсон
James Mason
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Джеймс Мейсон
James Mason
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Дата рождения
15 мая 1909
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
27 июля 1984
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Джеймс Мейсон
Родился 15 мая 1909 года. Йоркшир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеймс Мейсон
Вердикт
драма
1982, США
7.0
Узы крови
криминал, детектив, мелодрама, триллер, драма
1979, США / Германия
4.0
Мальчики из Бразилии
триллер, драма, фантастика
1978, США / Великобритания
7.0
Небеса могут подождать
мелодрама, комедия, фэнтези, спорт
1978, США
6.0
Путешествие отверженных
военный, драма
1976, Великобритания
6.0
Человек Макинтоша
триллер
1973, США / Великобритания
6.0
Детская игра
драма, детектив
1972, США
6.0
Холодный пот
боевик, криминал, драма
1970, Франция / Италия / Бельгия
5.0
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