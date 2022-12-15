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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2016

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2016 года

Пассажиры
1 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
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Первый Мститель: Противостояние
2 Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
8.0
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Отряд самоубийц
3 Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.9
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Голос монстра
4 Голос монстра
фантастика, фэнтези 2016, США / Испания
7.6
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Обитель зла: Последняя глава
5 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Люди Икс: Апокалипсис
6 Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.6
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Дэдпул
7 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Космос между нами
8 Космос между нами
фантастика 2016, США
7.5
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Кредо убийцы
9 Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.5
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Прибытие
10 Прибытие
фантастика 2016, США
7.4
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Монах и бес
11 Монах и бес
фантастика, комедия 2016, Россия
7.4
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
12 Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.3
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Черепашки-ниндзя 2
13 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
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Монстр траки
14 Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.1
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Стартрек: Бесконечность
15 Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
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Дивергент, глава 3: За стеной
16 Дивергент, глава 3: За стеной
фантастика, приключения 2016, США
7.0
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Путешествие времени
17 Путешествие времени
документальный, фантастика 2016, США / Франция / Германия
7.0
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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
18 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.9
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Охотники за привидениями
19 Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика 2016, США
6.8
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Моя девушка - монстр
20 Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия 2016, США
6.6
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Орбита 9
21 Орбита 9
фантастика, драма, мелодрама 2016, Испания
6.0
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5-ая волна
22 5-ая волна
приключения, фантастика, триллер 2016, США
5.3
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День независимости: Возрождение
23 День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения 2016, США
5.3
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