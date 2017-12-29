Меню
29 декабря 2017
Премьера комедии «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен!»
В «Родине» повторят показ фильма «Про рок»
28 декабря 2017
«Игра престолов» в шестой раз подряд стала самым скачиваемым нелегально сериалом
Комедийный сериал «Без ума от тебя» может получить продолжение
Кеннет Брана хочет запустить киновселенную по романам Агаты Кристи
Детский зал «МУВИК» откроется в кинотеатре «Формула Кино» в ТРК «Родео Драйв»
Forbes назвал Вина Дизеля самым кассовым актером 2017 года
27 декабря 2017
Ридли Скотт назвал причину провала «Бегущего по лезвию 2049»
Фанаты Зака Снайдера запустили целый сайт с требованием выпустить режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Названы победители фестиваля «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов»
«Киноафиша» проведет мероприятие, посвящённое показу фильма «Большая игра»
Disney вошла в историю благодаря кассовым сборам в 6 млрд долларов за год
Сара Полсон попросилась в сиквел «Чудо-женщины»
«Фиолетовый бум» на торжественном открытии кинотеатра «Синема 5» в Курске
Трилогия «Властелин колец» вернётся на большой экран в новогодние праздники
26 декабря 2017
Встречаем Новый 2018 год на премьере фильма «Величайший шоумен»
Предновогодний показ мультфильма «Песнь моря» в «Родине»
С 30 ноября по 3 декабря в кинотеатре «Аврора» прошел 14-й Фестиваль немецкого кино
25 декабря 2017
«Киноафиша» провела предпремьерный показ фильма «Праздничный переполох» в Уфе
24 декабря 2017
Джеймс МакЭвой, Софи Тернер, Майкл Фассбендер на новых кадрах «Люди Икс: Темный Феникс»
Кендрик Ламар записал песню для «Черной пантеры» Marvel
8 сезон «Игры престолов» снимут режиссеры «Красной свадьбы» и «Битвы бастардов»
Хью Джекман собирается сделать перерыв в актерской карьере
Джессика Честейн и Идрис Эльба хотят сняться в сиквеле «Оно»
Дэвид Эйр элегантно ответил критикам, назвавшим «Яркость» худшим фильмом года
23 декабря 2017
Константин Крюков рассказал о работе над фильмом «Новогодний переполох»
22 декабря 2017
«Ленфильм-клуб» и футбол
«Сука-судьба» на экране Новой сцены Александринского театра
Интернет-кинотеатр tvzavr и развлекательный центр «КидБург» открыли детскую киностудию
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК Радуга» и «Формула Кино Жемчужина» пройдет детская новогодняя елка
Ретроспектива Кристофера Нолана
В Екатеринбурге прошел предпоказ фильма «Праздничный переполох»
«Киноафиша» провела предновогоднее мероприятие, посвященное показу фильма «Праздничный переполох» в Самаре
Создатели «Смешариков» предлагают зрителям определить судьбу любимого мультсериала
«Звёздные войны: Последние джедаи». Разоблачения, ответы и интересные факты
21 декабря 2017
Фестиваль «WIPE» впервые пройдёт в Москве
«Меч короля Артура» и «Темную башню» признали главными кинопровалами 2017 года
В Архангельске названы победители кинофестиваля «Arctic Open»
Леди Гага и Брэдли Купера будут продвигать на «Оскар» 2019
20 декабря 2017
Короткометражная лента «Скрипка» Константина Фама получила награду имени Веры Глаголевой
Критики разгромили «Величайшего шоумена» и пришли в восторг от «Призрачной нити»
«Киноафиша» провела специальный показ фильма «Джуманджи: Зов джунглей» в Санкт-Петербурге
«Праздничный переполох» в твоем городе!
В Вологде завершился фестиваль «Свидание с Россией»
IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2018 года
Объявлен шорт-лист «Оскара» 2018 в номинации «Лучший грим и прически»
19 декабря 2017
«Москино» запускает программу «Москино. Коротко»
Праздничные показы Большого фестиваля мультфильмов
Международный кинофестиваль в Сочи стал ярким событием
В Челябинске пройдёт встреча кинематографистов «Кино-Новый год»
Сериал «Детективное агентство Дирка Джентли» закрыт после 2 сезонов в эфире
У культового сериала «Офис» в 2018 году появится продолжение
Объявлен шорт-лист претендентов на «Оскар» 2018 за лучшие визуальные эффекты
18 декабря 2017
Фанаты «Чудо-женщины» требуют добавить Пэтти Дженкинс в номинанты «Золотого глобуса» 2018
Кинофестиваль «Сталкер» вручил награды победителям
Фильм «Скотт Пилигрим против всех» покажут в «Родине»
«Киноафиша» провела предновогоднее мероприятие, посвященное показу фильма «Санта и компания» в Казани
17 декабря 2017
IT-ситком «Компьютерщики» получит американский ремейк
Иэн Маккеллен готов вернуться к роли Гэндальфа в новом сериале по «Властелину колец»
Зрители сочли «Звездные войны: Последние джедаи» худшим фильмом за всю историю франшизы
Джереми Реннер оказался самым прибыльным актером 2017
Увольнение Дженнифер Лоуренс, Дэдпул в MCU и реанимация Фантастической четверки: разбираем последствия сделки Disney-Fox
15 декабря 2017
Основы производства документального кино в Киношколе «Без границ»
Интернет-кинотеатр tvzavr открывает киностудию для детей в «КидБурге»
Ленинградский киноклуб завершил программу 2017
Джордж Лукас положительно отозвался о новых «Звездных войнах»
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист «Оскара» 2018
Официально: Дэдпул и Люди Икс присоединятся к киновселенной Marvel
«Звездные войны: Последние джедаи» покажут космонавтам на МКС
Марк Уолберг и Кристиан Бэйл возглавили рейтинг самых переоцененных актеров 2017
Предновогоднее мероприятие, посвящённое показу фильма «Праздничный переполох» в Самаре
14 декабря 2017
Предновогоднее мероприятие, посвящённое показу фильма «Праздничный переполох» в Екатеринбурге
Предновогоднее мероприятие, посвящённое показу фильма «Праздничный переполох» в Уфе
Предпремьерный показ фильма «Праздничный переполох» в кинотеатре «Аврора»
Корпорация Disney приобрела Fox за 52 миллиарда долларов
«Титаник» и «Крепкий орешек» признаны национальным достоянием США
Дженнифер Лоуренс передумала уходить из кино и сыграет заключенную-смертницу
Дуэйн Джонсон получил звезду на Аллее славы
Доминик Перселл анонсировал съемки 6 сезона «Побега»
«Оно» и «Очень странные дела» возглавили список самых популярных фильмов и сериалов 2017
Спецпоказы «Титаника» пройдут в трех городах России
13 декабря 2017
Гильдия киноактеров США объявила номинантов премии SAG Awards 2018
Вуди Харрельсон пополнит актерский состав «Венома» с Томом Харди
В Петербурге покажут 6 фильмов в рамках фестиваля «Nordic Shorts»
Новогодние подарки для любителей кино от LEGO® - Что подарить киноману?
Создатели «Венома» с Томом Харди намекают на появление в фильме Человека-паука
Фестиваль «Артдокфест» назвал своих победителей
Twitter назвал самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2017 года
«Трансформеры: Последний рыцарь» возглавили список худших фильмов 2017
12 декабря 2017
«Киноафиша» провела предновогоднее мероприятие, посвященное показу фильма «Санта и компания» в Омске
«Киноафиша» провела предновогоднее мероприятие, посвященное показу фильма «Санта и компания» в Санкт-Петербурге
Интервью с актрисой Ириной Чериченко, сыгравшей одну из главных ролей в комедии «Девушка с косой»
Премьера фильма «Жизнь вечная» пройдёт в Москве
Названы топ 10 лучших фильмов ужасов 2017 года
Слухи: режиссеру «Тор: Рагнарек» Тайке Вайтити предлагают снять «Звездные войны»
Издание EW составило рейтинг лучших и худших фильмов 2017 года
Режиссер «Логана» выложил в сеть полный сценарий фильма
Трейлер «Мстителей: Война бесконечности» стал самым популярным трейлером 2017 года на YouTube
11 декабря 2017
Официально: Чендлер Риггз (Карл) уходит из сериала «Ходячие мертвецы»
Готова пилотная серия сериала «Смотри в оба»
«Город кошек» и «Дыши ради нас» покажут в киноцентре «ЧАЙКА»
Объявлен полный список номинантов на «Золотой глобус» 2018
Первые кадры: «Люди Икс: Темный феникс»
В Москве простились с Леонидом Броневым
Фильм «Коридор бессмертия» получил симфоническое звучание
Музыка из мультфильмов прозвучит в исполнении симфонического оркестра
Лучшие саундтреки в исполнении симфонического оркестра
Показ фильма «Зови меня своим своим именем» пройдёт в 5 городах России
8 декабря 2017
Итоги года-2017 по версии Киноафиши
Фестиваль «КиноМаяк» объявил победителей
Дни научного кино ФАНК продолжаются
Драма Педро Альмодовра на один день вернётся на большой экран
Премьера фильма «ВоваНина» пройдёт в «Каро 11 Октябрь»
7 декабря 2017
Роман Абрамович участвует в реконструкции кинотеатра «Художественный»
Сколько Walt Disney может заплатить за 20th Century Fox
Предновогоднее мероприятие, посвященное показу фильма «Санта и компания» от «Киноафиши.инфо» в Казани
Предновогоднее мероприятие, посвященное показу фильма «Санта и компания» от «Киноафиши.инфо» в Омске
Лучшие сериалы для выходных
Предновогоднее мероприятие, посвящённое показу фильма «Санта и компания» от Киноафиши.инфо
У «Малыша на драйве» появится сиквел
6 декабря 2017
Антон Долин прочтет лекцию в «Победе»
Фестиваль «Чёрно-белая радуга» назвал своих победителей
Интервью с режиссером Вольфгангом Петерсеном о его возвращении в большое кино и о новой картине «Четверо против банка».
«Это мой психологический эксгибиционизм» − Ксения Зуева о своем фильме «Близкие»
5 декабря 2017
Фестиваль «Сталкер» стартует в столице
Сеть кинотеатров «КАРО» обогнала конкурентов
РЕКЛАМУ НУЖНО ЕСТЬ НОЧЬЮ: ТАК ВКУСНЕЕ
3-й Фестиваль кино Венгрии в Санкт-Петербурге пройдет с 7 по 10 декабря
Кинокритики выбрали лучший рождественский фильм всех времен
Критики назвали топ 10 лучших сериалов 2017 года
Съёмки фильма «Легенды Петербурга. Ключ времени» подошли к концу
Предпремьера мини-кинофестиваля «Nordic Shorts» на «Лендоке»
Брайана Сингера официально уволили с поста режиссера «Богемской рапсодии»
«Собачий остров» Уэса Андерсона станет фильмом открытия Берлинале-2018
Объявлен лонглист картин на премию «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты»:
Последний сезон «Карточного домика» сократят до 8 серий
4 декабря 2017
В «Родине» покажут фильм «Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-Стрит»
Закрытие XII-го фестиваля «Нить»
Шедевры Дэвида Линча покажут в «Родине»
Сериал «Очень странные дела» официально продлили на 3 сезон
Байопик о Фредди Меркьюри с Рами Малеком лишился режиссера
На «Ленфильме» пройдёт эксклюзивный показ фильма «Гупёшка»
В селе Успенка открылась лаборатория кино
1 декабря 2017
«Ленфильм-клуб» представил программу на декабрь
«Защитники» возглавили список худших отечественных фильмов
Китаянка Лю Ифэй сыграет главную роль в диснеевском ремейке «Мулан»
В Санкт-Петербурге состоится премьерный показ фильма «Карп отмороженный» при поддержке «Киноафиши.инфо»
В финальные дни фестиваля «RIFF» покажут долгожданные премьеры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
