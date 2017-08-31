Меню
31 августа 2017
Смешарики поздравят с Днем знаний пассажиров московского метро
Звезда «Агентов ЩИТ» Хлоя Беннет обвинила Голливуд в расизме
В Москве состоится показ фильма «Карп отмороженный»
Стала известна программа показов Фестиваля «Амурская осень»
«Бегущий по лезвию 2049» будет длиннее оригинала
Фото: звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
Легендарные фильмы с Одри Хепберн покажут в кинотеатре на крыше Roof Cinema
Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы
Warner Bros хочет снять женский ремейк «Повелителя мух»
KINOLAB-2017 пройдет в Коломне
Джон Бернтал присоединится к Райану Гослингу в фильме об астронавте Ниле Армстронге
«Планету обезьян: Война» будут продвигать на «Оскар» 2018 как лучший фильм
Сценаристы «Человек-паук: Возвращение домой» поработают над сиквелом
Благодаря прокату в Китае «Мумия» с Томом Крузом может получить сиквел
Съемки «Отряда самоубийц 2» задерживаются из-за занятости Уилла Смита
Лили Джеймс и Николас Холт снимутся в байопике о создателе «Властелина колец»
3D-мультфильм «Гурвинек и волшебный музей» покажут в России
Мэтт Дэймон и Кристен Уиг на фотоколле «Короче» в рамках Венецианского кинофестиваля
30 августа 2017
В Москве пройдет Фестиваль кино- и видеоискусства для детей и молодежи «МакГаффинFest»
«Прорубь» Андрея Сильвестрова откроет показы Эха Канского видеофестиваля в Москве
На фестивале «Меридианы Тихого» фильмы Кончаловского покажут для людей с нарушениями зрения
Бен Аффлек может снять военную драму с братом Кейси в главной роли
Джаред Лето снялся в короткометражке-приквеле «Бегущего по лезвию 2049» (видео)
Бейонсе напишет песню для юбилейного 25-го фильма о Джеймсе Бонде
В Венеции стартует международный кинофестиваль
29 августа 2017
РОСКИНО представит Россию на Венецианском кинофестивале и кинорынке-2017
В Туле пройдет Фестиваль военного кино им. Озерова
Победителем Канского видеофестиваля стал корейский фильм «Девушка за дверью»
Эйдан Гиллен прокомментировал смерть своего персонажа в 7 сезоне «Игры престолов»
Иранский фильм «Желтый» победил на Фестивале мотивационного кино BRIDGE of ARTS
На Уралкинофесте обсудят кино Якутии, Бурятии, Татарстана и Башкортостана
Открытый кинофестиваль «Киношок-2017» снова пройдет в Анапе
В Якутске стартует 5-ый Якутский международный кинофестиваль
«Бабушка легкого поведения» стал единственным окупившимся в летнем прокате российским фильмом
Эд Скрейн отказался от роли в новом «Хеллбое» под давлением публики
28 августа 2017
Эксклюзивное интервью с актером из культового «Такси» Сами Насери
Календарь Киноафиши 28 августа - 3 сентября: Золотой лев Никиты Михалкова, первый в мире сай-фай, день рождения Киану Ривза и другие интересные даты
Орландо Блум получил первую в своей карьере большую роль в телесериале
СМИ: всего один российский фильм окупился в прокате этим летом
Видео: Кит Харингтон в первом тизере мини-сериала «Порох»
Станислав Говорухин больше не будет снимать кино
Бен Уишоу и Хью Грант сыграют любовников в сериале «Очень английский скандал»
Умерла звезда «Высокого блондина в черном ботинке» Мирей Дарк
Премьера фильма «Вышибала: Эпический замес» в переводе Гоблина в ТРК «Питер-Радуга»!
27 августа 2017
Исследование: Бен Аффлек и Анджелина Джоли - самые грустные звезды Голливуда
10 актеров с нереальными запросами на съемочной площадке
Съемки «Венома» с Томом Харди начнутся позже запланированного срока
Звезда «Тетради смерти» Лейкит Стэнфилд попросился на роль Джокера
Первые фото: звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг в сериале «Люцифер»
LEGO приглашает поклонников «Звездных войн» на праздник LEGO Star Wars
Ко дню российского кино: 10 лучших отечественных фильмов XXI века
26 августа 2017
«Это потребность выйти из внутренней тюрьмы…» – Кирилл Плетнев рассказал о своем дебютном фильме «Жги!»
Фестиваль BRIDGE of ARTS вступил в Европейскую ассоциацию кинофестивалей ECFA
25 августа 2017
Нового «Хеллбоя» критикуют за кастинг Эда Скрейна на роль персонажа с азиатскими корнями
Режиссер «Стражей Галактики» перезапустит сериал «Старски и Хатч»
Крис Хемсворт и Джефф Бриджес снимутся в новом триллере
Джеймс Кэмерон и Пэтти Дженкинс поспорили из-за «Чудо-женщины»
Обладатель двух «Эмми» актер Джей Томас скончался от рака
В Нижнем Новгороде покажут фильмы 10-го Фестиваля польских фильмов «Висла»
Ленфильм дает дорогу молодым талантам
Галь Гадот: «Кто не феминист – тот сексист!»
«Малыш на драйве» (и не только он) в обзоррро от «Киноафиши»
«Киноафиша» проведет пресс-показ анимационного фильма «Твое имя»
В Москве бесплатно покажут корейский фильм «Кундо: эпоха угрозы»
В Ростове открылся Фестиваль мотивационного кино BRIDGE of ARTS
Ретроспектива Алексея Балабанова пройдет в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино»
24 августа 2017
В Петербурге состоится показ фильма «Kingsman. Золотое кольцо» от Dostaевский
«Киноафиша» провела спец-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Нижнем Новогороде
«Анну Каренину» с Елизаветой Боярской выдвинут на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке
Новый законопроект установит сборы в 5 млн рублей за прокатные удостоверения
Фонд кино хочет увеличить долю отечественных фильмов в прокате до 30%
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Омске
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Уфе
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Казани
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Петербурге
«Стражи Галактики 3» станут основой для следующего десятилетия киновселенной Marvel
Объявлена дата выхода 2 сезона «Холистического детективного агентства Дирка Джентли»
У «Плохих парней» никогда не появится третья часть
«Киноафиша» провела пресс-показы фильма «Тюльпанная лихорадка» в пяти городах России
Киновселенную DCEU пополнит спин-офф о Джокере и Харли Квинн
23 августа 2017
Слухи: Джесси Айзенберга в роли Лекса Лютора вырезали из "Лиги справедливости"
10 причин, почему нужно закрыть киновселенную Marvel после «Мстителей 4»
Сериал «Очень странные дела» получит третий сезон
Мартин Скорсезе займется производством спин-оффа о происхождении Джокера
Байопик о Queen и Фредди Меркьюри обзавелся актерским составом
Режиссер «Игры престолов» подтвердил грядущую любовную линию Дейенерис и Джона Сноу
Педро Паскаль присоединится к Дензелу Вашингтону в сиквеле «Великого уравнителя»
Звезды «Теории большого взрыва» и «Игры престолов» оказались самыми высокооплачиваемыми актерами на ТВ
LEGO посвятили новую коллекцию мультфильму «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»
Фантастический уикенд в Райволе прошел при участии Джорджа Мартина
Кинокритики назвали 100 лучших комедий всех времен
Банкротство Enjoy Movies отменяется
Финал 7 сезона «Игры престолов» будет идти 80 минут
22 августа 2017
В Петербурге пройдет Первый фестиваль киноплаката POSTERCON 2017
Топ 10 самых богатых звезд по версии Форбс
Фестиваль видеотворчества «Черно-белая радуга» открыл прием заявок на участие
В кинотеатре «КАРО 11 Охта» пройдет Фестиваль блокбастеров
Марк Уолберг стал самым высокооплачиваемым актером года
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» пройдет Фестиваль зрелищных фильмов IMAX
Стартовал прием заявок на участие в кинофестивале «Альтернативная территория кино»
Одед Фер из «Мумии» и «Обители зла 2» прилетит в Москву
«Иноекино» организует показы «Бунтарского кино»
У «Зены - королевы воинов» все-таки не будет ремейка
Глава Министерства культуры назвал премию «Оскар» «перепиаренной»
Эд Скрейн присоединился к касту перезапуска «Хеллбоя»
Мэтт ЛеБлан отказался от ключевой роли в сериале «Американская семейка»
21 августа 2017
Бывшая жена Джосса Уидона обвинила режиссера «Мстителей» в изменах и лицемерии
Стали известны победители 5-го фестиваля короткометражного кино «Короче»
К 30-летию «Грязных танцев»: 10 самых интересных фактов о культовой мелодраме
От Пэрис Хилтон до Фредди Крюгера: топ 10 звездных камео в «Сверхъестественном»
Последний сезон «Игры престолов» выйдет не раньше осени 2018
Стали известны победители фестиваля любительского кино «Молибденовый лопух»
Календарь Киноафиши 21-27 августа: посол ООН Анджелина Джоли, дебют Гая Ричи и Джейсона Стэтхэма, юбилей Блейк Лайвли и другие интересные даты
Стартует 16-ый Международный Канский Видеофестиваль
Слухи: Бэтмен умрет в «Лиге справедливости»
Вселенная «Звездных войн» пополнится спин-оффом про Джаббу Хатта
Первый взгляд: Дмитрий Нагиев в драме Сарика Андреасяна «Непрощенный»
Джина Дэвис попросилась в сиквел «Чудо-женщины»
Джон Бойега намекнул на камео Тома Харди в «Звездных войнах: Последние джедаи»
Спойлер: в «Телохранителе киллера» есть сцена после титров
Хакеры угрожают слить в сеть финал 7 сезона «Игры престолов»
На «Ленфильме» отметят «День российского кино»
20 августа 2017
Новый сериал «Любимцы» на телеканале «Пятница!» представят в Петербурге
18 августа 2017
Открыт прием заявок на участие в Международном фестиваль-кинолагере в Казани
«Бабушка легкого поведения» в обзоррро от «Киноафиши»
Николай Костер-Вальдау предложил решение проблемы хакеров и «Игры престолов»
Стали известны фильмы конкурсной программы Фестиваля исторических фильмов «Вече»
«Нелюбовь» Звягинцева собираются выдвинуть на «Оскар»
Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» пройдет в Евпатории
Нину Добрев подожгли на съемках «Коматозников»
Эдгар Райт намекнул на сиквел «Малыша на драйве»
«Киноафиша» провела спецпоказ фильма «Телохранитель киллера» в Нижнем Новгороде
В Минске открылся новый кинотеатр velcom cinema сети Silver Screen
Звезда «Сотни» Челси Рейст появится в 13 сезоне «Сверхъестественного»
Дориан Грей станет женщиной в новой экранизации романа Оскара Уайльда
Фильм Андрея Грачева «Один на один» показали на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук»
Классику 30-х и 40-х годов покажут на крыше MOD ROOF
На BRIDGE of ARTS в Ростове-на-Дону приедет Кристофер Ламберт
В Минске пройдет выставка-фестиваль UNICON Convention & Game Expo
Стартует детско-юношеский фестиваль «Толпар-2017»
В Москве состоится показ фильма «Подозреваемый»
Фильм «Алешенька» покажут на кинофестивале «Короче» в Калининграде
Международный фестиваль любительского кино «Прогресс» принимает заявки на участие
Оби-Ван Кеноби получит сольный фильм
17 августа 2017
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Петербурге
Съемки «Дэдпул 2» возобновили через 2 дня после смерти девушки-каскадера
«Киноафиша» провела показы фильма «Телохранитель киллера» в пяти городах России
Джордж Мартин побывал на пресс-конференции в Санкт-Петербурге и ответил на вопросы журналистов
Бенедикт Камбербэтч может сыграть в сериале о Brexit
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Телохранитель киллера» в Петербурге
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Телохранитель киллера» в Казани
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Телохранитель киллера» в Самаре
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Телохранитель киллера» в Уфе
Иранский режиссер, осужденный за «Надписи на стенах», представит фильм в Петербурге
На открытии фестиваля «Послание к человеку» выступят Therr Maitz
Ченнинг Татум снимется в драме о наркокартеле
Пол Беттани вернется в роли Вижна в "Мстителях 4"
"Форс-мажоры" получат спин-офф с Джиной Торрес в главной роли
HBO по ошибке показал еще не вышедшую 6 серию 7 сезона «Игры престолов»
16 августа 2017
«Киноафиша» проведет спецпоказ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Нижнем Новгороде
Школа Кино и Телевидения «Индустрия» организует мастер-класс для операторов
Скончалась актриса Вера Глаголева
Дэниэл Крэйг подтвердил свое участие в еще двух эпизодах Бондианы
Дженнифер Энистон снимется в комедии с "взрослым" рейтингом R
Питер Динклэйдж попросил поклонников «Игры престолов» прекратить покупать хаски из-за сходства с лютоволками
Орнелла Мути сыграет в театральной постановке по мотивам «Укрощения строптивого» в Петербурге
Робби Амелл вернется в 11 сезоне «Секретных материалов»
Компания Джонни Деппа экранизирует онлайн-игру Secret World
Звезда «Зачарованных» Джулиан Макмэхон снимется в новом сериале Marvel
Официально: Дэниел Крэйг подтвердил возвращение к роли Бонда
15 августа 2017
Ник Фьюри не появится в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях 4»
Брайан Фуллер начал переговоры о 4 сезоне «Ганнибала»
Съемки «Миссия невыполнима 6» приостановят на 4 месяца из-за травмы Тома Круза
Дэвид Линч посвятил новую серию «Твин Пикс» Дэвиду Боуи
Дэвид Теннант вернется во 2 сезоне «Джессики Джонс»
Гайд по сериалам осени 2017: даты выхода и расписание премьер новых сезонов
В «Родине» пройдет ретроспектива Паоло Соррентино
Майкл Шин и Дэвид Теннант снимутся в экранизации «Благих знамений» Терри Пратчетта
14 августа 2017
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Омске
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Уфе
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в Казани
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Тюльпанная лихорадка» в пяти городах России
В Благовещенске пройдет фестиваль кино и театра «Амурская осень»
Не стало программного директора сети «Пять звезд» Армена Бадаляна
Появилось расписание показов на август в кинотеатре «Иртыш»
«Ленфильм» начал съемки нового фильма «Чужая жизнь»
Джеймс МакЭвой не заинтересован в роли Джеймса Бонда
В Екатеринбурге пройдет Эхо Уральского открытого фестиваля российского кино-2016
Новый сериал Наоми Уоттс «Цыганка» отменили после одного сезона в эфире
Календарь Киноафиши 14-20 августа: первая в истории анимация, день рождения «Волшебника страны Оз», звезда Патрика Суэйзи и другие интересные даты
Дональд Сазерленд составит компанию Брэду Питту в фантастике «К звездам»
Бен Аффлек прокомментировал смену режиссера «Лиги справедливости»
Том Круз получил травму на съемках «Миссия невыполнима 6»
Стали известны победители 25-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу»
Люк Бессон раскритиковал супергеройские блокбастеры и назвал Капитана Америку «пропагандой»
Праздник дебютов. Обзор 25-го фестиваля «Окно в Европу»
В 2019 году супергеройские блокбастеры будут выходить ежемесячно
Леонардо ДиКаприо сыграет Леонардо да Винчи
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с актером сериала «Женский доктор» Ильей Носковым
Джосс Уидон поменял концовку «Лиги справедливости»
Джеймс Ганн считает, что Майкл Рукер заслуживает «Оскар» за роль в «Стражах Галактики 2»
«Валериан и город тысячи планет». Как Люк Бессон раздаёт творческие долги
13 августа 2017
Ник Джонас снимется с Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном в «Поступи хаоса»
В Казани снимают фильм о детском спорте «Команда мечты»
В Челябинске Всероссийская ночь кино пройдет в кинотеатре «Знамя»
12 августа 2017
«Валериан и город тысячи планет» (и не только) в обзоррро от «Киноафиши»
Поболтать о кино теперь можно в уютном Telegram-чате от «Киноафиши»
Картина «Матильда» получила прокатное удостоверение
11 августа 2017
В Библиотеке для Молодежи пройдет мастер-класс сценарного мастерства
Арнольд Шварценеггер вернется в роли Терминатора в новом фильме от Джеймса Кэмерона
«Гоголь. Начало» покажут в рамках «Фестиваля кино на Охте»
Фильм «Колесо чудес» Вуди Аллена впервые покажут на Нью-Йорксом кинофестивале
Стала известна программа делового форума фестиваля BRIDGE of ARTS
10 августа 2017
Дженнифер Лоуренс ответила на критику «Пассажиров»
Открыт прием заявок на участие в челябинском проекте «Твори кино»
В Оренбурге пройдет фестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард»
Кэти Холмс сыграет многодетную вдову в «Тайне» по книге Ронды Берн
Появилась программа фестиваля «Послание к человеку»-2017
Аарон Экхарт снимется в сериале «Романовы»
Риз Ахмед может составить компанию Тому Харди в «Веноме»
10 звезд, публично зарекшихся сниматься в супергеройских блокбастерах
В Общественной палате предложили увеличить доходы российских актеров
«Матильду» хотят выдвинуть на «Оскар»
Создатели сериала «Полдарк» экранизируют «Гордость и предубеждение»
«Забавную мордашку» с Одри Хепбёрн покажут на крыше MOD Roof
9 августа 2017
Фильм «Люмьеры!» выходит в прокат
«Киноафиша» проведет показы фильма «Телохранитель Киллера» в пяти городах России
Новые сериалы осень-зима 2017-2018: обзор самых интересных новинок телеэфира
Дженнифер Гарнер сыграет женщину-убийцу в новом триллере
В «Лендоке» пройдет благотворительный показ фильма Звягинцева «Возвращение»
Студия Lionsgate по-прежнему хочет снять продолжение «Сумерек» и «Голодных игр»
В Москве пройдет кастинг в международный кинопроект «Оракул: игра втемную»
«Ковбой, ниндзя, викинг» с Крисом Прэттом обзавелся датой премьеры
Первая серия нового «Простоквашино» выйдет в 2018 году
Стивен Лэнг вернется к роли главного злодея во всех 4 сиквелах «Аватара»
Том Холланд нацелился на «Оскар»
Селена Гомес и Эль Фаннинг снимутся в новом фильме Вуди Аллена
Милла Йовович сыграет злодейку в новом «Хеллбое»
8 августа 2017
Стартовал прием заявок на участие в фестивале Stop!Motion Fest
16-ый Международный Канский Фестиваль пройдет в Канске и Москве
Международный день кошек: вспоминаем самых знаменитых котиков в кино
Космическая драма «Салют-7» станет фильмом открытия фестиваля «Короче»
Рут Негга сыграет с Брэдом Питтом в фильме «К звездам»
Фестиваль любительского кино «Молибденовый лопух» пройдет в Кузбассе
Начались съемки отечественной версии израильского сериала «Betoolot»
Стартовал фестиваль «Окно в Европу»
Лауреатов конкурса «Россия вдохновляет!» фестиваля BRIDGE of ARTS покажут в Италии и Англии
7 августа 2017
Список актеров «Мстителей 4» Marvel попал в сеть
Календарь Киноафиши 7-13 августа: «принцесса» Крис Пайн, звезда Дональда Дака, 80-летие Дастина Хоффмана и другие интересные события
«Аритмия» поборется за номинацию на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке
Джереми Реннер вернется к роли Хоукая в «Мстителях 4»
Бейонсе и Чиветель Эджиофор могут присоединиться к ремейку «Короля Льва»
Хейли Этвелл составит компанию Юэну МакГрегору в «Кристофере Робине» Disney
Marvel не дала звездам «Мстителей: Война бесконечности» прочитать сценарий целиком
Фанаты «Локомотива» поддержали «Матильду»
«Графомафию» покажут на «Окне в Европу»
Дэниел Крэйг может подписаться сразу на две новых части Бондианы
В Анапе пройдет 26-ой Открытый фестиваль «Киношок»
Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в сольном фильме про Флэша
Анна Фэрис объявила о расставании с Крисом Прэттом после 8 лет брака
6 августа 2017
Фестиваль короткометражного кино «Фундук» принимает заявки на участие
Почему «Чудо-женщина» заслуживает «Оскар»
5 августа 2017
Наоми Уоттс, Кейт Уинслет, Робин Уильямс и другие актеры, которые могли сняться в «Гарри Поттере»
«Темная башня» и «Теснота» в обзоррро от «Киноафиши»
4 августа 2017
В Петербурге вновь пройдет Довлатовский фестиваль «День Д»
В «Родине» пройдет показ немых комедий в сопровождении оркестра
В Эстонии пройдет фестиваль фильмов о любви TARTUFF
Лучшие голливудские фильмы 50-х покажут на крыше MOD ROOF
Стартует фестиваль «TRAVEL FILM по-русски»
«Гардемарины, вперед»! Выпускники фабрики исторических грез 30 лет, как «не вешают нос…».
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с режиссером комедии «Из Уфы с любовью» Айнуром Аскаровым
3 августа 2017
Игра брендов
«Мертвеца» Джима Джармуша снова покажут в Петербурге
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Телохранитель киллера» в Самаре
«Киноафиша» проведет спецпоказ фильма «Телохранитель киллера» в Нижнем Новгороде
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Телохранитель киллера» в Уфе
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Телохранитель киллера» в Казани
Режиссер «Времени первых» снимет фильм про самбо
Выставка коллекции плакатов к белорусским фильмам пройдет в городе Минске
Франшиза «Дивергент» все-таки станет сериалом
Спев «Колыбельную медведицы», можно попасть в новые «Ёлки»
В Ставрополе пройдет Северо-Кавказский фестиваль кино «Открытый взгляд»
В Петербурге пройдет Фестиваль кино Польши
В СИНЕМА ПАРК покажут спецверсию фильма «Аватар» в IMAX 3D
Дебютантка из России снимется голливудской драме с Лиамом Макинтайером
В Петербурге «Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Телохранитель Киллера»
«Тёмная башня» — а для кого же этот фильм?
2 августа 2017
Памятник Андрею Тарковскому установили в Суздале
В Выборге покажут первый фильм «Федора Добронравова» – «Жили-были»
Официально: Джессика Честейн снимется в «Людях Икс: Темный феникс»
«Погружение» с Джеймсом МакЭвоем откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне
Иэн МакШейн присоединился к Дэвиду Харбору в ремейке «Хеллбоя»
Эмма Робертс вернется в 7 сезоне «Американской истории ужасов»
1 августа 2017
Компания «Amazon» всерьез намерена снимать фильмы
Фонд кино предоставит Алексею Учителю 90 млн рублей на съемки фильма «Цой»
Райан Рейнольдс показал, как будет выглядеть Домино в «Дэдпул 2»
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Охранник»
Московская школа кино объявила программу событий на август
В фестивале морского кино «Виват, Россия!» победил фильм про подводника Александра Маринеско
Новый фильм Шайи ЛаБафа откроет международный кинофестиваль в Торонто
Наталья Андрейченко вновь сыграет Мэри Поппинс в продолжении советского фильма
Хакеры «слили» в сеть сценарий 4 серии 7 сезона «Игры престолов»
Мадс Миккельсен хочет сыграть Доктора Дума в новом фильме Fox
