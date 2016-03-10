«Дивергент, глава 3: За стеной»: Рецензия Киноафиши

По ту сторону ограды

Кадр из фильма «Дивергент, глава 3: За стеной»

Главный враг, наконец, повержен, но это отнюдь не упрощает ситуацию, сложившуюся в Чикаго, а лишь усугубляет её. Теперь появился новый лидер, Эвелин, которая оказалась ничем не лучше свергнутой Джанин. Назревает кровопролитная гражданская война, а систему фракций, поддерживающую порядок, просто смешали с грязью. Получив сообщение из-за стены, Трис отчаянно хочет туда вырваться, но это невозможно из-за усиленных охранных мер, призванных удержать всех в городе. Однако это не останавливает героиню от бегства, и она вместе с товарищами, двое из которых успели зарекомендовать себя как предатели, прорывается через ограждение. Там перед компанией открываются ужасающие последствия войны, которая превратила планету в красную пустыню. Но среди разрушения находится спрятанный город, в котором живут те самые люди, которых жители Чикаго привыкли считать «создателями».

Кадр из фильма «Дивергент, глава 3: За стеной»

Мода на подростковые антиутопии постепенно сходит на нет, а зрителей становится всё сложнее удивить заезженной тематикой. Хотя, несмотря на то что со всех сторон слышатся колкости и упрёки в их адрес, подобные фильмы продолжают собирать огромные залы и баснословные кассы. Парадоксально, но это так. Тут либо кто-то недоговаривает о своих тайных предпочтениях, либо ходит в кино, чтобы потом сыпать кругом саркастичными остротами. Именно поэтому относиться серьёзно к подобным картинам не стоит, а, скорее, следует воспринимать их как обыкновенное проходное зрелище для широких масс, которые через пару лет после окончания саги длиной в 4 фильма о ней даже и не вспомнят.

Кадр со съёмок фильма «Дивергент, глава 3: За стеной»

Новый«Дивергент», к сожалению, повторил ошибку «Голодных игр» с делением последней книги на два фильма. Для этого и без того унылую финальную часть трилогии пришлось превратить в конфету-тянучку. В результате получилась картина, которая просто лопается от бессмысленных, односложных диалогов и бесконечно длинных, ничего не значащих сцен. Если в предыдущих частях ещё и был какой-то драйв и неожиданность, то здесь сюжет просто заглох, наматывая на себя всё больше и больше надуманных и абсурдных нитей. Стоило лишь перенести действие за пределы прежней локации и подвергнуть его глобализации, как тут же заварилась каша из взятых с потолка сюжетных поворотов. Проблема тут не только в фильме, но также и в самом произведении Вероники Рот, которое двигалось к упадку с выходом каждого нового романа. При этом все они весьма слабо связаны друг с другом, и путаются в том, какую общую цель преследуют. В экранизациях это более-менее удалось разгладить, но искомый материал всё равно остался, а потому его полная реабилитация оказалась невозможна.

Кадр из фильма «Дивергент, глава 3: За стеной»

Антиутопии всегда рассказывают о различного рода последствиях, с которыми пытаются справиться герои. Но здесь эти самые последствия расслаиваются, не давая возможности выделить хребетную часть. Всё начинается с классических приёмов. Перед вами совершенная с виду система, которая при более глубоком изучении обнаруживает в себе трещины. Разрушая концепцию идеального мира, авторы подводят своих персонажей к печальным последствиям их бунтарских действий, обычно выражающихся в хаосе и восстании. На этом антиутопичность «Дивергента» обрывается и уступает место борьбе с результатами ужасающего постапокалипсиса. Теперь система жизни в обществе уже не имеет значения, речь идёт о выживании в мире и о сплочении против совсем иного врага. Вроде бы герои победили фракционную систему, логично было бы им установить новый порядок и жить себе спокойно дальше. Но такое могло случиться только в идеальном мире, а в нашем же придумали необоснованное продолжение.

Кадр из фильма «Дивергент, глава 3: За стеной»

Самого большого негодования в фильме заслуживают персонажи, которые изрядно истаскались и поблекли. Трис и Фор хоть и остались благородными спасителями, всё же подрастеряли былой энтузиазм и запал. Есть ещё двое, которые никак не могут определиться, какую же роль они во всей этой истории играют. Это касается Калеба и Питера, которых можно объединить в тандем под названием «Мечущиеся». Сначала они предают окружающих и полностью лишают себя доверия, потом они искупают вину, но затем вновь совершают нечто вероломное, и этот круговорот всё никак не может прекратиться вот уже третий фильм подряд. Но самое печальное, что их даже в этом нельзя обвинить, ведь по сюжету они генетически не совершенны, и, значит, не несут ответственности за свои личные качества и поступки. Поприветствуйте также нового персонажа в исполнении Джеффа Дэниэлса, который последнее время не выходит из амплуа влиятельного руководителя. Правда, в этот раз его герой, ответственный за сохранение порядка и послушания в городе Чикаго, не может стать эффективным лидером даже для собственных подчинённых и оказывается типичным антагонистом, оправдывающим насилие благими намерениями. Все прочие, вроде Зои Кравиц с её непробиваемым выражением лица, служат здесь просто фоном для главных героев.

Кадр из фильма «Дивергент, глава 3: За стеной»

Нельзя не отметить, что с футуризмом в этот раз слегка переусердствовали. Чего только стоит сцена с мытьём персонажей после радиоактивного воздействия. В общем, если вам ещё не наскучило смотреть на шайку подростков, устраивающих революцию, то «Дивергент, глава 3: За стеной» подойдёт в таком случае в самый раз. Всё же картина вышла на порядок лучше своего товарища «Бегущего в лабиринте». Ко всему прочему, не за горами продолжение, которое, исходя из опыта «Голодных игр», должно стать более динамичным и насыщенным экшеном. Хотя было бы лучше, если бы всё завершилось ещё в 2015 году.

Кадр из фильма «Дивергент, Глава 3: За стеной»

В российском прокате с 10 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дивергент, Глава 3: За стеной»

Трошина Олеся