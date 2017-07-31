Меню
Архив новостей
Архив новостей за июль 2017 года
31 июля 2017
«Отряд самоубийц 2» лишился режиссера
В США скончался звезда «Парней что надо» Сэм Шепард
Почувствуй вкус лета с ТЦ «Замок»!
8-летняя звезда «Древних» пополнила каст «Людей Икс: Темный феникс»
Гарри Стайлс установил исторический рекорд благодаря «Дюнкерку»
Джош Бролин подтвердил возвращение Таноса в «Мстителях 4»
Хейли Этвелл назвала новую причину отмены сериала «Агент Картер»
Нового «Графа Монте-Кристо» снимут в России
В Казани состоится показ фильма «Валериан и город тысячи планет»
В Петербурге пройдет показ фильма «Бабушка легкого поведения»
Календарь Киноафиши 31 июля – 6 августа: юбилеи MTV, «Игры престолов», Comic-Con’a и другие интересные даты
На 90-м году жизни скончалась легендарная французская актриса Жанна Моро
Кейт Бланшетт хочет больше суперзлодеек в киновселенной Marvel
«Эмоджи фильм» официально стал худшей картиной 2017 года
Создательница «Сумерек» готовит новый сериал о сверхъестественном
28 июля 2017
«Взрывная блондинка» (и еще кое-что) в обзоррро от «Киноафиши»
В Охта Lab покажут короткометражки «Любовь: Задание на лето»
Warner Bros собирается продвинуть «Чудо-женщину» на «Оскар»
Новые фильмы Джорджа Клуни и Даррена Аронофски поборются за приз Венецианского кинофестиваля
Аарон Тейлор-Джонсон составит компанию Крису Пайну в исторической драме «Король вне закона»
В Москве Люк Бессон лично представил фильм «Валериан и город тысячи планет»
Джон Бойега потратил гонорар за «Звездные войны» на новый дом для родителей
Фестиваль коротких метров «Шорты» принимает заявки на участие
Появилась программа 25-го фестиваля «Окно в Европу»
«Мстителей 4» отправят в Японию
Проблемы со здоровьем не позволят Райану Рейнольду выполнять трюки в «Дэдпул 2»
Мультфильм про эмоджи получил рекордные 0% на Rotten Tomatoes
Уральский открытый фестиваль российского кино второй раз пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области
«КАРО» снизит цены на хиты и новинки проката
На Старконе представят фильм «Тайна Печати дракона: путешествие в Китай»
27 июля 2017
На Площади Сити покажут сборник коротких метров «Про любовь»
В сети орудуют мошенники от имени Вольги
«Терминатор 2: Судный день» в 3D покажут на Старконе
В Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Питер, я люблю тебя»
Александр Петров, сыгравший Гоголя, прочитает рэп о своем персонаже
Джеймс Кэмерон проверит «Титаник» на фактические ошибки
У «Джона Уика» появится спин-офф про балерину-киллера
Джосс Уидон вплотную займется киновселенной DCEU
Том Фелтон покинул сериал «Флэш»
26 июля 2017
«Взрывная блондинка» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
Гайд по телесезону осень 2017/зима 2018: какие сериалы продлили на следующий сезон
«Киноафиша» провела предпремьерный пресс-показ фильма «2Pac: Легенда»
Новые фильмы Анджелины Джоли, Марго Робби и Джорджа Клуни покажут на кинофестивале в Торонто
В «Родине» состоится показ фильма «Поезд на Дарджилинг»
«Робокоп». 30 лет на киноэкране. Не ржавеют душой ветераны…
Эксклюзивное интервью с режиссером «Тесноты» Кантемиром Балаговым
Warner Bros выпустит «Чудо-женщину 2» в декабре 2019
Энн Хэтэуэй заменит Эми Шумер в фильме о «некрасивой Барби»
Танос станет «новым Дартом Вейдером» в «Мстителях: Война бесконечности»
Майкл Кейн продолжил традицию появления в фильмах Нолана в «Дюнкерке»
«Мстители: Война бесконечности» станут самым продолжительным фильмом Marvel
В «Лендоке» пройдет «Эхо Кинотавра»
На крыше Новой сцены Александринского театра продолжатся «бесшумные» кинопоказы
25 июля 2017
«Тор: Рагнарек» может стать самым коротким фильмом Marvel
Новые источники подтверждают возвращение Дэниела Крэйга в Бондиану
Математик рассчитал, кто из «Игры престолов» доживет до финала
Warner Bros потратит 25 млн долларов на пересъемки «Лиги справедливости»
Режиссер «Мстителей: Война бесконечности» намекнул на смерти супергероев в фильме
Сара Полсон составит компанию Джеймсу МакЭвою в сиквеле «Сплита»
Календарь Киноафиши 24-30 июля: 70 лет неутомимому Шварценеггеру, первый мультфильм о Микки Маусе, актерский дебют Камерон Диаз и другие интересные даты
В Петербурге пройдет 6-ой фестиваль Harley-Davidson
«Лига справедливости» и «Тор: Рагнарек» стали самыми обсуждаемыми на Comic Con 2017
25-й фильм о Джеймсе Бонде получил официальную дату премьеры
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Охранник»
24 июля 2017
Шоураннер «Шерлока» прокомментировал шансы на появление 5 сезона
Netflix может снять продолжение сериала «Зачарованные»
Warner Bros хочет снять спин-офф «Отряда самоубийц» с Харли Квинн против Джокера
Ченнинг Татум может заменить Хью Джекмана в роли Ван Хельсинга
В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS
Создатель «Фарго» и «Легиона» снимет фильм про Доктора Дума из «Фантастической четверки»
«Дюнкерк» возглавил прокат со сборами в 106 млн долларов в премьерный уикенд
Кевин Смит поделился подробностями нового фильма про Джея и Молчаливого Боба
20th Century Fox передумала снимать сиквелы «Чужой: Завет» после неудачи в прокате
Рокки вновь встретится с Иваном Драго в сиквеле «Крид: Наследие Рокки»
Студия Warner Bros планирует будущее Бэтмена без Бена Аффлека
23 июля 2017
В «Ленфильме» пройдет пресс-конференция фестиваля «Кинопробы»
В «Ленфильме» пройдет фестиваль «Кинопробы»
Новости сериалов с Comic Con 2017: «Древние», «Ривердейл», «Мир Дикого Запада», «Очень странные дела» и другие
Новости сериалов DC с Comic Con 2017: «Флэш», «Стрела», «Супергерл» и другие
Репортаж с панели Marvel на Comic Con 2017: «Капитан Марвел», «Тор: Рагнарек», сиквел «Человека-муравья» и другие анонсы
Мишель Пфайффер присоединилась к киновселенной Marvel в «Человек-муравей и Оса»
Marvel показала новый трейлер «Тор: Рагнарек»
Звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг снимется в 3 сезоне сериала «Люцифер»
22 июля 2017
Репортаж с панели Warner Bros. на Comic Con 2017: «Флэш», «Лига справедливости» и другие анонсы
На Comic Con 2017 показали новый фрагмент из «Лиги справедливости»
Warner Bros официально анонсировала сиквел «Чудо-женщины»
Представлен дебютный трейлер «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга
Супергеройские сериалы на Comic Con 2017: «Защитники», «Одаренные», «Сверхлюди» и другие
Новости сериалов с Comic Con 2017: «Теория большого взрыва», «Сотня», «Волчонок», «Чужестранка» и другие
Объявлена дата премьеры 7 сезона «Американской истории ужасов»
В США скончался звезда комедии «Один дома» Джон Херд
Представлен первый трейлер 8 сезона «Ходячих мертвецов»
7 сезон «Игры престолов» на Comic Con 2017: новый трейлер и интервью с кастом
Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Новосибирске
Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Петербурге
21 июля 2017
«Дюнкерк» и «Овердрайв» в обзоррро от «Киноафиши»
Кара Делевинь может стать следующей «девушкой Бонда»
Мадс Миккельсен сыграет злодея в экранизации «Поступи хаоса» с Томом Холландом
Новые подробности «Венома» с Томом Харди: теперь - фильм ужасов с «взрослым» рейтингом R
Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау озвучит персонажа в «Симпсонах»
Обладатель «Оскара» Форест Уитакер снимется в 4 сезоне сериала «Империя»
Создатели сиквела «Тихоокенского рубежа» показали первый тизер
Рэппер L’ONE и Настасья Самбурская озвучат «Эмоджи фильм»
Джон Фавро вернется к роли Хэппи в «Мстителях: Война бесконечности»
«Темная башня» Мэттью МакКонахи. И другие его темные, а также светлые стороны…
Сериал «Древние» закроют после 5 сезона
Константин Крюков составит компанию Арье Старк в новом фильме про зомби «Лес Рук и Зубов»
Из грязи в князи: 10 режиссеров с потрясающе успешными дебютными фильмами
20 июля 2017
Comic Con в Сан-Диего 2017: расписание самых интересных ивентов
Шарлиз Терон отказалась от роли в «Чудо-женщине»
Объявлена дата выхода 7 сезона «Однажды в сказке»
Мэтт Дэймон сыграет Кеннеди у режиссера «Темной башни»
Тэрон Эджертон заменит Тома Харди в байопике об Элтоне Джоне
Шоураннеры «Игры престолов» снимут сериал про альтернативную Америку без отмены рабства
Андрей Кончаловский предлагает бойкотировать «Оскар»
Кара Делевинь не появится в «Отряде самоубийц 2»
Уолтон Гоггинс присоединился к касту «Человека-муравья и Осы»
Фредерик Бегбедер войдет в состав жюри фестиваля «Послание к человеку»
В сети появился первый кадр из «Мстителей: Война бесконечности»
Марк Гэтисс заявил, что 5 сезон «Шерлока» появится минимум через 2 года
Объявлена дата премьеры 8 сезона «Ходячих мертвецов»
15 актеров, которые могли сыграть Джеймса Бонда, но что-то пошло не так
19 июля 2017
«Дюнкерк» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
В фильме про Хана Соло покажут жену Чубакки
Британские букмекеры верят, что следующим Бондом может стать женщина
«Короче» с Мэттом Дэймоном откроет Венецианский кинофестиваль 30 августа 2017
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первой половины 2017 года
Эд Ширан примет участие в «Симпсонах»
18 июля 2017
«Дюнкерк» стартовал с 98% на Rotten Tomatoes: отзывы кинокритиков
Джон Бойега раскритиковал «Игру престолов» и «Властелин колец» за отсутствие темнокожих актеров
Кейт Хадсон пожаловалась на «вымирание» романтических комедий
Marvel снова открестилась от «Фантастической четверки»
Доктор Стрэндж и Человек-паук подружатся в «Мстителях: Война бесконечности»
Еще два фильма киновселенной DCEU выйдут в феврале и июне 2020
Показ современного немецкого кино пройдет на крыше MOD Roof
Поклонники «Игры престолов» раскритиковали камео Эда Ширана
«Все умрут»: Марк Руффало о судьбе супергероев в «Мстителях: Война бесконечности»
Холли Берри, Колин Ферт, Ченнинг Татум и другие на постерах «Kingsman: Золотое кольцо»
Disney и создателей «Аладдина» раскритиковали за «неправильную» Жасмин
Джош Бролин обещает еще более смешного «Дэдпула»
Режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» обещают показать первый трейлер «очень скоро»
Премьера 7 сезона оказалась самым обсуждаемым эпизодом в истории «Игры престолов»
Презентация фильма «Легенда о Коловрате» прошла в Старой Рязани
Завершились съемки фильма «Т-34»
17 июля 2017
«Терминатор 2: Судный день» покажут в RealD 3D
Полвека Вина Дизеля: 10 лучших ролей к 50-летию актера
Календарь Киноафиши 17-23 июля: самый первый Диснейленд, полвека Вина Дизеля и другие интересные даты
«Звездные войны». Рожденные 40 лет тому назад...
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «2Pac: Легенда»
В Иркутске покажут корейский фильм «2012: Цунами»
Леонардо ДиКаприо снова снимется у Мартина Скорсезе
Скончался легендарный режиссер зомби-хорроров Джордж Ромеро
Премьера 7 сезона «Игры престолов» обрушила сайт HBO
Политологи дали прогноз на то, чем закончится 7 сезон «Игры престолов»
Герои «Эмоджи фильма» попали в книгу рекордов Гиннеса
16 июля 2017
Впервые в истории «Доктор Кто» на роль Доктора выбрали женщину
Слухи: Хью Джекман присоединился к ремейку «Короля Льва» в роли Шрама
Идрис Эльба появится в сериале по «Темной башне» Стивена Кинга
Дженнифер Лоуренс назвали недостаточно красивой для роли в новом фильме Тарантино
Бойд Холбрук не вернется в 3 сезоне сериала «Нарко»
Кристофер Нолан оказался поклонником «Ла-ла Лэнда»
Том Холланд хочет увидеть Тоби Магуайра в роли дяди Бена в киновселенной Marvel
D23 Expo, день 2: «Щелкунчик», «Мэри Поппинс», «Дамбо», «Звездные войны» и другие новости о фильмах Disney
D23 Expo, день 2: все, что мы узнали о «Мстителях: Война бесконечности»
15 июля 2017
Официально: Локи появится в «Мстителях: Война бесконечности»
На D23 Expo показали первый тизер «Мстителей: Война бесконечности»
На D23 Expo показали видео со съемок «Звездных войн: Последние джедаи»
D23 Expo: ремейк «Дамбо» с Евой Грин, Майклом Китоном и Колином Фарреллом получил дату премьеры
D23 Expo: объявлен актерский состав «Аладдина» от Гая Ричи
D23 Expo: «Щелкунчик и 4 королевства» с Кирой Найтли и Хелен Миррен получил дату премьеры
На D23 показали дебютный трейлер «Трещины во времени» с Крисом Пайном и Риз Уизерспун
D23 Expo, день 1: сиквел «Ральфа», вечеринка диснеевских принцесс, «Холодное сердце 2» и другие новости о мультфильмах Disney
Самые яркие кинокартины августа
14 июля 2017
«Планета обезьян: Война» в обзоррро от «Киноафиши»
Пользователи соцсетей просят не критиковать «Матильду» до премьеры
Марк Руффало обещает «крышесносные» сюрпризы от Marvel на Comic-Con в Сан-Диего
13 июля 2017
Объявлен список номинантов на премию «Эмми» 2017
На VK Fest можно будет снять ролики для ТНТ
Семен Трескунов, Артур Смольянинов и Дарья Мельникова озвучат мультфильм «Стань легендой! Бигфут младший»
Фестиваль «Молодость и вино» пройдет на Новой сцене Александринского театра
«Да кто ты будешь без костюма?» - Как выглядят звезды «Игры престолов» в обычной жизни
«Формула Кино» и «Синема парк» возможно станут одним брендом
Перед «Дюнкерком»: все, что нужно знать о новом фильме Кристофера Нолана
Блейк Лайвли сыграет убийцу в шпионском триллере
Лили Джеймс пополнила звездный каст сиквела «Мамма MIA»
Режиссер «Отряда самоубийц» отказался снимать ремейк «Лица со шрамом»
Джо Пеши снимется с Де Ниро и Аль Пачино в гангстерской драме Мартина Скорсезе «Ирландец»
Топ 10 актеров и актрис, которые отказываются работать друг с другом
Не стало актера «Глухаря» Сергея Бездушного
12 июля 2017
«Планета обезьян: Война» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
Завершились съемки исторического фильма «Смертельный номер»
«Отряд самоубийц 2» может снять режиссер боевиков с Лиамом Нисоном
Кристофер Нолан сравнил кастинг Гарри Стайлса в «Дюнкерк» с выбором Хита Леджера на роль Джокера
Гвинет Пэлтроу появится в «Мстителях: Война бесконечности»
Вуди Харрельсон обещает, что фильм о Хане Соло - "в надежных руках"
Квентин Тарантино хочет снять фильм о Чарльзе Мэнсоне с Брэдом Питтом и Марго Робби
«Гоголь. Начало» был назван лучшим иностранным проектом на фестивале в США
В «Лендоке» пройдет фестиваль кино о велокультуре ICFF
Удаленные сцены с Крисом Эвансом из фильма «Одаренная»
Фильм «Малыш на драйве» покажут на Старконе
«Киноафиша» проводит розыгрыш билетов на премьеру «Игры престолов»
11 июля 2017
Рене Зеллвегер и Сара Джессика Паркер объединятся в романтической драме
Крис Пайн вернется в сиквеле "Чудо-женщины"
Хью Джекман уверен в возвращении Росомахи на большой экран
«Нолан - величайший режиссер современности»: кинокритики в восторге от «Дюнкерка»
В "Веноме" с Томом Харди покажут бывшую жену Эдди Брока
Звезды "Игры престолов" выбрали, кто больше всего достоин Железного трона
Молодежный центр Союза кинематографистов Петербурга представит свои короткометражки
Лето в «Синема 5»
В кинотеатре «Синема 5» в Бузулуке пройдет выставка-продажа хищных растений и животных
Слухи: в сиквеле «Чудо-женщины» Галь Гадот будет сражаться с СССР
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Безумные соседи»
Кристофер Нолан хочет снять новый фильм о Джеймсе Бонде
Режиссер «Форсаж 8» не будет снимать девятую часть франшизы
В Москве и Петербурге пройдет ретроспектива Жан-Люка Годара
Кевин Файги опроверг слухи об уходе Роберта Дауни-младшего из киновселенной Marvel
Фестиваль французского кино пройдет на крыше MOD Roof
Студия Marvel нашла актрису на роль Девушки-белки в новом сериале
10 июля 2017
В московском метро состоялся показ фильма «Тень»
ТНТ4 снимает сериал для мессенджеров с 2-минутными сериями
В реабилитационном центре «Преодоление» прошли экзамены режиссерского курса киношколы «Без Границ»
Джоан Чэнь. Вернуться в «Твин Пикс»? Никогда!
Календарь Киноафиши 10-16 июля: знак Голливуда, дебют Фрэнка Синатры, «Крепкий орешек» и другие интересные даты
Том Хиддлстон и Том Харди появятся в «Мстителях: Война бесконечности»
На рекламу «Человека-паука: Возвращение домой» потратили рекордные 140 млн долларов
После двух лет переговоров Дэниел Крэйг все-таки вернется к роли Бонда
HBO обнародовал сюжеты первых 3 серий 7 сезона «Игры престолов»
В «Мстителях: Война бесконечности» снова покажут школу Питера Паркера
8 июля 2017
В «Родине» пройдет показ немого кино с оркестром
В «Лендоке» состоится показ фильма «Жизнь в розовом цвете»
«Человек-паук: Возвращение домой» (и еще кое-что) в обзоррро от «Киноафиши»
7 июля 2017
«Внутри Льюина Дэвиса» покажут в кинолофте «Москва»
Завершились съемки дебютного фильма Данилы Козловского «Тренер»
6 июля 2017
Новый режиссер «Бэтмена» замахнулся на трилогию
Из «Человека-паука: Возвращение домой» вырезали сцены с поцелуями
Доминик Купер вернется в «Мамма MIA 2»
Новому «Человеку-пауку» прогнозируют 200 млн долларов в первые выходные проката
Где они сегодня: звезды оригинальной трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром
Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика»
Букмекеры считают, что Железный трон в «Игре престолов» займет Серсея Ланнистер
Том Холланд: «Мир не готов к Мстителям: Война бесконечности»
В России снимут мультсериал про Ждуна
7 сезон «Игры престолов» покажут в российских кинотеатрах
Актриса Аннет Бенинг возглавит жюри 74-го Венецианского кинофестиваля
«Ленфильм» прощается с главным редактором студии Светланой Кармалитой
В «Синема Парке» пройдет показ и обсуждение фильма «Человек-паук: Возвращение домой»
«Человек-паук: Возвращение домой» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
5 июля 2017
«Нелюбовь» Звягинцева стала самым обсуждаемым фильмом июня
Эдуард Бордуков снимет новый фильм о подростках
Закончились съемки сериала «Потапов и Люся»
«Мертвеца» Джармуша покажут в 7-ми городах России
Роберт Дауни-младший готов к уходу из киновселенной Marvel
В «Ленфильме» пройдет спецпоказ фильма «Тень»
В киношколе «Свободное кино» открываются режиссерские курсы
4 июля 2017
Сильвестр Сталлоне намекнул на возвращение Ивана Драго
Ким Дружинин снимет фильм про легендарного конструктора танка Т-34
Закончились съемки сериала «Вольная грамота»
Открылось голосование за фильмы в конкурсе «Окно в Интернет»
Появится российско-китайский сериал «Крош и Панда»
«Любовь» Гаспара Ноэ покажут в «Лендоке»
Календарь «Киноафиши» 3-9 июля: «Форрест Гамп», «Назад в будущее», начало эры цветного телевидения и другие интересные даты
В Петербурге откроется новый кинотеатр сети «КАРО»
Киношкола «Индустрия» устраивает день открытых дверей
Герои «Эмоджи фильма» хотят попасть в книгу рекордов Гиннеса
3 июля 2017
В «Фантастических тварях 2» появятся отсылки к «Гарри Поттеру»
В «Люди Икс: Темный феникс» покажут Геношу и новый костюм Магнето
Человек-паук Тома Холланда появится минимум в пяти фильмах Marvel
Скарлетт Йоханссон прокомментировала роман Халка и Черной вдовы в «Мстителях: Война бесконечности»
Стартовали съемки нового сезона «Отеля Элеон»
Фестиваль польских фильмов «Висла» стартует в Екатеринбурге
В Москве состоялась премьера фильма «Блокбастер»
Кинокомпания Enjoy Movies готовится к банкротству
Сергей Шнуров снимется в новой лирической комедии «Я худею»
Скончался известнейший итальянский комедийный актер Паоло Вилладжо
Стало известно, что покажут во второй части «Фантастических тварей и где они обитают»
Режиссер «Вечного сияния чистого разума» снял новый фильм на iPhone 7
Итоги IV Фестиваля русского искусства и кино в Монте-Карло
Обзор 39-го Московского Международного Фестиваля, часть 2
Marvel не доверила Тому Холланду прочитать сценарий «Мстителей: Война бесконечности»
Студия Fox собирается выпустить еще 6 фильмов о Людях Икс за ближайшие 4 года
2 июля 2017
Майкл Китон подтвердил роль злодея в ремейке «Дамбо» Тима Бертона
«Чудо-женщина» официально стала самым кассовым фильмом DCEU в США
Сэмюэл Л Джексон составит компанию Бри Ларсон в «Капитан Марвел»
Эль Фаннинг и Эмма Робертс вошли в шорт-лист кандидаток в «Бэтгерл» Джосса Уидона
Звезда «Лунного света» Махершала Али может сняться в 3 сезоне «Настоящего детектива»
Сиквел «Лучшего стрелка» с Томом Крузом выйдет в июле 2019
