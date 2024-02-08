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Постер фильма Засланец из космоса
6.1
Киноафиша Фильмы Засланец из космоса
6.1

Засланец из космоса

, 2024
Franta Mimozemstan
Чехия / комедия, фантастика / 18+
Постер фильма Засланец из космоса
6.1

В ролях

Якуб Прахар
Frantian
Иржи Лангмайер
Иржи Лангмайер
general Sokol
Петра Гржебичкова
Петра Гржебичкова
Петр Ванкура
Леош Нога
Олдрич Навратил
Павел Кикинчук
Тереза Ворискова
Тереза Ворискова
Bozena
Erika Stárková
Markova
Katerina Marie Fialová
Rebeka
Filip Brezina
Blazej
Jakub Volák
Режиссер Рудольф Гавлик
Сценарист Рудольф Гавлик
Композитор Ondrej Konvicka
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 8 февраля 2024
Дата выхода
26 августа 2026 Россия
8 февраля 2024 Азербайджан
8 февраля 2024 Болгария
8 февраля 2024 Кыргызстан
8 февраля 2024 Таджикистан
8 февраля 2024 Узбекистан
8 февраля 2024 Чехия

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $406 343
Производство Flamesite, Fénix Film, Solid enterprise
Другие названия
Franta mimozemstan, Franta mimozemšťan, Odlotowy Frank, Space Frank, Засланец из космоса

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 30 декабря 2024

Отзывы о фильме

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