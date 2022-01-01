Сотворившая чудо, 1962

Хелен Келлер (27 июня 1880 — 1 июня 1968) — слепоглухая американская писательница, преподавательница и общественный деятель. Она родилась нормальным здоровым ребенком в городе Таксамбия, штат Алабама, в прекрасной старинной семье. В возрасте 19 месяцев после острого воспаления мозга и желудка Елена лишилась зрения и слуха, что для такого маленького ребенка означало и немоту. Ее хотели записать в умственно отсталые, но она стала первым слепоглухим человеком, получившим высшее образование. Через много лет после их знакомства, Марк Твен имел основания сказать: в XIX веке было два по-настоящему великих человека — Наполеон и Елена Келлер.