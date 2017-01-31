Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за январь 2017 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 января 2017
В «Родине» пройдет эксклюзивный показ фильма «Королевство полной луны»
Питер Капальди покидает сериал «Доктор Кто»
Бен Аффлек отказался снимать «Бэтмена»
12-летняя Милли Бобби Браун сыграет в сиквеле «Годзиллы»
Исследование: лишь 20% номинантов на «Оскар» – женщины
«Викинг» стал самым кассовым российским фильмом 2016 года
Сериал «Моцарт в джунглях» продлен на 4 сезон
Джада Пинкетт Смит похвалила «Оскар» 2017 за этническое разнообразие
Синема Парк разыгрывает тур в Болгарию ко Дню всех влюбленных
Эван Рэйчел Вуд помолвлена
30 января 2017
В Москве состоялся премьерный показ картины «Голос Монстра»
В «Родине» пройдет Фестиваль китайского кино
«Экипаж» победил в пяти номинациях премии «Золотой орел»
Гильдия продюсеров назвала «Ла-ла Лэнд» лучшим фильмом года
«Ленфильм» проводит конкурс ко Дню всех влюбленных
Фото: звезды на красной дорожке SAG Awards 2017
Гильдия киноактеров США признала Эмму Стоун лучшей актрисой года
29 января 2017
Представляем номинантов на «Оскар» 2017: лучшая актриса
Представляем номинантов на «Оскар» 2017: лучший актер
28 января 2017
На 78-м году жизни скончался актер Джон Херт
27 января 2017
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Лев»
В Ульяновске прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо»
В Волгограде прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо»
В Екатеринбурге прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо»
В Казани прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо»
«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ фильма «Пазманский дьявол»
Джейсон Момоа заключил контракт на четыре фильма DC Comics / Warner Bros
«Закон ночи» Бена Аффлека принес создателям убытков на 75 млн долларов
У мультфильма «Зверопой» появится сиквел
26 января 2017
«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники»
В Москве состоится премьерный показ российской «иронической» драмы «Дон-Жуан девственник
Представляем номинантов на «Оскар» 2017: лучший фильм года
Премьера «Флэша» летом 2018 года не состоится
«Оскар» снова обвиняют в недостаточном разнообразии
В «Родине» пройдет предпремьерный показ итальянской комедии «Кто эти люди?»
Российская картина «Заложники» включена в спецпрограмму Берлинале
«Сталинград» стал самым кассовым отечественным фильмом XXI века
Сериал «Американская история преступлений» расскажет о Монике Левински
Сериал «Это мы» с Мэнди Мур продлен сразу на 2 сезона
Селин Дион запишет песню для «Красавицы и Чудовища»
Союзмультфильм снимет продолжение мультфильма «Малыш и Карлсон»
Минкультуры предлагает урезать количество голливудских фильмах в российских кинотеатрах
Стивен Кинг назвал самый лучший фильм ужасов
Дженнифер Энистон хочет вернуться к съемкам в сериалах
25 января 2017
Андрей Кончаловский получил Европейскую Медаль толерантности
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Пазманский дьявол»
10 знаменитых актеров, у которых до сих пор нет «Оскара»
Фильмы – рекордсмены по количеству «Оскаров»
В Казани пройдет фестиваль патриотического кино «Защитники Отечества»
Первые кадры: Бенедикт Камбербэтч в роли Томаса Эдисона в «Войне токов»
Вышел новый трейлер российской комедии «Везучий случай»
В Москве пройдет закрытый пресс-показ драмы от продюсера Харви Вайнштейн «Лев»
24 января 2017
«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ фильма «Идеальные незнакомцы»
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники»
Красная дорожка «Оскар»: самые стильные наряды звезд прошлых лет
Выиграй билет на пресс-показ фильма «Отпетые напарники» в своем городе!
Полный список номинантов на «Оскар» 2017
В Екатеринбурге пройдет четвертый форум молодых кинематографистов Кинохакатон 2017
«Образцовый самец 2» лидирует по количеству номинаций на «Золотую малину» 2017
Антон Долин ответил на вопросы зрителей о фильмах
Дуэйн Джонсон составит компанию Джейсону Момоа в «Аквамене»
Режиссер «Логан: Росомаха» назвал фильм «концом эпохи»
Натали Портман не против возвращения в «Звездные войны»
Создатель «Родины» хочет закончить сериал на восьмом сезоне
23 января 2017
В Александринском театре покажут «Коммивояжера» иранского режиссера Асгара Фархади
Комедия «Килиманджара» Екатерины Телегиной выйдет весной 2017
Жора Крыжовников снимет «Елки 6»
Риз Уизерспун хочет снять «Блондинку в законе 3»
Культовый хоррор «Дрожь земли» получит продолжение
Стало известно, кого может сыграть Питер Динклейдж в «Мстители: Война бесконечности»
Джоан Роулинг опровергла слухи о съемках трилогии по «Гарри Поттер и Проклятое дитя»
Шайя ЛаБаф запустил 4-летний арт-проект в знак протеста против Трампа
Названа дата выхода 5 сезона «Карточного домика»
Джеймс Кэмерон и режиссер «Дэдпула» снимут еще одного «Терминатора»
Майкл Китон согласился на роль в «Человек-паук: Возвращение домой» ради денег
Джейсон Момоа получил роль Аквамена 5 лет назад
Звезды «Ходячих мертвецов» жалуются на низкие гонорары
21 января 2017
Закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» пройдет в десяти городах России
В Москве пройдет ночь короткого метра «Киночник»
20 января 2017
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт снимутся в экранизации «Гарри Поттер и Проклятое дитя»
«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ мультфильма «Балерина»
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Идеальные незнакомцы»
19 января 2017
«Лендок» снимет фильм-биографию об Александре Вампилове
В Москве подведут итоги года кино Кореи 2016 показами зомби-хорроров
Дрю Бэрримор сыграла зомби в новом сериале
Женщинам досталось лишь 27% диалогов в самых кассовых фильмах 2016 года
Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки
5 сезон "Шерлока" могут сорвать прохладные отношения Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана
Том Харди готов сыграть Джеймса Бонда, если режиссером станет Кристофер Нолан
«День сурка» Гарольда Рэмиса покажут в четырех городах России в «День сурка»
В Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль независимого кино 2017
Фото с красной дорожки и список победителей премии People’s Choice Awards
18 января 2017
Пирс Броснан может сняться с Райаном Рейнольдсом в "Дэдпул 2"
Инсайдеры назвали «Чудо-женщину» очередным «провалом» киновселенной Warner / DC
Звезда сериала «Игра престолов» сыграл Гитлера
BBC начала расследование «утечки» финальной серии «Шерлока»
Вин Дизель снимет еще один фильм франшизы «Три Икса»
BBC намекает на еще одно возвращение Мориарти в «Шерлок»
17 января 2017
Джек Николсон завершил карьеру актера
HBO снимет предысторию «Игры престолов»
Создатели «Шерлока» рассказали о возможном пятом сезоне
Джонни Депп и Эмбер Херд официально оформили развод
В «Лендоке» покажут картины с Лондонского международного анимационного фестиваля
В «Родине» состоится эксклюзивный показ картины Джима Джармуша «Выживут только любовники»
В Санкт-Петербурге покажут итальянскую картину «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»
16 января 2017
В Мариинском театре прошел показ анимационного фильма «Балерина»
В Санкт-Петербурге пройдет лекция известного кинокритика Антона Долина
«Ученик» Кирилла Серебренникова стал лауреатом премии молодых кинокритиков «Голос»
Пирс Броснан впервые за 30 лет снялся в телесериале
Дакота Фаннинг снимется в сериале с Люком Эвансом
В следующем фильме о Людях Икс покажут Темного Феникса
Вместо Бенедикта Камбербэтча в «Мстителях: Война бесконечности» снимут его дублера
Дуэйн Джонсон берется за киновселенную DC Comics / Warner Bros
Дженнифер Хадсон и Бри Ларсон объявят номинантов на «Оскар» 2017 24 января
Официально: Сара Полсон и Эван Питерс вернутся в 7 сезоне «Американской истории ужасов»
Робби Амелл вернется в 3 сезон «Флэша»
Премьеру 2 сезона сериала «Атланта» отложили до 2018 года
Сценаристы «Дэдпул 2» пообещали возвращение персонажей из оригинального фильма
Кэти Холмс присоединилась к звездному касту «Восемь подруг Оушена»
Анна Кендрик примерит роль Санты Клауса
У сериала «Империя» появятся 4 сезон и спин-офф
Звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж может сняться в "Мстители: Война бесконечности"
15 января 2017
Что показали в 3 серии 4 сезона «Шерлока»: спойлеры
14 января 2017
Финальная серия «Шерлока» в переводе Первого канала досрочно «утекла» в сеть
13 января 2017
FOX планирует выпустить следующий сезон "Секретных материалов" в 2018 году
Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон и Том Холланд на новых кадрах "Затерянный город Z"
Disney «воскресит» Кэрри Фишер в следующих фильмах франшизы «Звездные войны»
Джеймс Корден присоединился к касту «Восемь подруг Оушена»
"Американскую историю ужасов" продлили сразу на два сезона
Натали Портман заплатили за съемки в фильме в три раза меньше, чем Эштону Катчеру
На съемки "Мстители: Война бесконечности" потратят полмиллиарда долларов
Официально: Вуди Харрельсон сыграет наставника молодого Хана Соло
Студия «Визориум» снимет фильм по произведению Льва Толстого «Хаджи-Мурат»
12 января 2017
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ мультфильма «Балерина»
Гильдия сценаристов США номинировала «Дэдпула» на «Лучший фильм»
Лив Тайлер вернется в киновселенную Marvel в «Мстителях: Война бесконечности»?
Гвинет Пэлтроу устала от актерской карьеры
11 января 2017
В Санкт-Петербурге состоится предпремьерный показ мистического триллера «Невеста»
Создание нового фильма о блокаде Ленинграда «Коридор бессмертия» можно поддержать с помощью SMS
В Казани пройдет показ фильма «Ничье дитя» сербского режиссера Вука Ршумовича
Marvel начнет съемки сиквела «Человека-муравья» в июне 2017
Официально: новый сезон "Твин Пикс" выйдет в мае 2017
Премьера «Логана» состоится на Берлинском кинофестивале в феврале 2017
«Доктор Стрэндж» получил 3 номинации на «британский Оскар»
Николь Кидман и Брайан Крэнстон снимутся в ремейке «1+1»
«Стрела», «Флэш», «Супергерл» и «Легенды завтрашнего дня» продлены на следующий сезон
Сериал «Сверхъестественное» продлен на 13 сезон
Сцену поцелуя в «Титанике» признали лучшим поцелуем в истории кино
Эндрю Гарфилд не разговаривал целую неделю ради роли в «Молчании» Скорсезе
Марк Гэтисс пообещал рекордное количество экшн-сцен в финале 4 сезона «Шерлока»
Фрэнк Грилло подтвердил свой уход из киновселенной Marvel
Роберт Киркман хочет снять минимум 10 сезонов "Ходячих мертвецов"
Ринко Кикути вернется в «Тихоокеанский рубеж 2»
«Мстителей: Война бесконечности» будут снимать в Шотландии
10 января 2017
В Санкт-Петербурге пройдет предпремьерный показ фильма «Три Икса: Мировое господство»
В Москве пройдет лекция Федора Бондарчука о фильме «Притяжение»
11 января Константину Хабенскому исполнится 45 лет
Экранизация видеоигр Uncharted обзавелась готовым сценарием
Эми Адамс получит звезду на голливудской Аллее славы
Ребел Уилсон, Анна Кендрик и Бриттани Сноу приступили к съемкам в «Идеальный голос 3»
Уилл Феррелл и Джон Си Райли на съемках комедии «Холмс и Ватсон»
Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен снимутся вместе в новом боевике
Нового «Человека-паука» Тома Холланда номинировали на «британский Оскар»
Стерлинг К. Браун присоединился к касту «Черной пантеры» Marvel
Джеймс МакЭвой появится в следующем фильме о Людях Икс
«Бэтмен против Супермена» стал фаворитом «Золотой малины»
Джордж Клуни вмешался в конфликт Мэрил Стрип и Дональда Трампа
9 января 2017
В Санкт-Петербурге пройдет лекция о фильме «Бёрдман» Александра Огаркова и Александра Секацкого
Эксклюзивное интервью с Федором Бондарчуком в преддверии выхода фильма «Притяжение»
«Золотой глобус» 2017: список всех победителей
«Золотой глобус» 2017: фото знаменитостей на красной дорожке
7 января 2017
Леонардо ДиКаприо вручит награды на «Золотом глобусе» 2017
Сильвестр Сталлоне подтвердил начало работы над "Неудержимыми 4"
Премьеру спин-оффа "Звездных войн" про Хана Соло перенесли на декабрь 2018
Хью Джекман передумал прощаться с Росомахой
Вуди Харрельсона пригласили в фильм о Хане Соло
Райан Гослинг сыграет Нила Армстронга в байопике о первом человеке на Луне
6 января 2017
Официально: сериал «Зачарованные» получит ремейк
Официально: Бенедикт Камбербэтч появится в «Тор:Рагнарек» в роли Стрэнджа
Спин-офф «Звездных войн» не смог стать самым кассовым фильмом 2016 года
Майкл Фассбендер сыграл Люцифера в фильме «Невесомость» с Райаном Гослингом и Руни Мара
5 января 2017
«Дэдпул» стал самым скачиваемым фильмом 2016 года
Мэттью Макконахи приглашали в «Стражи Галактики 2»
Бен Аффлек может отказаться от съемок «Бэтмена»
4 января 2017
Натали Портман надеется вернуться в киновселенную Marvel
Бенедикт Камбербэтч и Артур Конан Дойл оказались родственниками
8 эпизод "Звездных войн" возглавил рейтинг самых ожидаемых фильмов 2017
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры
Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь
Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить