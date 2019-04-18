«Миллиард»: Рецензия Киноафиши

На утреннем сеансе в одном из кинотеатров Петербурга перед «Миллиардом» показали трейлеры двух других выходящих в прокат российских фильмов: в «Дорогом папе» герой Владимира Вдовиченкова переписывает свои активы на мать, а та перед смертью завещает все имущество давно покинутой внучке, с которой отцу теперь предстоит наладить отношения; в «Герое» персонаж Владимира Машкова отдает на иностранное усыновление подростков, прошедших специальное подготовку в разведке (не спрашивайте).

В самом «Миллиарде» тот же Машков — владелец банка, разъезжающий по встречке на раритетном «мустанге» и молча увольняющий сотрудников за игру «Пасьянс» — неожиданно оказывается отцом двух десятков детей, часть из которых пригодится ему в войне за собственность с наследницей многолетнего партнера по бизнесу (отдельно хочется отметить, что действие всех трех фильмов происходит в теплое время года — как будто в России не бывает зимы и герои могут вечно разгуливать по декорациям в рубашках с расстёгнутыми верхними пуговицами). Воистину, прав был Фридрих Энгельс в своей классической работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства»: структура семьи намертво привязана к имеющейся в обществе структуре собственности — и в сегодняшней патриархальной России, где главным телевизионном развлечении стали ДНК-тесты на установление отцовства в шоу Малахова, состоятельные мужчины вынуждены бесконечно выяснять отношения с бывшими женами, непризнанными детьми, зиц-председателями, фиктивными партнерами и проч. «Я очень хочу мальчика», — говорит в прологе «Миллиарда» бездетная женщина, будущая мать одного из внезапных наследников. «Мальчика все хотят», — отвечает врач из коммерческой поликлиники, тайком продающий сперму своих пациентов. И действительно, кто захочет родится девочкой в сегодняшней России?!

В картине Романа Прыгунова нет привлекательного молодого мужчины, страдающего от своей успешности, как в дилогии «Духless», но есть несколько удачных шуток и пара ярких кадров (например, ограбление икассаторов в масках известных представителей политической и бизнес элиты). Персонаж Владимира Машкова написан как в меру обаятельный социопат (автор сценария — Андрей Золотарев, работавший на «Притяжении», «Напарнике», «Льде» и «Тренере»), но харизмы не хватает его наследникам — слишком схематичным и очень приблизительно сыгранным. Не менее схематичным оказывается и главное ограбление, построенное всего на одном забавном гэге — наблюдая за происходящим, зрителю приходится делать слишком много допущений, верить в неубедительное и неправдоподобное, а это немного утомляет.

Часть действия «Миллиарда» происходит на Лазурном берегу, где в банковской ячейке спрятан очень важный документ, и в тот момент, когда олигарх и пятеро его детей — сектант, строитель, хакер, гангстер и, о боже!, девочка (Александра Бортич) — пересекают границу Франции, фильм Романа Прыгунова становится до степени неразличимости похож на французские криминальные комедии второго ряда, которые до сих пор так популярны в России. И это, в общем-то, комплимент.

Мария Кувшинова