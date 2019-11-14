Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Ангелы Чарли. Второй дублированный трейлер
Ангелы Чарли. Второй дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 11 октября 2019
Ангелы Чарли
– Кристен Стюарт спасает мир в новом комедийном боевике! В кино с 14 ноября.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
интервью с актрисами фильма
дублированный трейлер
trailer
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
kin2280
14 ноября 2019, 23:32
Оценка
Фильм полное дно. Сделан для девочек до 12 лет. Может 2 главные героини и писали сюжет во время с’емок. Бред , позор, досидел, тк ребенку было интересно.
Выкинытые деньги и позор создателю. Хуже не припомню фильм. Кривляния ни чего не представляющих из себя курочек. Пересмотрите лучше старый фильм.
14 ноября 2019, 23:32
3
1
Ответить
Артём Яруков
16 ноября 2019, 16:48
Ну, сначала о плюсах этого фильма. Была пара смешных шуток и один интересный твист. Все.
Минусы.
Игра актеров на уровне днища, единственная кто более менее отыгрывает это, как ни странно, Кристен Стюарт.
1. Экшен дерьмо.
2. Эффекты на паре моментов как будто были сделаны в Пейнте.
3. Сюжет линейный, ничего интересного.
4. Попыток пошутить много, но действительно смешны только пара моментов. Этого мало.
5. Про пропаганду. На протяжении фильма сохраняется относительно адекватный баланс. Но не в концовке.Это отдельная тема, пропаганду радикального феминизма буквально запихивают в глотку, абсолютно топорно и вызывает полное отторжение.
Вывод: фильм пытается быть комедийным боевиком, но ни нормальной комедии, ни хорошего боевика не получилось.
Не советую ходить, пересмотрите лучше старый фильм.
16 ноября 2019, 16:48
3
1
Ответить
alfiya7163
19 ноября 2019, 11:15
Оценка
Одним словом- феминистский фильм...
19 ноября 2019, 11:15
0
0
Ответить
timakovskaya
22 ноября 2019, 06:06
Оценка
Читая отзывы о том, что фильм "полное дно" - не соглашусь. Данный фильм, ничем не отличается от предыдущих частей "Ангелы Чарли". Поэтому, если вы, изначально, знаете типаж фильма - то чего же ждёте большего?! Да, есть наивность в дураках и сюжете, но посмотреть фильм, так, отключив критику, можно. Вчера, купив билет на фильм,и, почитав отзывы, шла с ощущением того, что просто проведу время впустую. Но нет, фильм - лёгкий, нет особого смысла, но повторюсь, этот фильм никогда не нёс особого смысла, но посмотреть на 1 раз - рекомендую. Читая отзывы, и мой в том числе, делайте, лучше собственное мнение. Так как сколько людей, столько и мнений.
22 ноября 2019, 06:06
2
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
5.6
Ангелы Чарли
боевик, комедия, 2019, США
Онлайн
00:55
Тюльпаны
тизер-трейлер
01:52
Доктор Гаф
второй трейлер
00:59
Чудо-юдо
тизер
01:00
Дастур: Проклятие
дублированный трейлер
02:47
Литвяк
трейлер
00:43
Кощей. Тайна живой воды
тизер-трейлер
01:07
Новая тёща
трейлер
01:28
К себе нежно
трейлер
02:00
Марсупилами. Пушистый круиз
дублированный трейлер
02:19
Отель "У погибшего альпиниста"
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Выкинытые деньги и позор создателю. Хуже не припомню фильм. Кривляния ни чего не представляющих из себя курочек. Пересмотрите лучше старый фильм.
Минусы.
Игра актеров на уровне днища, единственная кто более менее отыгрывает это, как ни странно, Кристен Стюарт.
1. Экшен дерьмо.
2. Эффекты на паре моментов как будто были сделаны в Пейнте.
3. Сюжет линейный, ничего интересного.
4. Попыток пошутить много, но действительно смешны только пара моментов. Этого мало.
5. Про пропаганду. На протяжении фильма сохраняется относительно адекватный баланс. Но не в концовке.Это отдельная тема, пропаганду радикального феминизма буквально запихивают в глотку, абсолютно топорно и вызывает полное отторжение.
Вывод: фильм пытается быть комедийным боевиком, но ни нормальной комедии, ни хорошего боевика не получилось.
Не советую ходить, пересмотрите лучше старый фильм.
Авторизация по e-mail