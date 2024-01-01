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Самые ожидаемые фильмы 2024 года

Все 2023 2024 2025 2026
Холоп 2
Холоп 2
комедия Россия
1 января 2024
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези Россия
25 января 2024
Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика Россия
18 апреля 2024
Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города
фэнтези, приключения Россия
26 декабря 2024
Бременские музыканты
Бременские музыканты
приключения, комедия, семейный Россия
1 января 2024
Прошлые жизни
Прошлые жизни
драма, мелодрама Южная Корея / США
7 марта 2024
Из глубины
Из глубины Триллер о борьбе за выживание на борту авиалайнера, потерпевшего крушение
боевик, приключения, драма США
23 мая 2024
Пальма 2
семейный, приключения Россия
24 октября 2024
Летучий корабль
Летучий корабль
сказка Россия
7 марта 2024
Три мушкетёра: Миледи
Три мушкетёра: Миледи
приключения, боевик, исторический Франция
1 февраля 2024
Белая птица. Новое чудо
Белая птица. Новое чудо Трогательная военная драма о доброте и мужестве
биография, драма, военный США
15 февраля 2024
Фьюриоса
Фьюриоса
боевик США
23 мая 2024
Заклятье. Шепот ведьм Мистический хоррор о детективе, который сталкивается с жуткой потусторонней сущностью
ужасы, триллер Россия
8 февраля 2024
Самая большая луна
Самая большая луна
фантастика, боевик Россия
22 февраля 2024
Онегин
Онегин
мелодрама Россия
7 марта 2024
Меч короля
Меч короля
биография, драма, исторический Дания / Норвегия / Швеция
11 января 2024
В теле убийцы
В теле убийцы
криминал, ужасы, триллер Южная Корея
1 февраля 2024
Невероятное паломничество Гарольда Фрая
Невероятное паломничество Гарольда Фрая
драма Великобритания
16 мая 2024
Большая гонка. Лянча против Ауди
Большая гонка. Лянча против Ауди
биография, драма, спорт Италия / Великобритания
8 февраля 2024
Воздух
Воздух
драма, военный Россия
18 января 2024
Отражение тьмы Фильм ужасов о семейном тренинге на природе, который заканчивается кошмаром
ужасы, триллер Россия
11 января 2024
Prayer
Prayer
ужасы Дания
29 февраля 2024
Мистер Блейк к Вашим услугам
Мистер Блейк к Вашим услугам
комедия, драма, мелодрама Франция
15 февраля 2024
Присцилла: Элвис и я
Присцилла: Элвис и я
биография, драма США
8 февраля 2024
Тур с Иванушками
комедия Россия
7 марта 2024
Рецепт любви
Рецепт любви
драма, исторический, мелодрама Франция
14 февраля 2024
Пророк
мюзикл Россия
14 февраля 2024
Вурдалак
Вурдалак
драма, фэнтези, ужасы Франция
18 января 2024
Мечты робота
Мечты робота
анимация, драма, музыка Испания / Франция
25 января 2024
Избави нас. Одержимые
Избави нас. Одержимые
ужасы США
1 февраля 2024
Позывной "Пассажир"
драма Россия
14 марта 2024
The Braid
The Braid
драма Бельгия / Канада / Франция / Италия
30 мая 2024
Неприличные гости
комедия Россия
25 апреля 2024
Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины
Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины
приключения, комедия Испания
15 февраля 2024
Пила. Джокер
ужасы, триллер Испания
22 февраля 2024
Алиса в стране чудес
ужасы Великобритания
1 января 2024
Предчувствие
Предчувствие
драма, мелодрама, фантастика Франция
8 марта 2024
Человек-невидимка. Возвращение
Человек-невидимка. Возвращение
триллер Великобритания
4 января 2024
Химера
Химера
драма Италия
1 января 2024
Три Кота И Ледниковый Период
приключения, анимация, семейный Россия
24 декабря 2024
Стальная хватка
Стальная хватка
драма, спорт США
4 января 2024
Астрал. Новые души
Астрал. Новые души
ужасы Индонезия
4 января 2024
Последний наемник
Последний наемник
триллер США
11 января 2024
Большое путешествие 3
анимация Россия
1 мая 2024
Проклятие дома с призраками
Проклятие дома с призраками
ужасы Великобритания
11 января 2024
Вака — заколдованный воин
Вака — заколдованный воин
анимация Китай
18 января 2024
Звериный рейс
Звериный рейс
приключения, анимация, мюзикл Бразилия / Индия
25 января 2024
Тёмные окна
Тёмные окна
ужасы, триллер Норвегия
22 февраля 2024
Dance First
Dance First
биография, драма Бельгия / Венгрия / Великобритания
29 февраля 2024
Любви не бывает
мелодрама, комедия Россия
7 марта 2024
Алые паруса
Алые паруса
драма, исторический, мелодрама Франция / Италия
7 марта 2024
Паутина страха
Паутина страха
ужасы Франция
18 апреля 2024
Обнаженная муза
Обнаженная муза
биография, драма, мелодрама Бельгия / Франция
9 мая 2024
Astroscope. Смотрим на звезды
Astroscope. Смотрим на звезды
концерт Южная Корея
1 января 2024
Ада
Ада
драма Россия
4 января 2024
Астрал. Ритуал Малум
Астрал. Ритуал Малум
драма, ужасы, триллер Италия
25 января 2024
Пушистое превращение
приключения, анимация, фэнтези Канада / Франция
1 июня 2024
Молли и ботан
Молли и ботан
комедия США
1 января 2024
Моя прекрасная свадьба
комедия, мелодрама США
1 февраля 2024
Угроза
Угроза
боевик, приключения, криминал Испания
25 января 2024
Одна жизнь
Одна жизнь
биография, драма, исторический Великобритания
11 апреля 2024
Герой наших снов
Герой наших снов
комедия, ужасы США
18 января 2024
Агент 9
Агент 9
боевик, драма, триллер Бангладеш / США
8 февраля 2024
Все 2023 2024 2025 2026
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
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