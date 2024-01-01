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Холоп 2
комедия
Россия
1 января 2024
315
19
Напомнить
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези
Россия
25 января 2024
127
9
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Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика
Россия
18 апреля 2024
106
16
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Волшебник Изумрудного города
фэнтези, приключения
Россия
26 декабря 2024
49
6
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Бременские музыканты
приключения, комедия, семейный
Россия
1 января 2024
38
1
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Прошлые жизни
драма, мелодрама
Южная Корея / США
7 марта 2024
27
3
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Из глубины
Триллер о борьбе за выживание на борту авиалайнера, потерпевшего крушение
боевик, приключения, драма
США
23 мая 2024
22
0
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Пальма 2
семейный, приключения
Россия
24 октября 2024
21
2
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Летучий корабль
сказка
Россия
7 марта 2024
19
2
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Три мушкетёра: Миледи
приключения, боевик, исторический
Франция
1 февраля 2024
18
4
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Белая птица. Новое чудо
Трогательная военная драма о доброте и мужестве
биография, драма, военный
США
15 февраля 2024
17
4
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Фьюриоса
боевик
США
23 мая 2024
17
4
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Заклятье. Шепот ведьм
Мистический хоррор о детективе, который сталкивается с жуткой потусторонней сущностью
ужасы, триллер
Россия
8 февраля 2024
15
2
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Самая большая луна
фантастика, боевик
Россия
22 февраля 2024
14
8
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Онегин
мелодрама
Россия
7 марта 2024
10
0
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Меч короля
биография, драма, исторический
Дания / Норвегия / Швеция
11 января 2024
8
2
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В теле убийцы
криминал, ужасы, триллер
Южная Корея
1 февраля 2024
8
1
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Невероятное паломничество Гарольда Фрая
драма
Великобритания
16 мая 2024
6
2
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Большая гонка. Лянча против Ауди
биография, драма, спорт
Италия / Великобритания
8 февраля 2024
6
2
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Воздух
драма, военный
Россия
18 января 2024
6
0
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Отражение тьмы
Фильм ужасов о семейном тренинге на природе, который заканчивается кошмаром
ужасы, триллер
Россия
11 января 2024
5
1
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Prayer
ужасы
Дания
29 февраля 2024
5
4
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Мистер Блейк к Вашим услугам
комедия, драма, мелодрама
Франция
15 февраля 2024
5
1
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Присцилла: Элвис и я
биография, драма
США
8 февраля 2024
5
0
Напомнить
Тур с Иванушками
комедия
Россия
7 марта 2024
4
6
Напомнить
Рецепт любви
драма, исторический, мелодрама
Франция
14 февраля 2024
4
2
Напомнить
Пророк
мюзикл
Россия
14 февраля 2024
4
5
Напомнить
Вурдалак
драма, фэнтези, ужасы
Франция
18 января 2024
3
1
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Мечты робота
анимация, драма, музыка
Испания / Франция
25 января 2024
3
1
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Избави нас. Одержимые
ужасы
США
1 февраля 2024
3
3
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Позывной "Пассажир"
драма
Россия
14 марта 2024
3
1
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The Braid
драма
Бельгия / Канада / Франция / Италия
30 мая 2024
3
0
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Неприличные гости
комедия
Россия
25 апреля 2024
2
0
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Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины
приключения, комедия
Испания
15 февраля 2024
2
0
Напомнить
Пила. Джокер
ужасы, триллер
Испания
22 февраля 2024
2
3
Напомнить
Алиса в стране чудес
ужасы
Великобритания
1 января 2024
2
0
Напомнить
Предчувствие
драма, мелодрама, фантастика
Франция
8 марта 2024
2
2
Напомнить
Человек-невидимка. Возвращение
триллер
Великобритания
4 января 2024
2
1
Напомнить
Химера
драма
Италия
1 января 2024
2
2
Напомнить
Три Кота И Ледниковый Период
приключения, анимация, семейный
Россия
24 декабря 2024
2
3
Напомнить
Стальная хватка
драма, спорт
США
4 января 2024
2
3
Напомнить
Астрал. Новые души
ужасы
Индонезия
4 января 2024
2
0
Напомнить
Последний наемник
триллер
США
11 января 2024
2
1
Напомнить
Большое путешествие 3
анимация
Россия
1 мая 2024
2
2
Напомнить
Проклятие дома с призраками
ужасы
Великобритания
11 января 2024
1
0
Напомнить
Вака — заколдованный воин
анимация
Китай
18 января 2024
1
0
Напомнить
Звериный рейс
приключения, анимация, мюзикл
Бразилия / Индия
25 января 2024
1
0
Напомнить
Тёмные окна
ужасы, триллер
Норвегия
22 февраля 2024
1
2
Напомнить
Dance First
биография, драма
Бельгия / Венгрия / Великобритания
29 февраля 2024
1
0
Напомнить
Любви не бывает
мелодрама, комедия
Россия
7 марта 2024
1
1
Напомнить
Алые паруса
драма, исторический, мелодрама
Франция / Италия
7 марта 2024
1
0
Напомнить
Паутина страха
ужасы
Франция
18 апреля 2024
1
2
Напомнить
Обнаженная муза
биография, драма, мелодрама
Бельгия / Франция
9 мая 2024
1
1
Напомнить
Astroscope. Смотрим на звезды
концерт
Южная Корея
1 января 2024
1
0
Напомнить
Ада
драма
Россия
4 января 2024
1
0
Напомнить
Астрал. Ритуал Малум
драма, ужасы, триллер
Италия
25 января 2024
0
1
Напомнить
Пушистое превращение
приключения, анимация, фэнтези
Канада / Франция
1 июня 2024
0
2
Напомнить
Молли и ботан
комедия
США
1 января 2024
0
1
Напомнить
Моя прекрасная свадьба
комедия, мелодрама
США
1 февраля 2024
0
1
Напомнить
Угроза
боевик, приключения, криминал
Испания
25 января 2024
0
4
Напомнить
Одна жизнь
биография, драма, исторический
Великобритания
11 апреля 2024
0
1
Напомнить
Герой наших снов
комедия, ужасы
США
18 января 2024
0
2
Напомнить
Агент 9
боевик, драма, триллер
Бангладеш / США
8 февраля 2024
0
1
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По щучьему велению
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2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
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2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
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2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
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