В ролях
Katerina Marie Fialová
Rebeka
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Рудольф Гавлик
Сценарист
Рудольф Гавлик
Композитор
Ondrej Konvicka
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2024
Премьера в мире
8 февраля 2024
Дата выхода
|26 августа 2026
|Россия
|
|
|8 февраля 2024
|Азербайджан
|
|
|8 февраля 2024
|Болгария
|
|
|8 февраля 2024
|Кыргызстан
|
|
|8 февраля 2024
|Таджикистан
|
|
|8 февраля 2024
|Узбекистан
|
|
|8 февраля 2024
|Чехия
|
|
Сборы в мире
$406 343
Производство
Flamesite, Fénix Film, Solid enterprise
Другие названия
Franta mimozemstan, Franta mimozemšťan, Odlotowy Frank, Space Frank, Засланец из космоса