Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сотворившая чудо Сотворившая чудо
Киноафиша Фильмы Сотворившая чудо
The Miracle Worker

Сотворившая чудо, 1962

1962 / США
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Хелен Келлер (27 июня 1880 — 1 июня 1968) — слепоглухая американская писательница, преподавательница и общественный деятель. Она родилась нормальным здоровым ребенком в городе Таксамбия, штат Алабама, в прекрасной старинной семье. В возрасте 19 месяцев после острого воспаления мозга и желудка Елена лишилась зрения и слуха, что для такого маленького ребенка означало и немоту. Ее хотели записать в умственно отсталые, но она стала первым слепоглухим человеком, получившим высшее образование. Через много лет после их знакомства, Марк Твен имел основания сказать: в XIX веке было два по-настоящему великих человека — Наполеон и Елена Келлер.

8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 23 мая 1962
Режиссер
Артур Пенн
В ролях
Энн Бэнкрофт
Виктор Джори
Инга Суэнсон
Эндрю Прайн
Кэтлин Комегис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сотворившая чудо 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши