О фильме
Расписание
Персоны
Похожие
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Велесова ночь
Велесова ночь
Страна
Россия
Год выпуска
2025
Дата выхода
15 сентября 2025
Россия
Атмосфера Кино
Другие названия
Velesova noch, Велесова ночь
Фильмы похожие на Велесова ночь
0.0
Иван Купала
(2026)
6.9
Сердце пармы
(2022)
6.7
Скиф
(2017)
6.8
Легенда о Коловрате
(2017)
6.7
Орда
(2012)
5.6
Житие Александра Невского
(1991)
6.8
Василий Буслаев
(1982)
7.1
Вечер накануне Ивана Купала
(1968)
7.8
Андрей Рублев
(1966)
7.7
Александр Невский
(1938)
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
