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Денискины рассказы, 2024

2024 / Россия
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О фильме

Москва. К старожилу дома на Каретном Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дед Денис каждый день рассказывает истории внуку о его ровеснике, жившем в совсем другую эпоху. Рассказы деда Дениса становятся порталом в его беззаботное советское детство в одном из московских дворов. Истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в прошлое. Оказывается, что в любые времена у детей много общего — любознательность, непосредственность, необъятная любовь и интерес к тому, как устроен этот мир.

Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Артем Драгунский
В ролях
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Янина Студилина
Янина Студилина
Константин Крюков
Константин Крюков
Лиза Моряк
Лиза Моряк
Кирилл Мелехов
Кирилл Мелехов
Все актеры и съемочная группа
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