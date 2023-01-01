Денискины рассказы, 2024

Москва. К старожилу дома на Каретном Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дед Денис каждый день рассказывает истории внуку о его ровеснике, жившем в совсем другую эпоху. Рассказы деда Дениса становятся порталом в его беззаботное советское детство в одном из московских дворов. Истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в прошлое. Оказывается, что в любые времена у детей много общего — любознательность, непосредственность, необъятная любовь и интерес к тому, как устроен этот мир.