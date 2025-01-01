Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Самые ожидаемые фильмы Самые ожидаемые фильмы 2025

Самые ожидаемые фильмы 2025 года

Все 2023 2024 2025 2026
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь
приключения, фэнтези Россия
1 января 2025
Все 2023 2024 2025 2026
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
Этот абсурдный советский мультфильм не предназначался для детских глаз: понять смогут только взрослые
Взял от родителей лучшее: сыну Вертинской и Михалкова повезло в генетической лотерее
Известная актриса чуть не стала женой узбека в 15 лет: глядя на нее сейчас, не догадаешься
Тест: выберете эмодзи и узнайте всю правду о себе
Эту песню сочинили после страшной трагедии: все советские дети задорно пели ее в лагерях
Все считают мегерами: у этих 5 знаков зодиака самый невыносимый характер
Под этим знаком Зодиака рождаются идеальные женщины: не влюбиться невозможно
Сразу видно — разлучница: Тарковского и Кончаловского рассорила роковая женщина
Гениальная импровизация Новосельцева: этой сцены изначально не было в «Служебном романе»
Спорим, вы забыли этот мультфильм о дяде Федоре: спустя 48 лет выглядит странно
Поступила ужасно: за что Гурченко возненавидела родную дочь
Дюма был бы в ужасе: Алферову признали одной из худших Констанций
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше