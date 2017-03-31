Меню
31 марта 2017
В Петербурге пройдет закрытый пресс-показ фильма «Яна+Янко» от «Киноафиши»
Брэд Питт не сможет сняться в «Дэдпул 2» из-за занятости
Объявлена дата церемонии «Золотой глобус» 2018
Создатель «Мстителей» снимет фильм про Бэтгерл
Фестиваль актуального научного кино ФАНК стартует в Тобольске
В интернете пройдет онлайн-кинофестиваль отечественного кино «Дубль дв@»
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ фильма «Уна»
30 марта 2017
«Лига справедливости» в кино будет идти почти 3 часа
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Путешествие времени» в Омске
Слухи: Гвинет Пэлтроу появится в «Человеке-пауке: Возвращение домой»
Модель Джиджи Хадид могут позвать в сиквел «Могучих рейнджеров»
Люк Бессон уже готовит сиквел кинокомикса «Валериан и Город тысячи планет»
Зак Снайдер подтвердил возвращение Супермена в «Лиге справедливости»
«Субурбикон» Джорджа Клуни сможет побороться за «Оскары» 2018
Семейная комедия о докторе Дулиттле с Робертом Дауни-младшим выйдет в 2019 году
29 марта 2017
Фильмы Тима Бёртона покажут в четырёх городах России
«Призрак в доспехах» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
Кара Делевинь обреет голову ради следующей роли
В петербургском Упсала-цирке покажут мультфильм «Иллюзионист»
ТАСС проведёт пресс-конференцию 20-го Фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E.
Человек-паук не задержится в киновселенной Marvel
28 марта 2017
У сериала «Настоящий детектив» появится третий сезон
Драма с Арнольдом Шварценеггером «Последствия» выходит в апреле этого года
Состоялся закрытый пресс-показ фильма «Путешествие времени» от «Киноафиши»
Колину Фарреллу предложили роль в ремейке «Дамбо»
Первые кадры: Алисия Викандер в новой «Ларе Крофт»
Премьеру «Форсаж 8» сдвинут на неделю из-за отечественного фильма «Время первых»
Том Харди вернется в четвертом сезоне «Острых козырьков»
Фильм «Красавица и чудовище» стал самым кассовым мюзиклом в истории
Хью Джекмана уговаривают сняться в «Дэдпуле 2»
27 марта 2017
Фильмы по "Звездным войнам" пообещали выпускать до 2032 года
Названы самые дорогие сериалы в истории телевидения
В Челябинске стартует фестиваль студенческих короткометражек «ЧелоВечное кино»
В Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Уна» от «Киноафиши»
«Из маргиналов в мейнстрим» - лекция Антона Долина в Санкт-Петербурге
Открыт прием заявок на участие в Уральском открытом фестивале российского кино
Премьера фильма «Эпоха танцев» в Москве и Петербурге
Сиан Брук снимется с Томом Крузом в "Миссия: невыполнима 6"
«Стражи Галактики 2» станут четвертым по продолжительности фильмом Marvel
Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел получили постоянные роли в киновселенной Marvel
Франшизу "Гарри Поттер" оценили в 25 миллиардов долларов
Чарли Ханнэм не хочет сниматься в супергеройских блокбастерах
Крис Эванс передумал прощаться с ролью Капитана Америки
В Казани прошёл закрытый пресс-показ фильма «Путешествие времени» от «Киноафиши»
24 марта 2017
Эмма Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда
Джейк Джилленхол сразится с террористами в военной драме от режиссера «Живого»
Эми Шумер отказалась от роли Барби
Что обещает «Конг: Остров черепа» после титров
Эдриен Броуди пополнил каст 4 сезона «Острых козырьков»
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ фильма «Собачья жизнь»
В Москве Фредерик Бегбедер лично представит фильм «Идеаль» на закрытом предпремьерном показе
Дэвид Духовны в женском костюме и другие кадры из нового "Твин Пикс"
Крис Прэтт, Зои Салдана и все-все-все на новых постерах "Стражей Галактики 2"
Кинорежиссер назвал Rotten Tomatoes убийцей киноиндустрии
Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и другие звезды вернутся в сиквел «Зомбилэнда»
Ubisoft разрабатывает сериал по «Кредо убийцы»
В Москве пройдёт фестиваль спортивного кино «Красногорский»
В Петербурге пройдет закрытый пресс-показ фильма «Путешествие времени» от «Киноафиши»
23 марта 2017
Lionsgate запланировала сразу 5 сиквелов «Могучих рейнджеров»
Бри Ларсон сыграет первую в истории женщину-кандидата в президенты США
Дэвид Бореаназ снимется в сериале о спецназе после завершения «Костей»
Участник Fall Out Boy Пит Вентц снимется с Сильвестром Сталлоне в боевике «План побега 2»
Режиссер «Логана» назвал супергеройские блокбастеры «двухчасовыми трейлерами»
Майкл Пенья вернется в сиквеле «Человека-муравья»
Деми Мур получила постоянную роль в сериале «Империя»
Брэд Питт может присоединиться к Райану Рейнольдсу в «Дэдпул 2»
У «Красавицы и чудовища» не будет продолжения
Дэвиду Финчеру предлагают снять сиквел «Войны миров Z»
Юэн МакГрегор не против вернуться к роли Оби-Ван Кеноби в новых «Звездных войнах»
Ридли Скотт хочет снять еще 3 фильма по вселенной Чужих
Крис Прэтт назвал «Стражей Галактики 2» величайшим фильмом в истории
22 марта 2017
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ фильма «О любви»
«Живое» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
Том Круз готовится выполнить самый сложный трюк в своей карьере
Представители Warner Bros официально опровергли слухи о продолжении «Гарри Поттера»
Disney обвинили в краже идеи «Зверополиса»
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с режиссёром фильма «О любви» Владимиром Бoртко
В киноцентре «Родина» состоится спецпоказ фильма «Конформист»
Премьера детского фильма о старике Петсоне и коте Финдусе пройдёт в 8-ми регионах России
В Петербурге «Киноафиша» проведёт закрытый пресс-показ фильма «Собачья жизнь»
В Казани пройдет закрытый пресс-показ фильма «Путешествие времени» от «Киноафиши»
21 марта 2017
Официально: "Теорию большого взрыва" продлили на 11 и 12 сезоны
Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в семейном фильме «Путешествие доктора Дулиттла»
В «Могучих рейнджерах» появится персонаж нетрадиционной ориентации
Disney снимет сиквел «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон
Крис Эванс сыграет агента израильской разведки
Пенелопа Крус сыграет Донателлу Версаче в 3 сезоне «Американской истории преступлений»
20 марта 2017
Киноцентр «Родина» покажет «Отель «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона
В «Родине» пройдёт Фестиваль франкофонного кино
Дни германских и российских короткометражек «Вкратце!» в пятый раз пройдут в Волгограде
Джо Манганьелло может отказаться от роли в «Бэтмене» с Беном Аффлеком
Звезды сериала «Кости» попрощались со зрителями
Студия Paramount отказалась от планов снимать продолжение «Терминатора»
Съемки «Фантастические твари и где они обитают 2» начнутся в августе 2017
Вин Дизель рассказал, как Хелен Миррен попала в «Форсаж 8»
Тараджи П Хенсон мечтает сыграть супергероя Marvel
Фильм «Красавица и чудовище» установил новый рекорд
Эмма Уотсон получит до 15 млн долларов за роль в «Красавице и чудовище»
Шемар Мур вернется в «Мыслить как преступник»
Сериал «Оттенки синего» с Дженнифер Лопес продлен на 3 сезон
«Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем сможет побороться за «Оскар» 2018
Студия Warner снимет приквел «Матрицы» о Морфеусе
Звезда «Тайн Смолвиля» Майкл Розенбаум снялся в «Стражах Галактики 2»
Съемки соло-фильма о Бэтмене отложат до 2018 года
18 марта 2017
Смурфики от ООН приедут в «Мастерславль» на Всемирный день счастья
17 марта 2017
Дуэйн Джонсон снимется в боевике «Небоскреб»
Вместо перезапуска "Матрицу" ждет спин-офф
В Казани состоится премьера собственного фильма ужасов «Вирион»
Премьеру «Аквамена» отложили на два месяца
Генри Кавилл составит компанию Тому Крузу в «Миссия невыполнима 6»
Марион Котийяр во второй раз стала мамой
В кинотеатре «Аврора» состоится премьера фильма «Время первых»
16 марта 2017
«Киноафиша» проведет закрытый пресс-показ фильма «О любви»
Дженнифер Энистон сыграет одну из главных ролей в экранизации подросткового романа
Рианна снимется в музыкальной драме с Адамом Драйвером
Джеймс Ганн намекнул на съемки «Стражей Галактики 3»
Начались съёмки фильма братьев Спириг «Winchester»
Глава Marvel объяснил отсутствие Натали Портман в «Тор: Рагнарек»
Студию Warner Bros просят «хорошенько подумать» перед перезапуском «Матрицы»
Завершились натурные съемки фильма «Коридор бессмертия»
Сериал «Легион» уже продлили на второй сезон
Крис Эванс уйдет из киновселенной Marvel после «Мстителей: Война бесконечности»
15 марта 2017
Киношкола для людей с инвалидностью «Без границ» провела мастер-класс по написанию сценария
В Петербурге пройдет Фестиваль юмора в рекламе SмEX
«Красавица и чудовище» и другие новинки кино на этой неделе в обзоре от «Киноафиши»
Патрик Демпси дебютирует в роли режиссера в антологии «Берлин, я люблю тебя»
Режиссеру «Люди Икс: Первый класс» и «Kingsman» предложили снять сиквел «Человека из стали»
Эмма Уотсон прокомментировала возможность съемок в «Гарри Поттер и Проклятое дитя»
Видео: Эндрю Линкольн в тизере продолжения «Реальной любви»
MTV Movie Awards 2017 вручит награды телесериалам
В Голливуде снимут еще один ремейк «Мухи»
Бенедикт Камбербэтч сыграет бессмертного учителя
Warner Bros снимет новую «Матрицу» с темнокожим актером в главной роли
Сеть кинотеатров «КАРО» вступила в Международный союз кинотеатров (UNIC)
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ драмы «Афера по-английски»
Бен Аффлек прошел курс лечения от алкоголизма
В Англетере покажут фильм «Пряности и страсти» и приготовят тематический ужин
В Москве пройдут Дни берлинского кино
Отреставрированные фильмы Тарковского покажут в Москве и Екатеринбурге
14 марта 2017
Натали Портман и Скарлетт Йоханссон претендуют на роль в сиквеле «Девушки с татуировкой дракона»
Сьюзен Сарандон получила постоянную роль в 5 сезоне сериала «Рэй Донован»
Джек Хьюстон вошел в список фаворитов на роль Джеймса Бонда
Эмма Уотсон назвала причину отказа от роли в «Ла-ла Лэнде»
Для съемок «Самого холодного города» Шарлиз Терон училась драться с Киану Ривзом
«Логан» стал самым кассовым фильмом 2017 года
Режиссер «Стражей Галактики 2» подтвердил наличие пост-титровой сцены в фильме
Marvel показала еще один тизер «Стражей Галактики 2»
13 марта 2017
Премьера 3 сезона «Мистера Робота» состоится в октябре 2017
26-летний Аарон Тейлор-Джонсон хочет отказаться от карьеры актера ради отцовства
Премьера «Аватар 2» отложена до 2019 года
Открытый российский фестиваль анимационного кино стартует в Суздале
Дольф Лундгрен вернется в 5 сезоне "Стрелы"
Эксклюзивное интервью с Дмитрием Брекоткиным в преддверии выхода картины «Везучий случай»
Лучшие короткометражные фильмы «Оскара-2017» покажут на «Лендоке»
Рэйчел Билсон получила постоянную роль в 5 сезоне сериала Нэшвилл
Объявлена дата выхода 2 сезона "Проповедника"
Сериал "Сотня" (The 100) продлили на 5 сезон
Звезды "Однажды в сказке" ведут переговоры о съемках в 7 сезоне
Ридли Скотт может снять сиквел "Гладиатора" с Расселом Кроу
10 марта 2017
Себастиан Стэн и Сэмюэл Л Джексон снимутся в политической драме о войне во Вьетнаме
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ драмы «После тебя»
Сериал «Ривердэйл» продлили на 2 сезон
В Москве пройдет «Ночь пожирателей рекламы»
У «Логана» появится черно-белая версия
«Капитан Марвел» начнут снимать в январе 2018
«Мстителей: Война бесконечности» будут снимать в Хогвартсе
Хью Джекман выберет, кто заменит его в роли Росомахи
Официально: роль Домино в «Дэдпул 2» сыграет звезда «Атланты» Зази Битс
«Плохие парни 3» остались без режиссера
Ева Грин и Дэнни ДеВито снимутся в ремейке «Дамбо»Тима Бертона
Сериал «Ночной администратор» получит 2 сезон
HBO объявил официальную дату выхода 7 сезона «Игры престолов»
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с режиссером и актерами нового российского фэнтези «Эбигейл»
9 марта 2017
Скарлетт Йоханссон в первом трейлере комедии «Очень плохие девчонки»
Фото: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон и другие на первых кадрах из «Тор 3: Рагнарек»
В «Родине» покажут музыкальную драму Дэмьена Шазелла «Одержимость»
Сериал «Табу» Тома Харди продлен на 2 сезон
Хью Джекман снимется в байопике об основателе Ferrari
После успеха «Логана» Warner Bros тоже хочет снимать супергеройские блокбастеры с взрослым рейтингом
8 марта 2017
«Конг: Остров черепа» и другие новинки кино на этой неделе в обзоре от «Киноафиши»
«Киноафиша» провела предпремьерный показ фильма «Т2:Трейнспоттинг»
Хью Джекман собирался отказаться от роли Росомахи еще в 2009 году
Марго Робби сыграет главную роль в спин-оффе «Робин Гуда»
Официально: Харрисон Форд вернется в «Индиана Джонс 5»
Анна Фэрис заменит Голди Хоун в ремейке культовой комедии «За бортом»
«Красавица и чудовище» выйдет в России с возрастным рейтингом 16+
7 марта 2017
Том Хэнкс и Мерил Стрип снимутся в политической драме Стивена Спилберга
«Киноафиша» проведет закрытый пресс-показ драмы «Афера по-английски»
Мэтт Дэймон не уверен в будущем франшизы о Джейсоне Борне
Disney перезапустит франшизу «Трон» с Джаредом Лето
Профессор Икс появится в сиквеле «Дэдпула»
Кинофестиваль «За!» восьмой раз пройдёт в Челябинске
В Санкт-Петербурге пройдут спецпоказы фильмов Фасбиндера от журнала «Сеанс»
Хью Джекмана назвали лучшим исполнителем роли супергероя в истории
Бюджет «Мстителей 3» и «Мстителей 4» составит 1 миллиард долларов
«Логан» стал самым рейтинговым фильмом франшизы «Люди Икс»
6 марта 2017
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с Александром Невским – о новой книге и фильме «Максимальный удар»
Киану Ривз попросил Сандру Буллок сняться в продолжении «Скорости»
Зои Салдана обвинила Голливуд в снобизме
Marvel выпустит аниме по «Мстителям»
Слухи: Бен Аффлек появится в камео в «Чудо-женщине»
Звезда «Мыслить как преступник» Шемар Мур снимется в ремейке «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов»
Дэвид Бореаназ прокомментировал шансы на продолжение «Баффи - истребительницы вампиров»
Первый кадр: Эмили Блант в образе Мэри Поппинс
В Москве пройдет 10-ый фестиваль ирландского кино
3 марта 2017
Прием заявок на Приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» закончится уже 15 марта
В «Родине» пройдет фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Санкт-Петербург»
Эмма Стоун, Кейси Аффлек, Дэмьен Шазелл: творческие планы лауреатов Оскара 2017
Актеры «Теории большого взрыва» отказались от многомилионных гонораров
Киноцентр «Чайка» покажет итальянскую комедию «Счастье быть одной»
Фильм «Отцы и дочери» покажут в киноцентре «Чайка»
Александр Ревва объявил три возможных названия своего нового фильма
В Тобольске запустили кинопрограмму для детей и взрослых «Ноль Плюс»
2 марта 2017
В Санкт-Петербурге пройдет закрытый пресс-показ фильма «После тебя» от «Киноафиши.инфо»
В Санкт-Петербурге пройдет закрытый пресс-показ фильма «Т2:Трейнспоттинг» от «Киноафиши.инфо»
Актер из «Игры престолов» раскрыл дату выхода седьмого сезона
Disney добавила гей-персонажа в сказку «Красавица и чудовище»
Старт съемок «Дэдпул 2» снова откладывается
Эндрю Линкольн вернется в продолжение фильма «Реальная любовь»
Мультфильм «Тролли» получит сиквел
Николас Холт намекнул на съемки в следующем фильме о Людях Икс
1 марта 2017
«Логан» и другие новинки кино на этой неделе в обзоре от «Киноафиши»
8 марта в «Родине» пройдет праздничный показ фильма «Артист»
Фильм «Время первых» одобрил космонавт Алексей Леонов
В кинотеатре «Аврора» состоится ретроспектива Андрея Звягинцева
Победители конкурса киносценариев на форуме «Время кино» получат 100 000 рублей
Бенедикт Камбербэтч сыграет бывшего наркомана в мини-сериале «Мелроуз»
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ фильма «Персональный покупатель»
