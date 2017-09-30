Меню
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 сентября 2017
«Не потому что мне кто-то заказал, а потому что меня это очень волнует» – Алексей Пиманов рассказал о своем новом фильме «Крым»
29 сентября 2017
Фильм «Министр» покажут на Новой сцене Александринского театра
В Петербурге пройдет показ фильма «Борг/Макинрой» от «Киноафиши»
В Москве появился первый в России мультиплекс виртуальной реальности Titan VR
На фестивале «360°» покажут научно-фантастические фильмы о «несовершенном будущем»
В Москве пройдет фестиваль имени Саввы Морозова
В «Иллюзионе» покажут «Призрак оперы»
«Славные парни» получат «женский» ремейк
Сара Джессика Паркер заявила, что «Секс в большом городе 3» снимать не будут
Джуд Лоу снимется с Блейк Лайвли в «женском» шпионском триллере «Секция ритма»
Кинокритики назвали лучшие фильмы эпохи девяностых
28 сентября 2017
5 причин, почему Kingsman: Золотое кольцо не смог повторить успех оригинала
Сериал «Мгла» по Стивену Кингу закрыт после одного сезона в эфире
После «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев займется «Клеопатрой»
Джей Джей Абрамс снимет голливудскую экранизацию аниме «Твое имя»
Создатель «Титаника» и «Аватара» вновь критикует «Чудо-женщину»
Бюджет 8 сезона «Игры престолов» вырастет до 15 млн долларов за серию
27 сентября 2017
Мишель Уильямс может составить компанию Тому Харди в «Веноме»
Рэпер Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации «Ампир V» Виктора Пелевина
Официально: «Терминатор 6» выйдет 26 июля 2019 года
В Петербурге завершился фестиваль «Послание к человеку»
Стали известны победители Фестиваля авторского короткометражного кино «МИКРОФЕСТ»
В Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино «РОССИЯ»
Брюс Уиллис вернется к роли Джона Макклейна в еще одном «Крепком орешке»
Патрик Стюарт сыграет Мерлина в новом подростковом фэнтези
«Плюс проекта в том, что можно было вспомнить все свои "подвиги"» – Роман Каримов рассказал о своей новой комедии «Днюха!»
Еще один роман автора «Марсианина» получит голливудскую экранизацию
Энди Гарсия присоединился к звездному касту продолжения «Mamma Mia!»
18-летний актер сериала «Физрук» Егор Клинаев погиб в ДТП
Тэрон Эджертон хочет увидеть Дуэйна Джонсона в роли злодея в "Kingsman 3"
«Игру престолов» признали лучшим сериалом последнего 20-летия
Леонардо ДиКаприо сыграет президента Теодора Рузвельта в байопике от Скорсезе
В Петербурге покажут фильм «Жизнь прекрасна»
В «Ленфильм-клубе» обсудят фильм «Петербург. Только по любви»
Выставки NATEXPO и «Шаболовка 2.0» пройдут под одной крышей
Открыт прием заявок на участие в Фестивале детско-юношеских искусств «Династия»
26 сентября 2017
София Вергара в очередной раз возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис на ТВ
Кинокритики назвали фильм «Бегущий по лезвию 2049» шедевром
«Терминатор 6» проигнорирует события «Генезиса»
Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио станут Ромео и Джульеттой
Слухи: Мэтт Дэймон появится в «Тор: Рагнарек» в образе Локи
Сиквел хоррора «Оно» появится только в 2019 году
25 сентября 2017
В «Родине» покажут фильм Кристофа Оноре «Все песни только о любви»
Фестиваль духовно-нравственного и семейного фильма «Святой Владимир» пройдет в Севастополе
В российский прокат выйдет французский мультфильм «Далеко на Север»
Стартует Самарский фестиваль любительского кино 70/30
В Тюменской области пройдет фестиваль детского кино «Ноль Плюс»
Календарь Киноафиши 25 сентября – 1 октября: «Техасская резня бензопилой», старт советского ТВ, юбилей «Стартрека» и другие интересные даты
24 сентября 2017
Слухи: Хейли Этвелл вернется в «Мстителях 4» в роли Пегги Картер
В честь «Дня Бэтмена» Зак Снайдер назвал Бена Аффлека лучшим Бэтменом в истории
Джосс Уидон продолжает перекраивать «Лигу справедливости»
Поклонники «Чудо-женщины» просят Warner Bros сделать героиню бисексуалкой
23 сентября 2017
Константин Хабенский рассказал о своем режиссерском дебюте – фильме «Собибор»
На СТС стартует новый сериал «Ивановы-Ивановы»
Фестиваль «Человек, познающий мир» пройдет в Симферополе, Ялте и Евпатории
В Петербурге покажут картину Бергмана «Фанни и Александр»
Стали известны победители фестиваля документального кино «Флаэртиана»
«Зеркало» и «Танцующую в темноте» покажут в рамках проекта «Синематека Искусство Кино»
Россия была представлена на фестивалях в Венеции, Теллурайде и Торонто
22 сентября 2017
«Kingsman: Золотое кольцо» и «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» в обзоррро от «Киноафиши»
Том Хэнкс сыграет главную роль в ремейке «Вторая жизнь Уве»
Актер «Оно» рассказал об альтернативной концовке хоррора
Джада Пинкетт Смит не вернется в 4 сезоне «Готэма»
В сеть попали сценарий и дата выхода 8 сезона «Игры престолов»
В киноцентре «Чайка» покажут фильмы-призеры фестиваля «Послание к Человеку»
В Сыктывкаре стартует фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж»
Южнокорейский фильм «Сеть» покажут в Третьяковской галерее
Стали известны некоторые фильмы кинофестиваля в Таллине «Темные ночи» (PÖFF)
В Петербурге пройдет Фестиваль научно-популярных фильмов «Мир Знаний»
В Новосибирске пройдет Фестиваль польского кино
21 сентября 2017
«Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на «Оскар» 2018 от России
В 7 сезоне «Игры престолов» оказалось меньше всего «обнаженки»
Сценарист «Игры престолов» разрабатывает для HBO пятый приквел сериала
Видео: трейлер «Лары Крофт» с Алисией Викандер сравнили со сценами из оригинальной игры
«Оно» официально стал самым кассовым фильмом ужасов всех времен
«Защитники» оказались наименее популярным сериалом Marvel
Галь Гадот присоединится к Брэдли Куперу в фантастическом триллере «Глубже»
«От заката до рассвета» возглавил рейтинг лучших фильмов о вампирах всех времен
Не только герои в плащах — обо всём разнообразии фильмов и сериалов по комиксам
Колин Ферт и Джефф Бриджес вернутся в «Kingsman 3»
CW переснимет сериал «Сабрина - маленькая ведьма» в жанре хоррора
Режиссер клипов «Ленинграда» ищет новых талантов
Завершился фестиваль «КиноПробы»
На крыше Александринского театра пройдут последние показы
Стартует Фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»
20 сентября 2017
В Москве пройдет Фестиваль кино о науке и технологиях 360°
Режиссер «Людей Икс» и «Kingsman» хочет «реанимировать» Фантастическую четверку
Премьерный эпизод 8 сезона «Ходячих мертвецов» будет идти больше часа
Бэтмен, который не случился: 10 фактов о неснятом блокбастере Даррена Аронофски
В Москве пройдет Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF)
У «Валериана и города тысячи планет» может появиться сиквел
HBO продлил сериал Джеймса Франко о секс-индустрии "Двойка" на 2 сезон
Мэтт Дэймон сыграет хирурга-мошенника в новом фильме
В Новосибирске пройдет Фестиваль швейцарского кино
Студия Paramount выступила в защиту «мамы!», Даррена Аронофски и Дженнифер Лоуренс
«Аритмия» получила Гран-при на Уральском фестивале российского кино
Оливии Манн пришлось заплатить, чтобы сняться в «Восьми подругах мисс Оушен»
Оригинальная Сара Коннор вернется в «Терминатор 6»
19 сентября 2017
Крис Хемсворт едва не уступил роль Тора младшему брату Лиаму
Фанаты «Звездных войн» просят Disney уволить Дж. Дж. Абрамса с поста режиссера 9 части
Новый фильм Дженнифер Лоуренс получил рекордно низкий рейтинг у кинозрителей
«Оскар» 2018: первые прогнозы на номинации от кинокритиков
Юные актеры из фильма «Детки напрокат» получили спецприз на фестивале «Меридианы Тихого»
Создана Ассоциация Кинодистрибьюторов
Неиссякаемый страх — почему франшизы ужасов живут так долго
Фильм Анджелины Джоли о Камбодже заявлен на «Оскар» 2018
Бри Ларсон и Крис Эванс присоединились к съемкам «Мстителей 4»
IMAX-премьера фильма «Kingsman: Золотое кольцо» пройдет в «СИНЕМА ПАРК»
В Ялте стартовал фестиваль «Евразийский мост»
В Ульяновске пройдет кино-музыкальный фестиваль «Экзистенция»
18 сентября 2017
Календарь Киноафиши 18-24 сентября: дебюты «Семейки Аддамс», Росомахи, «Спасателей Малибу» и другие интересные даты
На Ленфильме обсудят дебютную картину «Развод по собственному желанию»
В Москве стартует Фестиваль SUBTITLE
В Кемерове стартует фестиваль короткометражного кино «Видение»
Джеймс Кэмерон перезапустит «Правдивую ложь» в формате телесериала
Стала известна программа 3-го МИКРОФЕСТА
В киноцентре «Родина» состоится ретроспектива Джима Джармуша
В Иллюзионе покажут фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
В Петербурге пройдет фестиваль финского кино и ретроспектива Аки Каурисмяки
Фестиваль американского кино AMFEST пройдет в нескольких городах России
В широкий прокат выходит хоррор «Техасская резня бензопилой: кожаное лицо»
На «Ленфильме» пройдет день китайского кино
Премия "Эмми" 2017: полный список победителей
17 сентября 2017
Объявлен полный список победителей международного кинофестиваля в Торонто
"Дюнкерк" Кристофера Нолана стал самым кассовым в истории фильмом о Второй мировой
У "Игры престолов" появится анимационный приквел (видео)
Составлен рейтинг актеров, чаще всего умирающих на экране
Райан Гослинг и Харрисон Форд открыли пресс-тур "Бегущего по лезвию 2049" фотоколлом в Берлине
15 сентября 2017
«мама!» (и еще кое-что) в обзоррро от «Киноафиши»
Панельная дискуссия с режиссером «Бегущего по лезвию 2049» с Дени Вильневым
Режиссер «Дэдпула» снимет «Терминатор 6»
«Костер на ветру» стал победителем Якутского международного фестиваля
«Джон Уик 3» выйдет в мае 2019
Джим Керри снимется в комедийном сериале от создателя «Вечного сияния чистого разума»
«Логана» с Хью Джекманом отправят на «Оскар» 2018
Себастиан Стэн сравнил съемки «Мстителей: Война бесконечности» с «Игрой престолов»
Во избежание спойлеров к 8 сезону «Игры престолов» снимут несколько концовок
14 сентября 2017
Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино
В Минске состоятся показы фестиваля короткометражного кино Kinosmena
Дэниэл Дэ Ким заменит Эда Скрейна в «Хеллбое»
Сеть кинотеатров «Монитор» разыгрывает отдых в «Роза Хутор»
Сценарист «Неудержимых» поработает над «Чудо-женщиной 2»
В Петербурге пройдет 2-ой Международный фестиваль «КИНОПРОБЫ»
Ушел из жизни звезда «Клана Сопрано» Фрэнк Винсент
Джессика Честейн презентовала новый фильм «Женщина идет впереди» на кинофестивале в Торонто
Алисия Викандер на красной дорожке на TIFF 2017
Победители премии российской кинопрессы «Резонанс» станут известны на открытии фестиваля «Евразийский мост»
Данила Козловский сыграет в сериале «Викинги»
На «Послание к человеку» приедет актер Эрик Робертс
Поступило более 100 заявок на участие в Первом фестивале стран Арктики «Arctic Open»
13 сентября 2017
Британский актер Теренс Харви скончался на 60-м году жизни
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино объявил программу показов
В кинотеатре на крыше MOD ROOF покажут комедии Вуди Аллена
Кейт Уинслет и Розамунд Пайк озвучат муми-троллей
«Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов» может побороться за «Оскар»
«Аладдин» Гая Ричи получил официальную дату премьеры
Диана Крюгер привезла «На пределе» на красную дорожку кинофестиваля в Торонто
Люк Эванс представил фильм «Профессор Марстон и Чудо-женщины» на кинофестивале в Торонто
Джозеф Гордон-Левитт появится в камео в «Звездных войнах: Последние джедаи»
Леонардо ДиКаприо может сыграть легенду Marvel Стэна Ли в новом байопике
Премьеру 9 эпизода «Звездных войн» отложили на полгода
12 сентября 2017
Онлайн-кинотеатр tvzavr и Третьяковская галерея будут показывать фестивальные фильмы
Стали известны победители 13-го фестиваля мусульманского кино в Казани
LEGO® Technic отмечает свое 40-летие
В «Родине» покажут фильм-концерт «Проводник»
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Мадам»
Тимур Бекмамбетов представил новый фильм «Война Токов» на фестивале в Торонто
11 сентября 2017
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России
«Иноекино» организует показы фильмов Терри Гиллиама
Онлайн-кинотеатр tvzavr и Третьяковская галерея запускают новый проект – показы фестивальных фильмов
В Петербурге стартует Фестиваль «Послание к человеку»
Фестиваль «Киношок» объявил победителей
Фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо стал победителем 74-го Венецианского кинофестиваля
Джаред Лето снимался в «Бегущем по лезвию 2049» вслепую
Снятый на GoPro и фотоаппараты фильм «Цензор» может побороться за «Оскар»
О людях, а не о клоунах
Официально: Дженнифер Лоуренс появится в "Людях Икс: Темный феникс"
"Тор: Рагнарек" возглавил рейтинг самых ожидаемых фильмов осени 2017
Венецианский кинофестиваль 2017: список победителей
Календарь Киноафиши 11-17 сентября: дебюты Уилла Смита и Кристофера Нолана, самый первый в мире сериал и другие интересные даты
10 сентября 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграл гран-при «Золотого Феникса»-2017
В Москве пройдет пресс-показ фильма «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»
KINOLAB-2017 представил свои лучшие работы
9 сентября 2017
В Ялте пройдет кинофестиваль «Евразийский мост»
«Оно» и «Квадрат» в обзоррро от «Киноафиши»
8 сентября 2017
Дженнифер Лоуренс отказалась общаться с российскими журналистами на премьере «мамы!»
Райан Мерфи и Netflix снимут приквел к «Пролетая над гнездом кукушки» с Сарой Полсон
Официально анонсирован сиквел хоррора «Оно»
В Тюмени стартует фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс»
Кинофестиваль в Торонто открылся новым фильмом Шайи ЛаБафа «Борг/Макинрой»
Чарли Ханнэм приехал на премьеру «Мотылька» на кинофестиваль в Торонто
7 сентября 2017
Галь Гадот могла сыграть Фуриозу в «Безумном Максе» вместо Шарлиз Терон
Сериал «Вице-президент» закроют после 7 сезона
Джуд Лоу составит компанию Селене Гомес и Эль Фаннинг в новом фильме Вуди Аллена
Дональд Сазерленд получит почетный «Оскар»
Новый «Аладдин» от Гая Ричи: знакомимся с актерским составом
Режиссер «Оно» экранизирует приквел «Дракулы» Брэма Стокера
Анна Фэрис, Николь Кидман и Риз Уизерспун вручат награды на «Эмми» 2017
В Москве впервые пройдет фестиваль фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL
Сиквел «Отряда самоубийц» снимет Гэвин О’Коннор
6 сентября 2017
Отобраны участники 5-го фестиваля «Туйвеж»
В Смоленске открылся фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс»
Завершился Московский Международный Канский видеофестиваль
AMC раскрыл новые детали сюжета 8 сезона «Ходячих мертвецов»
Кристиан Бэйл в первом трейлере вестерна "Недруги"
9 эпизод «Звездных войн» лишился режиссера
Юэн МакГрегор и Хейли Этвелл на первых фото со съемок «Кристофер Робин»
5 сентября 2017
В кинотеатре «Чайка» покажут лучшие итальянские комедии
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Мадам»
Кайл МакЛоклен заявил, что 4 сезона «Твин Пикс» не будет
Фестиваль авторского короткометражного кино «Микрофест» объявил состав жюри
Календарь Киноафиши 4-10 сентября: день рождения «Бойцовского клуба» и «Зены», дебют Кейт Уинслет и другие интересные даты
Стал известен сюжет нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крэйгом
Герой Шайи ЛаБафа не вернётся в пятой части «Индианы Джонса»
«Ленфильм» проведет телемост с Балтийским федеральным университетом им. Канта
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Твое имя»
«"Матильда" – лишь повод для того, чтоб они заявили о себе» – Алексей Учитель об инциденте в Екатеринбурге
В Анапе открылся фестиваль российского кино «Киношок»
Мэрайя Кэри поделилась первыми кадрами мультфильма, снятого по ее песне
Звезда «Доктор Кто» Мэтт Смит выразил желание присоединиться к киновселенной Marvel
Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» получил спецприз на фестивале «Будем жить!»
Шонн Уильям Скотт хочет снять спин-офф «Американского пирога» про Стифлера
4 сентября 2017
Стало известно расписание показов в центре «Иртыш»
Potential снимает короткометражный фильм «Огонь»
У фильма ужасов «Оно» появится продолжение
Названы лучшие фильмы ужасов года
«Время первых» будет претендовать на номинацию на «Оскар» 2018 как лучший фильм на иностранном языке
Интервью с Одедом Фером («Оракул: игра втемную», «Обитель зла», «Зачарованные»)
Эмма Стоун представила свой новый фильм «Битва полов» на кинофестивале в Теллуриде
По итогам 7 сезона «Игры престолов» Джон Сноу лидирует по количеству экранного времени
3 сентября 2017
Официально: Анджелина Джоли вернется в сиквеле «Малефисенты»
Фото: как выглядел бы Леонардо ДиКаприо в роли Джокера
2 сентября 2017
«Гоголь. Начало» (и еще пара фильмов) в обзоррро от «Киноафиши»
1 сентября 2017
В Кемерове стартует 11-ый Фестиваль короткометражного кино «Видение»
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» стартует акция «Супер Вторник»
В Москве стартовали съемки фильма «Оракул: Игра втёмную»
Warner Bros хочет сделать Леонардо ДиКаприо новым Джокером
Компания LEGO первыми выпустила наборы по VIII Эпизоду «Звёздных Войн»
Актер сериала «Коломбо» Ричард Андерсон умер в возрасте 91 года
Сэм Рокуэлл сыграет Буша-младшего в байопике о Дике Чейни с Кристианом Бэйлом
HBO официально продлил «Настоящий детектив» на 3 сезон
Аманда Сейфрид,Ума Турман и Итан Хоук на премьере «Первой реформаторской церкви» на Венецианском кинофестивале
«Чудо-женщина» признана самым обсуждаемым блокбастером лета 2017
Кара Делевинь присоединится к касту нового сериала с Орландо Блумом
В киноцентре «Родина» покажут фильмы Федерико Феллини
