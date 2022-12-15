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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2019

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2019 года

Мстители: Финал
1 Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.5
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Человек-паук: Вдали от дома
2 Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.4
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Форсаж: Хоббс и Шоу
3 Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.9
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Балканский рубеж
4 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Кома
5 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
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Капитан Марвел
6 Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.8
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Шазам!
7 Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.7
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Падение ангела
8 Падение ангела
боевик, триллер 2019, США
7.7
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Рэмбо: Последняя кровь
9 Рэмбо: Последняя кровь
боевик, триллер 2019, США
7.4
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Код Гиас: Лелуш воскресший
10 Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези 2019, Япония
7.4
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Гемини
11 Гемини
боевик, драма, фантастика 2019, США
7.3
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Джон Уик 3
12 Джон Уик 3
боевик 2019, США
7.2
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Али, рули!
13 Али, рули!
боевик, комедия 2019, США
7.2
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Годзилла 2: Король монстров
14 Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения 2019, США
7.2
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Девятая
15 Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
7.0
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Терминатор: Темные судьбы
16 Терминатор: Темные судьбы
фантастика, боевик 2019, США
7.0
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Под водой
17 Под водой
боевик, драма, триллер 2019, США
6.9
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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
18 Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.9
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Снегоуборщик
19 Снегоуборщик
боевик, триллер, драма 2019, Великобритания
6.7
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Герой
20 Герой
боевик, триллер 2019, Россия
6.5
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Люди Икс: Тёмный Феникс
21 Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.4
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Хеллбой
22 Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
6.4
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Ангелы Чарли
23 Ангелы Чарли
боевик, комедия 2019, США
6.2
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Миллиард
24 Миллиард
боевик, криминал 2019, Россия
4.1
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