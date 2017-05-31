Меню
31 мая 2017
«Чудо-женщина» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
Яндекс Навигатор заговорит голосом Оптимуса Прайма из «Трансформеров»
Фильм Бориса Хлебникова попал в конкурс фестиваля в Карловых Варах
В Ливане потребовали запретить "Чудо-женщину" из-за израильского происхождения Галь Гадот
В Екатеринбурге состоялся светский пресс-показ фильма «Он и Она» от «Киноафиши»
Студии винят кинокритиков и Rotten Tomatoes в низких сборах «Пиратов Карибского моря 5» и «Спасателей Малибу»
В сети появился первый трейлер сиквела «Приключений Паддингтона»
На съемках «Мстителей: Война бесконечности» раскрыли важный спойлер о «Тор: Рагнарек»
30 мая 2017
От Николаса Кейджа до Кейт Уинслет: 10 звезд, которые могли сняться во «Властелине колец»
Завершились съемки фильма «Болевой порог»
Стоимость проката фильмов в России увеличат в 1500 раз до 5 млн рублей
На Васильевском острове откроется новый кинотеатр «Синема 5»
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил Приз жюри на 70-ом Каннском кинофестивале
Календарь «Киноафиши» 29 мая – 4 июня: Анджелина Джоли, британский «Оскар», «Гарри Поттер» и другие интересные даты
В Омске прошел пресс-показ мультфильма «Подводная эра» от «Киноафиши»
«Киноафиша» организует пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» в четырех городах России
«Киноафиша» провела пресс-показ мультфильма «Подводная эра» в пяти городах России
В пост-титровой сцене «Пиратов Карибского моря 5» намекнули на сиквел
Дэниел Крэйг, Ченнинг Татум и другие звезды в первом трейлере «Удачи Логанов»
«Пираты Карибского моря 5» возглавили прокат и установили рекорд в России
Кинокритики пришли в восторг от «Чудо-женщины»
29 мая 2017
"Квартет И" снимет "О чем говорят мужчины 3"
В сети появился трейлер фанатского фильма по "Гарри Поттеру" о молодом Волан-де-Морте
В Петербурге пройдет фестиваль интеллектуальных фильмов «А-КИНО»
Новые «Спасатели Малибу» могут получить сиквел
Мультфильм «Босс-молокосос» получит сиквел
Объявлены победители Каннского кинофестиваля 2017
Фото: Киану Ривз на съемках нового фильма «Сибирь» в Санкт-Петербурге
В «Лендоке» состоится премьера драмы «Костер на Ветру»
Братья Андреасяны покинули студию Enjoy Movies
В Петербурге пройдет пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» от «Киноафиши»
В Красноярске пройдет пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» от «Киноафиши»
В Уфе пройдет пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» от «Киноафиши»
В Казани пройдет пресс-показ мультфильма «Спарк. Герой Вселенной» от «Киноафиши»
27 мая 2017
Фильм «Собибор» получил положительные отзывы на кинорынке в Каннах
26 мая 2017
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в обзоррро от «Киноафиши»
Роберту Паттинсону прочат награду Каннского фестиваля за «Хорошее время»
Франшизу «Пираты Карибского моря» не будут продолжать без Джонни Деппа
В Екатеринбурге пройдет светский пресс-показ фильма «Он и Она»
В 8 сезоне «Игры престолов» будет всего 6 серий
Tvzavr будет показывать фильмы в электричках
Названы самые ожидаемые сериалы осени 2017
Киношкола «Без границ» посетила съемки сериала «Операция «Мухаббат»
Розарио Доусон может присоединиться к «Людям Икс» в «Новых мутантах»
Стартует международный конкурс STAR SHORTS
Ева Лонгория снимется в ремейке комедии «За бортом»
«Чудо-женщину» признали самым ожидаемым фильмом лета 2017
Кинокритики уничтожили «Спасателей Малибу» с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном
Стэн Ли хочет вернуть в киновселенную MCU всех героев Marvel
Милла Йовович против перезапуска «Обители зла»
25 мая 2017
В Петербурге пройдет Фестиваль шведского кино
Побывать на Каннском кинофестивале можно будет в ТЦ «Мега Теплый Стан»
В Казани прошел пресс-показ мультфильма «Подводная эра» от «Киноафиши»
Сиквелу «Дэдпула» нашли злодея из «Спасателей Малибу»
Скарлетт Йоханссон и Себастиан Стэн вместе готовятся к съемкам в «Мстителях: Война бесконечности»
Райан Рейнольдс в роли Дэдпула засветился в «честном трейлере» «Логана»
Герои 8 эпизода «Звездных войн» снялись в фотосессии для Vanity Fair
Создатели «Игры престолов» показали новый трейлер 7 сезона
Кинокритики разгромили «Пиратов Карибского моря 5»
«Господина Никто» покажут в киноцентре «Родина»
В Каннах была представлена Объединенная сеть «СИНЕМА ПАРК» и «Формулы Кино»
Стартуют показы в кинотеатре под открытым небом «Киносреда» в Казани
24 мая 2017
Появился первый тизер военно-приключенческого фильма «Т-34»
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
Очередной фильм киновселенной DC Comics/Warner Bros лишился режиссера
7 сезон «Игры престолов»: подробности сюжета и новый постер
Том Круз подтвердил работу над сиквелом «Лучшего стрелка»
Эксклюзивное интервью с Хавьером Бардемом. А он, мятежный, просит бури…
23 мая 2017
Завершились съемки новых «Ёлок»
В Красноярске прошел пресс-показ мультфильма «Подводная эра»
Легендарный «Джеймс Бонд» Роджер Мур скончался на 90-м году жизни
В Калининграде прошел пресс-показ мультфильма «Подводная эра»
Netflix снимет фильм с Рианной и Лупитой Нионго по просьбам пользователей соцсетей
Universal анонсировала киновселенную о монстрах с Джонни Деппом, Расселом Кроу и Томом Крузом
В Петербурге прошел пресс-показ мультфильма «Подводная эра»
В сети появились новые кадры 7 сезона «Игры престолов»
Джеймса Кэмерона обвинили в плагиате «Титаника»
«Красавица и чудовище» вошел в топ 10 самых кассовых фильмов в истории
Режиссер «Лиги справедливости» Зак Снайдер покинул киновселенную DC из-за трагедии в семье
Том Холланд сыграет Натана Дрейка в экранизации видеоигры Uncharted
Создатель «Ганнибала» раскритиковал «Чужой: Завет»
22 мая 2017
Фестиваль итальянских комедий пройдет в кинотеатре «Художественный»
В «Великан парке» открылась фотовыставка «[За кадром]» у «Птицы»
Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в RealD 3D покажут на день раньше в пяти городах России
В «Лендоке» покажут фильмы фестиваля документального кино Doker
Российский блокбастер «Легенда о Коловрате» был представлен в Российском павильоне в Каннах
На Каннском кинофестивале открылся Российский павильон
От «Игры престолов» до «Твин Пикс»: гайд по сериалам лета 2017
На Новой сцене Александринского театра покажут фильмы Фестиваля Sci-Fi Shorts
«Киноафиша» проведет светский предпремьерный пресс-показ фильма «Спасатели Малибу»
Пользователей "ВКонтакте" защитят от спойлеров к «Твин Пикс»
Звезда «Бруклин 9-9» хочет сыграть Мисс Америку у Marvel
Первые кадры: Хью Джекман и Зак Эфрон в мюзикле «Величайший шоумен Земли»
Франшиза «Обитель зла» получит перезапуск
5 сезон «Агентов ЩИТ» стартует в январе 2018
Календарь «Киноафиши». 22 - 28 мая
Злодею «Пиратов Карибского моря 5» поменяли пол из-за Джонни Деппа
Джеймс Ганн опроверг слухи о возвращении Майкла Рукера в «Мстителях: Война бесконечности»
Анджела Бассетт присоединилась к касту «Миссия невыполнима 6»
Сериал «Как я встретил вашу маму» может получить продолжение
Чарли Ханнэм согласен сыграть Зеленую Стрелу в киновселенной DCEU
Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер и Джеймс МакЭвой вернутся в следующем фильме о Людях Икс
Первые кадры: Олден Эренрайк в роли молодого Хана Соло на съемках спин-оффа «Звездных войн»
Продюсеры «Людей Икс» не хотят искать нового Росомаху после ухода Хью Джекмана
Кинокритики назвали «Чудо-женщину» лучшим фильмом киновселенной DCEU
Джессика Честейн сыграет легендарную актрису Ингрид Бергман в новом фильме
Мерил Стрип, Колин Ферт и другие звезды «Мамма MIA!» вернутся в сиквеле
Арнольд Шварценеггер подтвердил свое возвращение в следующем «Терминаторе»
Том Харди исполнит главную роль в спин-оффе «Человека-паука» о Веноме
20 мая 2017
Онлайн-кинотеатр Tvzavr запустил цикл программ о Каннском фестивале на канале «Че»
От «Ла-ла Лэнда» до «Мстителей»: как «Симпсоны» предсказали десятки голливудских фильмов
19 мая 2017
Лето 2017 в кино: супергерои, подружки невесты и сексуальные спасатели
«Чужой: Завет» в обзоррро от «Киноафиши»
Оператор фильма «Солдаты удачи» Маша Соловьева провела мастер-класс для учеников школы «Без Границ»
В Петербурге покажут картины 5-ого Фестиваля экспериментальных фильмов Kinodot
Музыку для фильма «Легенда о Коловрате» напишет Серж Танкян
Первый кадр: Эмбер Херд в супергеройском блокбастере «Аквамен»
«Волки и Овцы» и «Снежную Королеву» покажут в Греции, Франции и Южной Корее
Диего Луна и Орландо Блум снимутся в альманахе «Берлин, я люблю тебя»
В «Ленфильме» пройдет ретроспектива Дэвида Линча
Фестиваль короткометражного кино «Короче» пройдет в рамках Startup Village в Сколково
Фильмы, которые обещают стать лучшими коммерческими премьерами
Хью Джекман рассказал, какая сцена в «Логане» заставила его заплакать
Дэннис Куэйд сыграет президента Буша во 2 сезоне «Американской истории преступлений»
Netflix снимет сериал по саге «Ведьмак»
18 мая 2017
Мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» покажут в Китае
Певец Эмин Агаларов снимется в комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена»
Кристен Стюарт и Диана Крюгер снимутся в драме о транссексуале
Скарлетт Йоханссон. От великого до смешного… «Очень плохие девчонки»!
В Петербурге пройдет Большой Фестиваль Комиксов
«Ла-ла Лэнд» и «Стражи Галактики 2» стали фаворитами премии за лучший трейлер
Сериал «Новенькая» продлен на седьмой и последний сезон
«Скиф» покажут в Германии, а «Защитники» в США, Великобритании и Ирландии
Российский павильон традиционно представит страну на 70-м Каннском кинофестивале и кинорынке
17 мая 2017
Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» вошёл в основной конкурс «Кинотавра»
«Ленфильм» примет участие в акции «Ночь музеев»
Трейлер «Матильды» стал номинантом кинопремии «Золотой трейлер»
Фильм «Запределье» покажут в киноцентре «Родина»
Открытие 70-го Каннского фестиваля
Стала известна программа показов вологодского кинотеатра «1000 & 1 фильм» на июнь
В Москве стартует фестиваль документального кино «Докер»
В Петербурге пройдёт EpicCon фестиваль
Фильм «Точка невозврата» будет представлена на Каннском кинофестивале
Московская школа кино открывает новый набор на подготовительные курсы Filmmaking
«Чужой: Завет» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
В Крыму начались съемки сериала «А.Л.Ж.И.Р.»
«Киноафиша» и «Ленфильм» провели пресс-показ фильма «Птица» в Петербурге
Фестиваль польских фильмов «Висла» объявил финалистов
Джимми Киммел станет ведущим «Оскара» 2018
Фильм «Белое вино из Баббудойу» покажут на Новой сцене Александринского театра
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с создателями фильма «Птица»
Джиннифер Гудвин, Джош Даллас и Эмили де Рэвин ушли из «Однажды в сказке»
Сериал «Две девицы на мели» отменили после 6 сезонов в эфире
16 мая 2017
20 и 21 мая в Москве впервые состоится праздник LEGO® Star Wars
«Пираты Карибского моря» получат еще 5 частей
Зак Эфрон примерит роль одного из самых известных серийных убийц Америки
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых доходных российских режиссеров Forbes
Зак Снайдер подтвердил планы Warner Bros на сиквел «Чудо-женщины»
Хакеры похитили новых «Пиратов Карибского моря 5» и требуют у Disney выкуп
Майкл Фассбендер вернется в следующем фильме о Людях Икс
Видео: как малышка Дафни Кин проходила кастинг на роль X-23 в «Логане»
15 мая 2017
Фильм Ивана Шахназарова «Рок» вошёл в конкурсную программу Кинотавра-2017
«Киноафиша» проведёт пресс-показ мультфильма «Подводная эра» в Омске
«Киноафиша» проведёт пресс-показ мультфильма «Подводная эра» в Казани
«Киноафиша» проведёт пресс-показ мультфильма «Подводная эра» в Калиниграде
«Киноафиша» проведёт пресс-показ мультфильма «Подводная эра» в Красноярске
«Киноафиша» проведёт пресс-показ мультфильма «Подводная эра» в Петербурге
«Киноафиша.инфо» творит историю! Люди, имена, события, незабываемые моменты прошлого
«Заложники» Резо Гигинеишвили вошёл в конкурсную программу Кинотавра
В Казани состоится показ фильма «Перерождение» и встреча с Ринатом Ибрагимовым
Ридли Скотт анонсировал два сиквела «Чужой: Завет»
FOX закрыл сериал «Сонная лощина» после 4 сезонов в эфире
Джонни Депп сыграет создателя антивируса McAfee
Сериал «Американская семейка» с Софией Вергара продлен на 9 и 10 сезон
ABC закрыл сериал «Последний настоящий мужчина»
Чарли Ханнэм хочет сыграть Джеймса Бонда
Дэниел Рэдклифф снимется в комедийном боевике
Песни группы «Пикник» прозвучат в фильме «Птица»
«Аббатство Даунтон» получит продолжение в виде полнометражного фильма
В вырезанной сцене из «Логана» нашлась отсылка к Саблезубому
«Однажды в сказке» продлили на 7 сезон после ухода Дженнифер Моррисон
Фото: Дженнифер Лоуренс на первом постере «Мамы» Даррена Аронофски
Пол Маккартни появится в «Пиратах Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
На 69 году жизни скончался Пауэрс Бут
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с кинокритиком Антоном Долиным
13 мая 2017
Кому не занес Гай Ричи: за что кинокритики возненавидели «Меч короля Артура»
Киноцентр «Чайка» начинает показы мультфильма «Трио в перьях»
Показы танцевальной драмы «Большой» стартуют в киноцентре «Чайка»
12 мая 2017
«Меч короля Артура» в обзоррро от «Киноафиши»
Дэвида Бекхэма высмеяли из-за роли в «Мече короля Артура»
«Мечу короля Артура» предрекают громкий провал в прокате
Сериал «Готэм» продлен на 4 сезон
Предварительная программа 103 российского кинорынка
Издание Bloomberg объявило возвращение моды на «качков» в кино
Официально: звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс снимется в спин-оффе «Людей Икс»
По «Дэдпулу» выпустят мультсериал для взрослых
CW продлил сериал «Древние» на 5 сезон
Марго Робби примерит роль грабительницы банка в триллере «Страна грез»
11 мая 2017
В Москве пройдет фестиваль Джозефа Конрада Коженёвского
Открыт прием заявок на конкурс «Окно в Интернет» фестиваля «Окно в Европу»
Цикл документально-исторических фильмов «Страна Советов. Забытые вожди» на Первом канале
Кармен Электра появится в ремейке «Спасателей Малибу»
Ретроспектива Дэвида Линча на Лендоке
Эмили Блант и Том Круз вернутся в «Грань будущего 2»
Российский фильм ужасов получил Специальный Приз Жюри на американском фестивале в Хьюстоне
10 мая 2017
XXV Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!» пройдет в Санкт-Петербурге
«Каннские дневники» покажут на телеканале «Че»
«Меч короля Артура» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
«Киноафиша» и «Ленфильм» проведут пресс-показ фильма «Птица»
Всероссийская ночь «Чужого» в кинотеатрах СИНЕМА ПАРК
«Мстители: Война бесконечности»: возвращение Ника Фьюри и отсылка к «Эре Альтрона»
Джеймс Ганн вернет Элизабет Дебики в «Стражах Галактики 3»
Звезда «Бойся ходячих мертвецов» присоединился к касту сиквелов «Аватара»
Дэвид Линч заявил об уходе из полнометражного кино
Мэттью Вон пообещал триквел «Kingsman»
Франшизу «Хеллбой» ждет перезапуск без Рона Перлмана
Бенисио Дель Торо и Патрисия Аркетт снимутся в сериале Бена Стиллера о побеге из тюрьмы
Кинокритики «уничтожили» новый фильм Гая Ричи «Меч короля Артура»
9 мая 2017
От тысячи до миллиона: сравниваем гонорары звезд в прошлом и сегодня
Режиссер «Тор: Рагнарек» намекнул на возвращение Натали Портман
Джеймс Ганн пообещал выпустить «Стражи Галактики 3» в 2020 году
«Пиратам Карибского моря 5» прогнозируют слабый старт в прокате
«Великий уравнитель 2» появится в кинотеатрах в 2018 году
Валькирия присоединится к Тору в «Мстителях: Война бесконечности»
Чарли Ханнэм намекнул на сиквел «Меча короля Артура»
Уилл Феррелл и Джейсон Момоа сыграют отца и сына в новой комедии
8 мая 2017
8 злодеев вселенной Marvel, которые заслуживают еще одного шанса на мировое господство
Сильвестр Сталлоне выложил в сеть видео своего камео в «Стражах Галактики 2»
На MTV Movie Awards 2017 показали новый отрывок из «Человек-паук: Возвращение домой»
Джефф Голдблюм и Дэнни ДеВито снимутся в комедийном сериале
Бен Аффлек возобновил подготовку к роли Бэтмена
Universal определилась со сценаристом для экранизации видео игры Gears of War
MTV Movie & TV Awards 2017: полный список победителей
Дочь Майкла Джексона исполнит роль Мадонны в биографическом фильме о певице
5 мая 2017
«Стражи Галактики. Часть 2» в Обзоррро от «Киноафиши»
Фестиваль Sci-Fi Shorts на Лендоке
В Санкт-Петербурге выходит в прокат трогательная семейная картина «Жили-были мы».
Голди Хоун и Курт Рассел получили звезды на Аллее славы
«Чудо-женщину» сравнили с «Первым Мстителем»
Джон Бойега подтвердил возвращение Финна в IX эпизоде «Звездных войн»
Крис Хемсворт похвастался впечатляющей мускулатурой в преддверии «Войны бесконечности»
Начинает свои показы Фестиваль польских фильмов «Висла»
4 мая 2017
Дочь Майкла Джексона дебютирует в кино с Шарлиз Терон
Киноуикенд «Матриархуд» в ЦДК
Оригинального «Чужого» покажут 12 и 13 мая
«Три дня до весны» покажут соотечественникам по всему миру
Всероссийская ночь «Чужого» эксклюзивно в СИНЕМА ПАРК в ТРК «Гранд Каньон»
Культовые фильмы Дэвида Линча выйдут в российский прокат
Slow mo марафон фильма «Спасатели Малибу»
Стриптизер Крис Прэтт, брейкдансер Дэйв Батиста и другие неожиданные факты о звездах «Стражей Галактики 2»
Клайв Оуэн и Том Фелтон присоединятся к Дэйзи Ридли в «Офелии»
Том Холланд начал промо-тур «Человека-паука» с визита в Бразилию (фото)
Кристина Агилера вернется на киноэкран
Пенелопа Крус, Джонни Депп и другие звезды на первых кадрах «Убийства в Восточном экспрессе»
3 мая 2017
В Санкт-Петербурге пройдут кинопоказы в рамках II Балабановских чтений
В кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным деятелем искусств Александром Адабашьяном.
Джереми Реннер сыграет легендарного стрелка Дока Холлидея
Режиссер сериала «Шерлок» может снять 25-й фильм о Бонде
«Стражи Галактики. Часть 2» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
Крис Прэтт назвал «Мстителей: Войну бесконечности» фильмом десятилетия
В Родине пройдет эксклюзивный показ фильма Тома Форда «Одинокий мужчина»
Вечер Дэвида Линча на Новой сцене Александринского театра
Новый российский сериал «Другая реальность» - прими участие в эксперименте!
Роберт Дауни-младший пригласил фанатов MCU на съемки "Войны бесконечности"
Арнольд Шварценеггер получил Орден Почетного легиона
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк обнажилась в новом фильме
Эмма Уотсон не против сняться в сиквеле «Красавицы и чудовища»
2 мая 2017
19–23 апреля в Петербурге прошел кинофестиваль West Wind 2017
Фильм «Три дня до весны» поедет в Канны
Создатели мультсериала «Бадминтон» взяли уроки игры у космонавтов
"Форсаж" наградят специальной "Премией поколения" MTV
Орландо Блум намекнул на съемки «Пиратов Карибского моря 6»
Джаред Падалеки, Софи Тернер, Патрик Демпси и другие актеры, требовавшие смерти своих персонажей в сериалах
1 мая 2017
«Форсаж 8» заработал миллиард долларов за 17 дней
Лив Шрайбер мог вернуться к роли Саблезубого в «Логане»
«Мстителей 3» отправили в Хогвартс
Джуд Лоу прокомментировал нетрадиционную ориентацию Дамблдора в сиквеле «Фантастических тварей»
MTV отменил сериал «Сладкие и порочные» после первого сезона
«Дрожь земли 6» выйдет в январе 2018
Орландо Блум сломал нос Нуми Рапас на съемках "Секретного агента"
Квентин Тарантино и звезды «Бешеных псов» отпраздновали 25-летие фильма
Черно-белую версию «Логана» покажут в кинотеатрах
Майкл Бэй построил второй Стоунхендж, чтобы взорвать его в «Трансформерах 5»
На рекламу «Чудо-женщины» потратили больше, чем на рекламу «Отряда самоубийц»
Мила Кунис и Кейт Маккиннон снимутся в шпионской комедии
Создатель трилогии «Назад в будущее» может стать режиссером «Флэша»
