30 июня 2017
Летние приключения в кинотеатре «Люксор».
«Гадкий я 3» в обзоррро от Киноафиши
В Москве откроется новый кинотеатр под открытым небом «КАРО Музеон»
Создатель «Шерлока» пообещал 5 сезон сериала
Критики назвали «Валериан и Город тысячи планет» Люка Бессона лучшим блокбастером лета
ММКФ 2017: объявлен список победителей фестиваля
Джейсон Стэтхэм отказался от роли в киновселенной Marvel
Фильм «Ананас» покажут в «Иллюзионе»
Кинокритики назвали «Возвращение домой» лучшим фильмом о Человеке-пауке: первые отзывы
Журналист подсчитал, сколько кофе выпили герои «Друзей» за все сезоны сериала
Эван Питерс вернется к роли Ртути в «Люди Икс: Темный феникс»
29 июня 2017
White Nights Film Festival пройдет в апреле 2018 года
Фестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи!» пройдет в Ярославле
В Москве стартует фестиваль фильмов об искусстве PERFORM
Смотреть кино можно будет во время велотренировки
ММКФ 2017: приз зрительских симпатий достался «Карпу отмороженному»
Хью Джекман сыграет скандального экс-кандидата в президенты США
Представительство «Ленфильма» откроется в Калининградской области
Супергеройские новинки LEGO® Super Heroes Marvel
Джеймс МакЭвой разоблачает Голливуд: «Актерам советуют врать ради кинопремий»
28 июня 2017
«Гадкий я 3» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
Премьера «Собибор» пройдет в одно время в России и Израиле
В Петербурге пройдет фестиваль «Парижские сезоны»
В «Родине» пройдет ретроспектива Ксавье Долана
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Безумные соседи»
Обзор 39 Московского Международного Кинофестиваля. Часть 1
Мишель Родригес хочет уйти из «Форсажа»
Эксклюзивное интервью с Томом Холландом, новым Человеком-Пауком
Сериал «Лучше звоните Солу» продлен на 4 сезон
Marvel не достанется ни цента прибыли «Человека-паука: Возвращение домой»
Глава Marvel намекнул на появление Блэйда в киновселенной MCU
В вырезанной сцене из «Логана» показали смерть Калибана (видео)
Премьер-министр Канады приехал в гости на съемки «Людей Икс: Темный Феникс»
27 июня 2017
В «Каро» пройдет мини-ретроспектива «Искусство кадра»
Календарь «Киноафиши» 26 июня – 2 июля: юбиляр Человек-паук, старт «Пиратов Карибского моря», открытие первого кинотеатра и другие интересные даты
«Расплата» с Беном Аффлеком получит сиквел
Lucasfilm недовольны актерской игрой Олдена Эренрайка в роли Хана Соло
Кинокритики в восторге от «Планеты обезьян: Война»: первые отзывы
Человек-паук станет центральным героем киновселенной Marvel после «Мстителей 4»
Будущего Человека-паука показали в «Железном человеке 2»
Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч на новых фото со съемок «Мстителей: Война бесконечности»
26 июня 2017
Премьера фильма «Нездешний Виктюк» пройдет на «Лендоке»
«Укрощение строптивой» покажут на крыше MOD Roof
Сеть кинотеатров «Монитор» проводит акцию «Лето в большом городе»!
В Петербурге снимут российскую версию «Титаника»
Детский праздник «Миньономания» в «Галактике»!
Кевин Костнер и Вуди Харрельсон сыграют убийц Бонни и Клайда
«Люк Скайуокер» Марк Хэмилл получит звезду на голливудской Аллее славы
«Трансформеры: Последний рыцарь» установили антирекорд франшизы
«Человек-паук 2» выйдет сразу после «Мстителей 4»
Том Харди появится в роли Аль Капоне в драме «Фонзо» в 2018 году
На ММКФ 2017 наградили самых талантливых молодых актеров
Warner Bros хочет выпускать по 3-4 супергеройских блокбастера DCEU ежегодно
Тома Харди в роли Венома не возьмут в киновселенную Marvel
«Мстители: Война бесконечности» станут «концом» для отдельных супергероев
Гвинет Пэлтроу вернулась к роли Пеппер Поттс в «Человеке-пауке: Возвращение домой»
24 июня 2017
«Трансформеры: Последний рыцарь» в обзоррро от Киноафиши
23 июня 2017
Елизавета Боярская: звездная дочь звездного отца
Дженнифер Лопес возвращается на большой экран с новой романтической комедией
Будущее российско-китайских проектов обсудят на ММКФ
Хоррор «Пила 8» выйдет в кино 27 октября 2017
Лиза Кудроу готовит спин-офф «Друзей»
Дженнифер Лоуренс и Кирстен Данст получат звезды на Аллее славы
Disney нашла замену уволенным режиссером спин-оффа «Звездных войн» о Хане Соло
«Трансформеры 6» выйдут летом 2019 года
«Ходячие мертвецы» напомнили о себе на фоне премьеры 7 сезона «Игры престолов»
22 июня 2017
VR-фильмы студентов Московской школы кино покажут в рамках 39-ого ММКФ
В Петербурге пройдет выставка фотографий Николая Гнисюка
Стали известны лауреаты 3-го МЕКФ
«Любовь и голуби» оказался самым популярным фильмом у россиян в 2016 году
Вин Дизель, Нина Добрев и другие звезды «Трех Иксов» вернутся в четвертом фильме
«Дюнкерк» станет самым коротким фильмом в карьере Кристофера Нолана
Тайриз Гибсон приглашает Мэтта Дэймона в «Форсаж»
Том Холланд: Шикарное пляжное тело – это не то, что мне нужно
Выиграйте именную кружку и домашний кинотеатр от «Посиделкино»
В сиквеле «Человека-паука: Возвращение домой» появятся другие звезды Marvel
Пенелопа Крус, Рики Мартин и другие звезды «Американской истории преступлений» в фотосете EW
HBO показал еще один трейлер 7 сезона «Игры престолов»
21 июня 2017
«Трансформеры: Последний рыцарь» и другие новинки кино в обзоре от Киноафиши
Сценарист «Остаться в живых» поставит для HBO сериал по комиксам «Хранители»
Завершились съемки эпизодов с участием детей фильма «Коридор бессмертия»
В Казани пройдет показ фильма-победителя 11-го КМФМК
«Трансформеры: Последний рыцарь» получили рекордно низкие оценки кинокритиков
Студия 20th Century Fox снова берется за ремейк «Фантастической четверки»
Звезда «Игры престолов» Уна Чаплин присоединилась к касту «Аватара»
Disney уволила режиссеров фильма о Хане Соло
20 июня 2017
Дэниэл Дэй-Льюис объявил о завершении актерской карьеры
Создатели «Шерлока» снимут новый сериал о Дракуле
Джек Блэк обещает отдать дань уважения Робину Уильямсу в сиквеле «Джуманджи»
Календарь «Киноафиши» 19-25 июня: юбилей Николь Кидман, рекорды «Дня независимости» и другие интересные даты
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Вечно молодой»
Диана Арбенина и «Ночные снайперы» приедут в Новосибирск
Убытки студии Universal от «Мумии» с Томом Крузом составят до 95 млн долларов
19 июня 2017
Голливуд устал от Скарлетт Йоханссон? Два подряд фильма с актрисой провалились в прокате
За «Чудо-женщину» Галь Гадот получила всего 300 тысяч долларов
Человек-паук, Росомаха, Ртуть и другие: разбираемся, кому на самом деле принадлежат права на героев Marvel
В Москве пройдет лекция «Кино: как замечать неслучайное»
Джонни Деппа заменят в следующих «Пиратах Карибского моря»
Скарлетт Йоханссон назвала количество героев Marvel в «Мстителях: Война бесконечности»
Режиссер «Пятьдесят оттенков серого» жалеет, что согласилась снять фильм
Режиссер «Человек-паук: Возвращение домой» подтвердил наличие нескольких пост-титровых сцен
В Омске пройдет Открытый Летний Кубок КВН
Звездный каст «Трансформеров: Последний рыцарь» на премьере в Лондоне
Джаред Лето отвел группу 30 Seconds to Mars на показ «Чудо-женщины»
Стало известно настоящее имя Джона Сноу в «Игре престолов»
17 июня 2017
Официально: Майкл Бэй больше не будет снимать «Трансформеров»
«Тачки 3» (и не только) в обзоррро от «Киноафиши»
16 июня 2017
В Казани пройдет 4-ый Всемирный Фестиваль уличного кино
В России появится LEGO с героями фильмов
«Джон Уик» получит сериальный спин-офф
В Голливуде снимут экранизацию игры о Дюке Нюкеме
2 сезон «Американской истории преступлений»: убийство Версаче оказалось важнее урагана Катрина
«Драму Консалт» покажут в киноцентре «Чайка»
В киноцентре «Чайка» пройдет «Неделя короткого метра»
«Спасателей Малибу» и «Жмота» можно будет посмотреть за 150 рублей
В Москве стартуют показы «Кино о кино»
Гвинет Пэлтроу объявила о завершении актерской карьеры
Тома Круза обвиняют в провале новой «Мумии»
15 июня 2017
Marvel не будет объединять героев MCU и сериалов в одном проекте
Дэвид «Халк» Духовны, Том «Железный человек» Круз и другие звезды, которые могли сняться в MCU
Продолжение «Утиных историй» обзавелось датой премьеры
«Родина» устраивает показ немого кино с оркестром
Евгений Миронов: Такое впечатление, что настала эпоха невежества и непрофессионалов
Андрей Кончаловский получил приз на 3-ем Московском Еврейском кинофестивале
«Хармс» примет участие в 20-ом Шанхайском международном кинофестивале
На 89-м жизни скончался легендарный советский актер Алексей Баталов
Фильмы Квентина Тарантино снова появятся на большом экране
Завершились съемки многосерийного фильма «Зорге»
14 июня 2017
Официально: Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЭвой в «Людях Икс: Темный Феникс»
Кинотавр-2017: полный список победителей фестиваля
«Тачки 3» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
В следующем фильме Трансформеров отправят в древний Рим
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с режиссером и актерами комедии «Ночная смена»
Световой меч Люка Скайуокера оценили в четверть миллиона долларов
Режиссер «Бэтмена и Робина» извинился за фильм спустя 20 лет после его выхода
Федор Бондарчук открывает школу кино «Индустрия»
Кинотавр-2017: лучшей актрисой признана Паулина Андреева
Звезда «Ходячих мертвецов» Данай Гурира появится в «Мстителях: Война бесконечности»
Действие спин-оффа «Трансформеров» о Бамблби развернется в 80-х
ММКФ-2017: «Роковое искушение» Софии Коппола станет фильмом закрытия фестиваля
Мишель Монахэн вернется в «Миссия невыполнима 6» к Тому Крузу
Кирси Клемонс появится в камео в «Лиге справедливости» в роли Айрис Уэст
Кинотавр-2017: объявлен лучший фильм в категории «Короткий метр»
Эксклюзивное интервью с актрисой фильма «Он и Она» Дорией Тилье
13 июня 2017
Режиссер "Американского оборотня в Лондоне" раскритиковал киновселенные Marvel и Universal
«Человек-паук: Возвращение домой» станет началом новой трилогии
В Московской школе кино стартует летний практикум «Киноизнанка-2017»
Стали известны фильмы Открытия и Закрытия 39-го ММКФ
Кинотавр-2017: Юрий Грымов хочет снять кино про террористов
Фото: в США обнаружился двойник звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон
Автомобиль из «Назад в будущее» продают за 45 тысяч долларов
Звезда «Дивергента» Тео Джеймс снимется в пост-апокалиптическом триллере для Netflix
Линдси Лохан появится в британском ситкоме со звездой «Гарри Поттера» Рупертом Гринтом
«Бёрдмэн» вернется на большой экран
«Киноафиша» организует пресс-показ фильма Гийома Кане «Вечно молодой»
В Москве начинаются показы фильмов о буддизме SHANTI SCREENINGS
Хейли Стайнфелд подтвердила появление в спин-оффе «Трансформеров»
В Петербурге состоялся предпремьерный пресс-показ фильма «Орбита 9» от «Киноафиши»
Элисон Ханниган назвала финал «Как я встретил вашу маму» «пощечиной» для фанатов
Идрис Эльба вернется в 5 сезоне «Лютера» в 2018 году
12 июня 2017
3 взрыва в минуту, 3 часа и 3 млрд долларов: самые интересные цифры о «Трансформерах»
Календарь «Киноафиши» 12-18 июня: день рождения Капитана Америки, «Индиана Джонс», первый в истории туалет на большом экране и другие интересные даты
Гай Ричи позовет Тома Харди в ремейк «Аладдина» на роль Джафара
Нелл Тайгер Фри рассказала, как должна была умереть Мирцелла в «Игре престолов»
«Мумия» с Томом Крузом заработала 170 млн долларов в прокате
11 июня 2017
Самолет Дженнифер Лоуренс совершил экстренную посадку после отказа двигателей
«Капитан Америка» Крис Эванс продлил контракт с Marvel еще на один фильм
10 июня 2017
В США скончался сыгравший Бэтмена актер Адам Уэст
Дебютный трейлер «Черной пантеры»: реакция соцсетей
Фильм про Петсона и Финдуса снова покажут в сети «КАРО»
В столице стартует 3-ий Московский Еврейский кинофестиваль
Финал 7 сезона «Игры престолов» станет самой длинной серией в истории сериала
Rotten Tomatoes признал «Логана» лучшим супергеройским фильмом
Крыша MOD Roof продолжает показы американской киноклассики
Спойлер: раскрыта роль Зендаи в «Человек-паук: Возвращение домой»
Marvel показала дебютный трейлер «Черной Пантеры»
9 июня 2017
«Мумия» в обзоррро от «Киноафиши»
Стартует фестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало»
В Москве состоится ретроспектива Хита Леджера
Казани открывается кинотеатр на воде
«Крестный отец» признан величайшим фильмом всех времен
«Звездный десант» получит анимационный сиквел в честь 20-летия
Дженнифер Коннелли сыграет главную роль в сериальном ремейке «Сквозь снег»
Кинотеатр «Знамя» устраивает День друзей – показы за 100 рублей
В сиквеле «Фантастических тварей и где они обитают» покажут подростка-Дамблдора
«Чудо-женщина» стала самым обсуждаемым фильмом 2017 года
Режиссер Павел Чухрай получил специальную премию фестиваля «Кинотавр» 2017
Впервые в истории за «Оскар» поборется видео игра Everything
Робин Райт вернется к роли амазонки в «Лиге справедливости»
Рене Зеллвегер не против сняться в «Бриджит Джонс 4»
В Петербурге пройдет фестиваль Geek Picnic 2017
В Москве пройдет фестиваль Geek Picnic 2017
8 июня 2017
Режиссер «Логана» снимет фильм о больном телохранителе
В Москве прошла конференция о карьере и бизнесе в Голливуде
В «Родине» состоится спецпоказ фильма «Полночь в Париже»
Том Холланд приедет на премьеру «Человека-паука: Возвращение домой» в Москву
Disney вновь запускает проект для молодых кинематографистов «Счастье - это …»
Вэл Килмер хочет сняться с Томом Крузом в сиквеле «Лучшего стрелка»
Официально: Черная пантера присоединится к Мстителям в «Войне бесконечности»
Советские фильмы из «золотого фонда» разрешат показывать без прокатных удостоверений
Звезда «Kingsman» София Бутелла снимется в экранизации «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери
Министерство культуры ограничит количество сеансов фильмов в прокате
Кинотавр 2017: фоторепортаж с красной дорожки
Критики назвали «Мумию» худшим фильмом в карьере Тома Круза
Новые кадры: Эмили Блант в образе Мэри Поппинс на обложке EW
Sony запустит «женскую» супергеройскую вселенную
7 июня 2017
Британский сериал «Плохие» (Misfits) получит американский ремейк
«Мумия» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
Майкла Фассбендера приглашают в «монстровселенную» Universal
«Чудо-женщину», «Дюнкерк» и «Логана» наградили за лучшие трейлеры
Крис Хемсворт поделился смешным видео со съемок «Мстителей: Война бесконечности»
Джейк Джилленхол снимется в новой драме о Второй мировой войне
В Сочи открылся 103 Российский Кинорынок
В Сочи начинает работу кинофестиваль «Кинотавр»
6 июня 2017
«Лендок» устроит показ фильма «Брат»
В Петербурге пройдет «Стильный четверг» с Полиной Сидихиной
В июне выходит сборник коротких метров уральских режиссеров
Российский Кинорынок открывается в Сочи
В Петербурге открываются показы оригинальных фильмов – КиноСоль
В прокат выйдет фильм про Дон Кихота, который снимался 17 лет
Звезда «Охотников за привидениями» раскритиковал режиссера ремейка за расточительность
Пэтти Дженкинс раскрыла первые детали о сиквеле «Чудо-женщины»
Мэттью Макконахи и Идрис Эльба в новых видео из «Темной башни»
К съемкам «Отряда самоубийц 2» приступят в 2018
Universal снимет ремейки «Дракулы», «Призрака оперы» и «Горбуна из Нотр-Дама»
Джимми Киммел назвал «Возвращение домой» лучшим фильмом о Человеке-пауке
5 июня 2017
Звезды Marvel поздравили "Чудо-женщину" с успешным стартом в прокате
Universal показала дебютный трейлер «Сделано в Америке» с Томом Крузом
Владимир Хотиненко провел мастер-класс в киношколе «Без Границ»
В Москве пройдет конференция «Карьера и Бизнес в Голливуде - Время действовать!»
Виталий Манский запускает онлайн-синематеку документального кино
Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии
«Манифесто» покажут на Лендоке
Экспериментальный фильм «Прорубь» покажут на Кинотавре-2017
Завершились съемки короткометражного фильма «Прости нас, Юшка!»
Киану Ривз сыграет одну из главных ролей в российском фильме «Пеппи»
В «Лендоке» состоится премьера программы «Rom Com Shorts 2»
В «Ленфильме» пройдет ретроспектива фильмов Кшиштофа Кесьлёвского
Бенисио дель Торо и Пол Дано снимутся в сериале Бена Стиллера о побеге из тюрьмы
Режиссеру «Чудо-женщины» доверят снять сиквел
Календарь «Киноафиши» 5-11 июня: «Секс в большом городе», первый в мире видеомагнитофон, Джонни Депп и другие интересные даты
Федор Бондарчук снимет «Венские каникулы» по сценарию Владимира Высоцкого
Сериал «Физрук» с Дмитрием Нагиевым получит продолжение в виде полнометражного фильма
Роман Сергея Лукьяненко «КваZи» про зомби-апокалипсис получит экранизацию
Universal хочет позвать Анджелину Джоли на роль Невесты Франкенштейна в новой «монстровселенной»
Создателей «Пиратов Карибского моря» призывают отказаться от использования животных в фильмах
Сериал «Игра престолов» получит всего один спин-офф
Сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука получил дату премьеры
Спойлеры: кто из героев умирает в «Чудо-женщине»
Приянка Чопра хочет сыграть Бэтгерл у Джосса Уидона
В «Мстителях: Война бесконечности покажут Человека-обезьяну
4 июня 2017
Итоги питчинга Фонда кино: полнометражный «Физрук», «Притяжение 2» и зомби-апокалипсис
3 июня 2017
На крыше MOD покажут классику мирового кино
В Петербурге пройдет предпремьерный пресс-показ фильма «Орбита 9» от «Киноафиши»
Мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» озвучат Иван Охлобыстин и Виктор Вержбицкий
2 июня 2017
«Чудо-женщина» (и не только) в обзоррро от «Киноафиши»
«Киноафиша» провела пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» в четырех городах России
«Киноафиша» провела пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» в Красноярске
«Киноафиша» провела пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» в Петербурге
«Киноафиша» провела пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» в Казани
«Киноафиша» провела пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» в Уфе
В «Люксоре» открылась выставка «МУЛЬТ в кино. За кадром»
В Петербурге состоится творческая встреча с создателями семейного фильма «Жили-были мы»
В Москве продолжается фестиваль документального кино Beat Film Festival
Фестиваль VR-кино впервые пройдет в Петербурге
Аманда Сейфрид вернется в сиквеле «Мамма MIA!»
Warner Bros одобрила фанатский фильм о молодости Волан-де-Морта
«Стражи Галактики 2» и «Чудо-женщина» оказались самыми обсуждаемыми фильмами лета 2017
Звезда «Чудо-женщины» Крис Пайн покритиковал «Мстителей: Война бесконечности»
«Союзмультфильм» выпустит 30 новых серий мультфильма «Трое из Простоквашино»
Сериал «Восьмое чувство» (Sense8) закрыт после двух сезонов в эфире
«Иноекино» покажет фильмы про Индиана Джонса в четырех городах России
1 июня 2017
Disney проведет пресс-конференцию о проекте «Счастье - это …» на Кинотавре
В Петербурге состоится предпремьерный пресс-показ фильма «Жмот»
Джонни Депп, Пенелопа Крус и другие звезды в первом трейлере «Убийства в Восточном экспрессе»
«Город грехов» станет телесериалом
ММКФ-2017: Объявлены члены жюри и фильмы-участники конкурса
Кинотавр-2017: участники конкурсной программы кинофестиваля
«Киноафиша» провела светский пресс-показ комедии «Спасатели Малибу»
Отечественные фильмы будут показывать в кинотеатрах с субтитрами
Том Холланд рассказал, чем его Человек-паук отличается от предыдущих версий супергероя
Хейли Стайнфелд сыграет главную роль в спин-оффе "Трансформеров" о Бамблби
Супермена, Бэтмена и других супергероев распределили по факультетам Хогвартса
Пресс-конференция с Андреем Звягинцевым, Александром Роднянским и актерами фильма «Нелюбовь»
Кэри Расселл получила звезду на голливудской Аллее славы
7 сезон «Игры престолов» порадует зрителей расширенным премьерным эпизодом
Первый трейлер: Идрис Эльба и Кейт Уинслет выживают в драме «Между нами горы»
Создатель «Твин Пикс» Дэвид Линч высказался против трейлеров
И вашим, и нашим: 10 актеров, снявшихся в фильмах по комиксам Marvel и DC Comics
Киносок из спелых «Ёлок»
Star Media завершает съемки фильма «Операция «Мухаббат»»
