Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Велесова ночь

Велесова ночь

Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
Год выпуска 2025
Дата выхода
15 сентября 2025 Россия Атмосфера Кино
Другие названия
Velesova noch, Велесова ночь
Фильмы похожие на Велесова ночь
0.0
Иван Купала (2026)
Сердце пармы 6.9
Сердце пармы (2022)
Скиф 6.7
Скиф (2017)
Легенда о Коловрате 6.8
Легенда о Коловрате (2017)
Орда 6.7
Орда (2012)
Житие Александра Невского 5.6
Житие Александра Невского (1991)
Василий Буслаев 6.8
Василий Буслаев (1982)
Вечер накануне Ивана Купала 7.1
Вечер накануне Ивана Купала (1968)
Андрей Рублев 7.8
Андрей Рублев (1966)
Александр Невский 7.7
Александр Невский (1938)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Этот популярный детский фильм неспроста запрещали в СССР: «Ведут себя не как советские ребята»
3 причины, почему Уэнсдэй из 90-х была лучше: Дженна Ортега с ней и рядом не стояла
Кажется, знаете Арью и Сансу? В книгах они другие: 10 персонажей «Игры престолов», которых сериал изменил до неузнаваемости
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине
Старая криминальная драма с Кирой Найтли неожиданно вернулась в топы зарубежного стриминга — у фильма всего 30% «свежести» на Rotten Tomatoes
«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу
Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше
Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив
История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше