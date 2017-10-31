Меню
Архив новостей за октябрь 2017 года
31 октября 2017
К 20-летию «Титаника»: самые интересные цифры и факты
Календарь Киноафиши 30 октября – 5 ноября: 20-летие «Титаника», первый в истории фильм со звуком, юбилей Дольфа Лундгрена и другие интересные даты
4 сезон «Острых козырьков» получил дату выхода
На «Ленфильме» обсудят новый фильм Снежкина «Контрибуция»
В Москве пройдет фестиваль «Русское зарубежье»
30 октября 2017
«Карточный домик» с Кевином Спейси закроют после 6 сезона
В Ижевске стартует фестиваль «Шудкар»
Стали известны победители патриотического фестиваля «Родина в сердце»
Антон Долин представит фильм Климова «Иди и смотри» в «Родине»
Режиссер «Тор: Рагнарек» не прочь снять комедию о Черной вдове для Marvel
Мадс Миккельсен сыграет киллера в триллере - экранизации комикса «Поляр»
Скарлетт Йоханссон сыграет мать больного подростка в новой драме
В Тюмени стартует фестиваль «Зеркало Будущего»
В Петербурге пройдет выставка автора советского «Винни Пуха» Фёдора Хитрука
Стали известны лауреаты I-го этапа студенческого фестиваля ВГИК
Алехандро Гонсалес Иньярриту получил специальный «Оскар»
Теперь официально: «Бегущий по лезвию 2049» стал одним из самых крупных провалов года
Звезда «Касла» Натан Филлион снимется в новом полицейском сериале «Новобранец»
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимут «Смертельное оружие 5»
Закари Левай сыграет главную роль в супергеройском блокбастере «Шазам»
28 октября 2017
«Матильда» (и еще кое-что) в обзоррро от «Киноафиши»
Интервью с Александром Ильиным-мл. о фильме «Легенда о Коловрате»
Фильмом закрытия фестиваля 360° станет «Джейн» от National Geographic
Лучшее кино Литвы покажут на фестивале «Лістапад»
27 октября 2017
Лучшие спектакли Петербурга покажут в кинотеатрах Москвы и Калининграда
Проблемы уральского кино обсудят на конференции в Екатеринбурге
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшие фильмы ужасов для Хэллоуина
На фестивале «Спутник над Польшей» покажут лучшие российские документальные фильмы
Создатель «Американской истории ужасов» снимет сериал с 5 актерами-трансгендерами
Объявлена программа Российского кинорынка
Фестиваль «Северный характер» откроет фильм «Каренина и Я» из Норвегии
Сериал «Проповедник» продлили на 3 сезон
26 октября 2017
Кто получит номинацию на «Оскар» 2018: первые прогнозы
После «Мстителей 4» Marvel больше не будет снимать «ансамблевые» фильмы о супергероях
Джереми Реннер засветился на съемках «Мстителей 4»
Студия Warner готовит сольный фильм про Дефстроука с Джо Манганьелло
25 октября 2017
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» покажут культовые фильмы Федерико Феллини
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Скрюченный домишко»
Основатель Secret Cinema выступит на лектории «Культура 2.0»
Объявлена программа таллиннского фестиваля PÖFF
Продлена аккредитация на Санкт-Петербургский международный культурный форум
Фильм Руттмана «Мелодия мира» покажут в МИСП
Бен Мендельсон может сыграть злодея в «Капитане Марвел»
Warner Bros потеряет на «Геошторме» с Джерардом Батлером до 100 млн долларов
Фильм «Осколки» покажут на «Ленфильме»
Арнольд Шварценеггер заявил, что новый «Терминатор» вернется «к основам»
Создатель «Логана» разрабатывает сольный фильм про X-23
«Сверхлюди» возглавили рейтинг самых неудачных сериалов осени 2017
Лучшие семейные фильмы покажут на фестивале «Кино-Клик»
«Логан» может принести Патрику Стюарту первую в карьере номинацию на «Оскар»
Коды из «Матрицы» оказались рецептами суши на японском
ARTPOKAZ покажет «Далласский клуб покупателей» и другие фильмы по заявкам
«(Не)детские истории» покажут на фестивале «Лiстапад»
В Смоленске стартует фестиваль короткого метра Artshort-2017
Картина «Молоко» стала одним из лауреатов фестиваля shnit
24 октября 2017
На фестивале Arctic open покажут китайские фильмы
«Осколки» покажут на Новой сцене Александринского театра
«Назад в будущее» и «Властелин колец» возглавили рейтинг самых «пересматриваемых» фильмов
Индиана Джонс возглавил рейтинг величайших киногероев всех времен
23 октября 2017
В "Родине" покажут мультфильмы для взрослых
Лучшие российские фильмы покажут на фестивале «Спутник над Польшей»
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет Всероссийский Марафон MARVEL
Новинки проката и блокбастеры можно посмотреть по специальной цене
Фестиваль любительского кино «Прогресс» объявил участников
Победителем фестиваля «Мир Знаний» стал фильм «Выход»
«Каспер», «Смерть ей к лицу» и другие фильмы на Хэллоуин для тех, кто не любит ужасы
В «Родине» покажут фильм Джармуша «Выживут только любовники»
В шорт-лист фестиваля «Северный характер» вошли 52 картины
Календарь Киноафиши 23-29 октября: дни рождения «Дэдпула», «Терминатора», «Хэллоуина» и другие интересные даты
В Москве стартует патриотический фестиваль «Родина в сердце»
"Последним джедаям" не удастся повторить рекорд "Звездных войн: Пробуждение силы"
Кит Харингтон поделился впечатлениями от концовки «Игры престолов»
Культовый сериал восьмидесятых «Магнум» получит ремейк
Тай Симпкинс из «Железного человека 3» вернется в «Мстителях 4»
Брэд Питт и Джонни Депп оказались самыми неприбыльными актерами
20 октября 2017
«Геошторм» и «Голем» в обзоррро от «Киноафиши»
На каннском рынке MIPCOM были представлены 250 компаний из России
«Аритмию» покажут на Новой сцене Александринского театра
«Ленфильм-клуб» устраивает встречу с режиссером Игорем Масленниковым
Скотт Хейз присоединился к актерскому составу «Венома»
В Москве покажут лучшие работы студентов ВГИКа
Продолжительность «Мстителей 4» составит 3 часа
«Мстители 4» станут последним фильмом братьев Руссо в киновселенной Marvel
19 октября 2017
В киноцентре «Чайка» состоится показ фильма «Козни. Последний сюжет Пазолини»
Фильмы «Мультивидения» покажут в киноцентре «Чайка»
«Любовь после полудня» с Одри Хэпберн и другие фильмы Уайлдера покажут в «Пионере»
Свои Дни научного кино ФАНК может устроить любой вуз
Фестиваль компьютерных игр, киберспорта и косплея Game Planet пройдет в Artplay
На канале FOX стартует 8 сезон «Ходячих мертвецов»
10 актеров, которым приходилось пить прямо на съемках
Звезда «Малыша на драйве» Эйса Гонсалес может стать новой Женщиной-кошкой
«Чудо-женщину» продвигают на «Оскар» 2018 в 15 номинациях
В Петербурге стартует фестиваль анимации «Мультивидение»
Легендарный «Дом на Трубной» покажут на фестивале «Лістапад» под аккомпанемент живой музыки
18 октября 2017
Жители Петербурга смогут увидеть хиты Болливуда
На выставке NATEXPO пройдет Техническая конференция
В Петербурге пройдет фестиваль искусств «Династия»
В ARTPLAY покажут лучшие мультфильмы фестиваля «Бессонница»
В «Родине» покажут фильм об Ольге Берггольц
«Он как белый экран, на который можно проецировать свои фантазмы» − актриса Марина Вакт рассказала «Киноафише» о фильме «Двуличный любовник»
Джош Бролин появится в роли Кейбла минимум в 4 фильмах о Людях Икс
На «Ленфильме» пройдет конкурс сценариев дебютных проектов «В начале было слово»
В США начались съемки байопика Арнольда Шварценеггера
Facebook снимет собственный сериал о школьниках с Керри Вашингтон
Раскрыто официальное название нового фильма о молодости Хана Соло
17 октября 2017
Стали известны новые подробности обстоятельств смерти Дмитрия Марьянова
«Иноекино» проведет показы лучших фильмов про вампиров
Фильм «Сильнее» покажут в рамках «Амфеста»
Стал известен победитель кинофестиваля «Владимирская Вишня»
В «Родине» пройдет ретроспектива Франсуа Озона
Звездам «Игры престолов» не покажут сценарий 8 сезона
Слухи: Роберт Дауни-младший появится в камео в «Черной Пантере»
Диана будет противостоять СССР в «Чудо-женщине 2»
CW хочет снять кроссовер-эпизод «Стрелы» и «Сверхъестественного»
Моника Беллуччи может составить компанию Дэниелу Крэйгу в роли девушки Бонда
16 октября 2017
Календарь Киноафиши 16-22 октября: мистическая пицца Мэтта Дэймона, день рождения «Тайн Смолвиля», звезда Брюса Уиллиса и другие интересные даты
Фестиваль «Новое британское кино» пройдет в более чем 20 городах России
Кинофестиваль Arctic Open отобрал 48 картин
В Сухуме пройдет фестиваль «Кунаки»
Завершился Международный кинофестиваль им. Саввы Морозова
Стали известны победители Манхэттенского фестиваля короткометражного кино
Фильм «Последний император» покажут в Москве и Петербурге
В «Родине» будут проходить театральные трансляции из мировых опер
В Петербурге пройдет мастер-класс по художественному освещению в фотографии и кино
15 октября 2017
Фильм «Амун» покажут на «Ленфильме»
Marvel готовится хоронить супергероев в «Мстителях 4»
«Война токов» Бенедикта Камбербэтча лишилась даты премьеры из-за скандала с Вайнштейном
Харви Вайнштейна исключили из Киноакадемии США
«Нелюбовь» Звягинцева взяла главный приз кинофестиваля BFI в Лондоне
Джованни Рибизи вернется к своей роли во всех четырех сиквелах «Аватара»
В сети появилось описание сцен после титров «Тор: Рагнарек»
«Аритмия» и «Салют-7» в обзоррро от «Киноафиши»
13 октября 2017
В Мурманске пройдет кинофестиваль «Северный Характер»
Спецпрограмму Фестиваля короткого метра shnit покажут в «Родине»
В Петербурге пройдет фестиваль «Мир Знаний»
Фестиваль французского кино «Le Cinema Français» пройдет в 20 городах России
«Гамбит» с Ченнингом Татумом выйдет в феврале 2019
В Петербурге пройдет «Старкон: Хэллоуин»
12 октября 2017
Мартин Скорсезе назвал Rotten Tomatoes и его аналоги «враждебными» для кинематографистов
Режиссеры «Пилы 8» назвали самые жуткие фильмы для Хэллоуина
Первые фото: Крис Пайн в образе короля Шотландии на съемках нового фильма
Тормунд вернется в 8 сезоне «Игры престолов»
«Такой эксперимент я провернул впервые в своей карьере» - Эммануэль Амон о проекте «Сила мечты»
11 октября 2017
Российский короткометражный фильм «Скрипка» поборется за «Оскар»
Минский кинофестиваль «Лістапад» пройдет под слоганом «Истина, любовь и красота»
Стартовало голосование Фестиваля коротких фильмов ШОРТЫ
Фильм «Птица» завоевал приз на Фестивале в Нью-Йорке
Неделя российского кино пройдет в Великобритании
Международный молодежный кинофорум пройдет на Фестивале молодежи и студентов в Сочи
Голливудские звезды против Харви Вайнштейна: все, что нужно знать о самом громком скандале года
10 октября 2017
Появились билеты на фильм «Зови меня своим именем»
Актриса Марина Вакт представит фильм «Двуличный любовник» в Петербурге
Завершился фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс»
Александр Олешко вновь озвучит медвежонка Паддингтона
В Москве открываются «Парижские сезоны»
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» стал партнером Санкт-Петербургского международного культурного форума
Режиссер «Майора» Юрий Быков снимает триллер «Завод»
10 сцен из фильмов Marvel, в точности повторяющих комиксы
В Петербурге пройдет студенческий Форум по PR в сфере кино и тв PRКИТ 2017
Марго Робби может составить компанию Джареду Лето в байопике об основателе Playboy
7 бесплатных комедий на грани безумия: оторвись по полной
Хелен Миррен, Киллиан Мерфи и Люк Эванс снимутся у Люка Бессона в фильме «Анна»
9 октября 2017
Появилась новая социальная сеть для знакомств «Хочу в кино»
Скотт Иствуд мечтает получить роль Росомахи после Хью Джекмана
У «Ходячих мертвецов» и «Бойся ходячих мертвецов» появится кроссовер-эпизод
В Петербурге пройдет концерт «Джаз мирового кино»
Стартует Фестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня»
Стали известны победители фестиваля документального кино «РОССИЯ»
В «Родине» покажут фильм Ларса фон Триера «Меланхолия»
«Бегущий по лезвию 2049» провалился в прокате, несмотря на восторг критиков
«Тор: Рагнарек» – первая реакция и отзывы кинокритиков
Названы самые популярные серии из культовых сериалов 90-х и 2000-х
В Оренбурге пройдет Фестиваль польских фильмов «Висла»
Съемки 8 сезона «Игры престолов» продлятся до лета 2018
8 октября 2017
Календарь Киноафиши 9-15 октября: день рождения Росомахи, шоу Кардашьян, Саши Барона Коэна и другие интересные даты
7 октября 2017
«Бегущий по лезвию 2049» в обзорро от «Киноафиши»
6 октября 2017
Представлен первый трейлер «Тихоокеанского рубежа 2»
Кевин Смит: «У «Догмы» никогда не будет сиквела»
«Хорошее время» покажут на Новой сцене Александринского театра
В Москве покажут лучшие ролики фестиваля «Каннские Львы»
У российского фильма ужасов «Невеста» появится голливудский ремейк
Режиссер «Пиратов Карибского моря» может снять «Гамбита» с Ченнингом Татумом
Официально: Джейсон Стэтхэм и Дуэйн Джонсон встретятся в спин-оффе «Форсажа»
5 октября 2017
Смартфон Honor 8 Lite - Кино всегда под рукой!
Николь Кидман сыграет полицейского под прикрытием в новом триллере
Бен Аффлек признал критику «Бэтмен против Супермена» справедливой
В Министерстве культуры отказались от идеи прокатных удостоверений за 5 млн рублей
«Киноафиша» провела показ фильма «Борг/Макинрой»
В Петербурге состоится показ фильма «Гупешка»
В Туле стартует фестиваль комедии «Улыбнись, Россия!»
В Петербурге пройдет фестиваль Beat Weekend
Фестиваль «Arctic Open» отобрал 250 фильмов
«Форсаж 9» отложили с 2019 на 2020 год
Фестиваль датского кино DANISH WAVE 9 пройдет в трех городах России
В Варшаве пройдет фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей»
В Москве покажут фильм к юбилею Цветаевой – «В моей руке лишь горстка пепла»
Открыт прием заявок на участие в Фестивале короткометражных фильмов «Галактика 35 мм»
4 октября 2017
Звезда «Зачарованных» Алисса Милано сыграет мэра в новом комедийном сериале
Все, что мы знаем о «Тор: Рагнарек»: актеры, роли, сюжет и спойлеры
Дэниел Крэйг присоединится ко вселенной «Людей Икс» в роли злодея в «Гамбите»
В Анненкирхе исполнят музыку из фильмов «Оскара»
Арми Хаммер, Дакота Джонсон и другие звезды на премьере «Зови меня своим именем»
Сиквелу «Малефисенты» с Анджелиной Джоли нашли режиссера
Дженни Слейт присоединилась к касту «Венома» с Томом Харди
Кейт Уинслет присоединилась к звездному касту сиквелов «Аватара»
3 октября 2017
Календарь Киноафиши 2-8 октября: первый в мире сериал, первая нецензурная лексика в фильмах, «день рождения» «Зачарованных», «Клиники» и другие интересные даты
Джон Хэмм присоединится к Майклу Шину и Дэвиду Теннанту в «Благих знамениях»
Rolling Stone назвал самые ожидаемые сериалы октября 2017
Джаред Лето сыграет роль основателя Playboy Хью Хефнера в новом байопике
Фильм «Любовь в городе ангелов» установил прокатный рекорд
«Zомбоящик» представили на Comic Con Russia 2017
В Петербурге пройдет Фестиваль документального кино США SHOW US
2 октября 2017
Фильм «Люмьеры!» покажут в детском кинолектории «Пионера»
Фестиваль бразильского кино пройдет в трех городах России
Николай Костер-Вальдау назвал «глупым» план снять несколько альтернативных концовок «Игры престолов»
«Три дня до весны» и другие фильмы обсудят в «Ленфильм-клубе»
Катя IOWA и Серж Танкян записали песню для фильма «Легенда о Коловрате»
В Москве пройдет Фестиваль короткого метра shnit
Джеймс Франко стал триумфатором кинофестиваля в Сан-Себастьяне
В Петербурге пройдет Фестиваль Северных стран
Стали известны победители фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж»
Открыт прием заявок на участие в молодежном фестивале ТВ-программ и фильмов «ТЕЛЕМАНИЯ-2017»
«Это нечто новое в российском кино» – актер Милош Бикович рассказал о фильме с его участием «За гранью реальности»
В Петербурге стартует Фестиваль визуальных и зрелищных искусств «Событие»
В «Родине» покажут лучшие немые комедии под живую музыку
Роберт Дауни-младший получил 15 млн долларов за 8 минут экранного времени в "Человеке-пауке"
Фильм «Сила мечты» покажут в киноцентре «Октябрь»
«Киноафиша» провела премьерный показ фильма «Крым»
Звезды «Теории большого взрыва» признаны самыми высокооплачиваемыми телеактерами
Стали известны победители Фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова
Фильмы Пола Верховена покажут в четырех городах России
1 октября 2017
«Последние джедаи» станут самым длинным фильмом вселенной «Звездных войн»
«Коматозники» с Эллен Пейдж и Ниной Добрев заработали антирекордные 0% на Rotten Tomatoes
Спин-офф «Людей в черном» от сценаристов «Железного человека» выйдет в 2019 году
Кристен Стюарт и Лупита Нионго могут сняться в ремейке «Ангелов Чарли»
«Хорошее время» (и не только) в обзоррро от «Киноафиши»
