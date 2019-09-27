«Герой»: Рецензия Киноафиши

В начале нулевых полковник спецслужб Родин реализовал проект с поэтичным названием «Юность». Родин набирал беспризорников по всей стране, обучал их и отправлял в другие страны, там они должны были зацепиться, сделать карьеру и быть готовыми к тому, что Родина позовёт. Но полковник погиб, прошло 15 лет, Родина никуда не позвала. Андрей (Александр Петров), сын Родина, также входивший в проект, живёт в Вене и торгует скейтбордами. Но прошлое даёт о себе знать, один из участников «Юности» грозится рассекретить миссию, а сам полковник Родин оказывается не таким уж мёртвым. Найдя свою бывшую коллегу Машу (Светлана Ходченкова), Андрей намерен отправиться на поиски отца.

Шпионский боевик для российского кино жанр не менее органичный, чем для американского. У спецслужб нашей страны богатая история, разные шпионские сюжеты постоянно появляются то на телевидении, то в интернете, то в анекдотах. Логично, что в эпоху общей внешнеполитической напряжённости появляются истории про шпионов и государственные секреты. Николай Куликов – один из самых востребованных сценаристов в России, автор «Движения вверх» и «Экипажа» – написал вполне каноничную, но не переливающую клюкву через края историю, большая часть объяснений в которой осталась за кадром. Состав группы, её стратегические задачи – всё это упомянуто вскользь, в центре сюжета трое упомянутых выше героев и целый ворох секретных организаций, каждой из которых что-то от героев нужно.

Герой

Александр Петров – идеальный герой шпионского боевика времён победившей психотерапии. Он слишком пассионарный, ранимый, сочувствующий, человечный, в конце концов. Он не выглядит человеком, очищенным от привязанностей: он явно по уши влюблён в Машу, а насквозь абьюзивные отношения с отцом травмируют его и в старшем возрасте. Ему не хватает хладнокровия и отстранённости настоящего шпиона, что выгодно отличает его от угрюмого отца и стервозной подруги и позволяет зрителю больше проникнуться его персонажем. Впрочем, кому-то его поведение наоборот покажется истеричным, в этом случае зрительские симпатии переметнутся на сторону героини Ходченковой – хитрой, рациональной и расчётливой. В чём фильм однозначно нельзя упрекнуть – в том, что он не даёт раскрыться артистам. У всех ведущих героев здесь есть, что играть, и есть для этого экранное время.

«Герою», для того чтобы считаться просто шпионским боевиком, не хватает того же, чего его протагонисту для того, чтобы считаться шпионом. Да, в некоторые моменты «Герой» отчётливо становится похож на фильмы Тони Скотта (и это не обвинение в эпигонстве, а похвала за ориентацию на лучшие образчики жанра), но временами он то кренится в сторону мелодрамы, то излишне глубоко для боевика раскапывает проблему отцов и детей. Это добавляет фильму психологизма и сентиментальности, но вредит экшн-составляющей и динамике сюжета. Впрочем, если Куликов вместе с режиссёром Кареном Оганесяном, до этого снявшим немало сентиментальных фильмов, планировали сделать гибридный шпионский боевик, на который можно пойти на первом свидании, то попытку нельзя не зачесть.

Странным кажется только выбор слишком затёртого слова в названии. Для большинства киноманов «Герой» – это всё равно кино с летающим Джетом Ли. Возможно, стоило выбрать что-то менее расплывчатое. У фильма есть потенциал для создания франшизы, на что намекает финальный сигнал вроде «Avengers Assemble». Никто не застрахован от того, что агентом в Испании окажется Данила Козловский, а частью сети в Кейптауне – кто-то из гогольцентровских модников. Впрочем, для сиквела готово название «Герои», правда, такое кино тоже уже есть.

Пётр Волошин