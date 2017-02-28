Меню
28 февраля 2017
В Москве пройдет эхо фестиваля архивного кино «Белые столбы-2017»
На «Лендоке» покажут отреставрированный фильм Андрея Тарковского «Сталкер»
ВЦИОМ назвал "Экипаж" самым популярным российским фильмом 2016 года
«Оскар» 2017 собрал наименьшую аудиторию за последние 9 лет
Киноакадемия США принесла официальные изменения за путаницу на «Оскаре» 2017
В «Родине» пройдет спецпоказ фильма «Догвилль» с Cinemaholics
В Санкт-Петербурге проявился первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
Джосс Уидон рассказал о своей не снятой версии «Чудо-женщины»
«Форсаж 8» может стать самым длинным фильмом франшизы
7 сезон «Игры престолов» снимали в жесточайших погодных условиях
Новый фильм Мэтта Дэймона «Великая стена» провалился в прокате
Том Хиддлстон тренировался с морпехами, готовясь к съемкам в «Конг: Остров черепа»
Хью Джекман признался, что плакал на съемках «Логана»
Над костюмами к «Аквамену» поработала дизайнер «Матрицы» и «Человека-паука»
Джеймс МакЭвой намекнул на появление в следующем фильме о Людях Икс
Гильермо дель Торо окончательно опроверг возможность съемки «Хеллбой 3»
Линдси Лохан мечтает снять сиквел «Дрянных девчонок»
27 февраля 2017
8 марта в сети кинотеатров «Синема Парк» покажут «Титаник» в RealD 3D
Известные российские актеры будут лично продавать билеты в театр «Русская песня»
В Китайском прокате фильм «Три икса: Мировое господство» собрал $62 миллиона за премьерные выходные
На кинофестивале «Бок о бок» покажут немецкую картину «Камин-аут»
Российская комедия «Селфи#Selfie» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
Создатели фильма о поколении 90-х собирают средства на съемки
«Оскар» 2017: полный список всех победителей кинопремии
"Ла-Ла Лэнд" не получил "Оскар" в катеогрии "фильм года". Лучшим фильмом признан "Лунный свет"
Эмма Стоун получила "Оскар" в катеогрии "лучшая актриса года"
Кейси Аффлек получил "Оскар" в катеогрии "лучший актер года"
Дэмьен Шазелл получил "Оскар" в катеогрии "лучший режиссер года"
Виола Дэвис стала первой в истории темнокожей актрисой с «Оскаром», «Эмми» и «Тони»
Виола Дэвис получила "Оскар" в катеогрии "лучшая женская роль второго плана"
Махершала Али получил "Оскар" в катеогрии "лучший актер второго плана"
«Оскар» 2017: фото всех звезд на красной дорожке
26 февраля 2017
«Оскар» 2017: онлайн трансляция
Билл Пэкстон скончался на 62-м году жизни
«Оскар» 2017: следи за премией в прямом эфире!
23 февраля 2017
В Казани прошёл закрытый пресс-показ фильма «Персональный покупатель» от «Киноафиши.инфо»
Кристен Стюарт снимется в триллере "Под водой"
Анджелина Джоли рассматривает возможность съемок в сиквеле "Малефисенты"
Появилось первое фото со съемок фильма о молодом Хане Соло
Эмма Томпсон отказалась сниматься в продолжении фильма «Реальная любовь»
В Санкт-Петербурге пройдет лекция о фильмах братьев Коэнов
22 февраля 2017
В Воронеже спектакль «Мадемуазель Нитуш» покажут в кино
Классику голливудских мюзиклов покажут в четырех городах России
В Санкт-Петербурге пройдет закрытый пресс-показ фильма «Персональный покупатель»
Прошел закрытый показ фильма «Любовь без ограничений» для учеников Киношколы «Без границ»
Начались съемки фильма о приключениях Хана Соло и Чубакки из кино-саги «Звёздные войны»
В Москве пройдет 7-ой кинофестиваль хоррор фильмов «Капля»
Под очарованием или заклятием «Оскара»: Лекция Антона Долина
Марк Гэтисс намекнул, что у "Шерлока" не будет 5 сезона
«Защитники» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
В Кирове пройдет кинофестиваль «Встречи на Вятке»
На Голливуд могут подать в суд за дискриминацию женщин-режиссеров
Керри Вашингтон может присоединиться к касту «Дэдпул 2»
Победа Махершалы Али или Дева Пателя на «Оскаре» станет исторической
Создатели «Тихоокеанского рубежа 2» показали видео со съемок
Видео: презентация всех номинантов на «Оскар» 2017
Актер из «Гарри Поттера» сыграл главного злодея в «Чудо-женщине»
Тильду Суинтон называют главным фаворитом на роль Доктора Кто
Том Холланд сжег свою копию сценария «Мстителей: Война бесконечности»
Кит Харингтон сыграет в сериале о «пороховом заговоре»
21 февраля 2017
Шейн Блэк назвал официальный актерский состав нового «Хищника»
Кассовые сборы «Ла-ла Лэнд» превысили 300 млн долларов
«Отряд самоубийц» и «Стартрек: Бесконечность» получили награды за грим
Завершились съемки новой российской комедии «Кухня. Последняя битва»
Первый канал не будет показывать «Оскар» в прямом эфире
Киану Ривз не против сняться в «Матрице 4»
Линдси Лохан хочет сняться в новой «Русалочке»
В «Логане» появится секретная пост-титровая сцена
Создатели «Зверополиса» нарисовали пародийные постеры для номинантов на «Оскар»
«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ фильма «Джеки»
20 февраля 2017
Начались занятия в первой российской киношколе для людей с инвалидностью «Без границ»
В Казани пройдет закрытый пресс-показ фильма «Персональный покупатель» от «Киноафиши.инфо»
Софи Тернер проговорилась, что Санса Старк выживет в 7 сезоне «Игры престолов»
Натали Дормер сыграет в экранизации романа «Пикник у Висячей скалы»
Бесплатно в кино с «Защитниками» и Киноафишей!
Звезда «Стражей Галактики» Зои Салдана в третий раз стала мамой
Хью Джекман отрицает все шансы возвращения во франшизу о Людях Икс
Режиссер «Планеты обезьян» отказался снимать «Бэтмена» вместо Бена Аффлека
Анджелина Джоли и Криштиану Роналду снимутся в турецком сериале
«Оскар» обвинили в дискриминации по возрасту
17 февраля 2017
Уэйн Руни снялся в промо ролике к «Логану»
Патрик Стюарт готов продолжить сниматься в «Людях Икс»
«Теорию большого взрыва» продлят еще на два сезона
В Екатеринбурге пройдет показ корейской драмы «Внутренняя красота»
Корейская драма «Секретный агент» будет показана в московском «Доме кино»
«Сериальный» Шерлок Холмс стал самым популярным персонажем BBC
Эмма Стоун, Дуэйн Джонсон и Шарлиз Терон вручат награды на «Оскаре» 2017
Эмма Уотсон украсила обложку Entertainment Weekly
«Терминатор 2: Судный день» в 3D выйдет уже этим летом
16 февраля 2017
В Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль Вышеградской четвёрки
Джаред Лето дебютирует в качестве режиссера с криминальным триллером
Темой 7 сезона «Американской истории ужасов» станут выборы президента США
Стивен Спилберг снимет «женскую» версию «Джона Уика»
Сериал «Люцифер» продлен на 3 сезон
Marvel показала новые концепт-арты «Черной пантеры» и «Тор: Рагнарек»
Видео: Эмбер Херд начала тренироваться к съемкам «Аквамена»
Мэлу Гибсону предложили снять сиквел «Отряда самоубийц»
Названы самые шокирующие смерти в «Ходячих мертвецах»
Режиссер «Джона Уика» попросился в «Бондиану»
Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт снимутся в продолжении фильма «Реальная любовь»
Софи Тернер подтвердила съемки следующего фильма о Людях Икс
В Казани прошел закрытый пресс-показ фильма «Джеки»
15 февраля 2017
Выходные в «Лендоке» посвятят Изабель Юппер
В США снимут фильм по роману Булгакова «Мастер и Маргарита»
«Лунный свет» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс снимется в следующих «Людях Икс»
Киноцентр «Родина» проведет показ последнего мультфильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает»
Милла Йовович ответила на вопросы журналистов в рамках промо-тура фильма «Обитель зла: Последняя глава»
Канал «Че» покажет «Молодого папу» с Джудом Лоу в России на Пасху
Братство Мстителей: 10 актеров из «Властелина колец» в киновселенной Marvel
Самолет Харрисона Форда едва избежал столкновения с пассажирским авиалайнером
Оскар Айзек сыграет двойного агента в триллере о Второй мировой войне
«Как избежать наказания за убийство» продлен на четвертый сезон
Хью Джекман рассказал, чем займется после прощания с Росомахой
Звездам «Пятьдесят оттенков серого» рекомендовали не обсуждать эротические сцены
Сериал «Анатомия страсти» продлен на 14 сезон
Сериал «Скандал» продлен на седьмой сезон
14 февраля 2017
Киноцентр «Родина» покажет документальные фильмы о Джиме Джармуше
Marvel выпустила продолжение короткометражки о Торе
В Санкт-Петербурге пройдет спецпоказ драмы Алексея Балабанова «Счастливые дни»
Режиссер «Планеты обезьян» Мэтт Ривз снимет «Бэтмена» вместо Бена Аффлека
Тэнди Ньютон присоединилась к спин-оффу «Звездных войн» о Хане Соло
Ева Грин и Джемма Артертон сыграют любовниц в фильме о писательнице Вирджинии Вулф
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди снимется в драме о рестлинге Дуэйна Джонсона
Создатели «Очень страшного кино» снимут пародию на «Звездные войны»
Комедия «Приключения Шерлока Холмса» с Уиллом Ферреллом обзавелась датой премьеры
Роберт Дауни-младший сыграет в фильме о докторе-мошеннике
Хью Джекман снова борется с онкологией
Бен Аффлек хочет отказаться от роли Бэтмена
Эксклюзивное интервью с режиссером Романом Каримовым и актером Романом Курцыным о новой комедии «Гуляй, Вася!»
Скарлетт Йоханссон объяснила, почему у Черной вдовы до сих пор нет соло-фильма
Фанатов «Сверхъестественного» признали самыми активными
Критики разгромили «На пятьдесят оттенков темнее»
Звезды «Ходячих мертвецов» прокомментировали отсутствие наград
Аарон Тейлор-Джонсон доволен отсутствием номинации на «Оскар» 2017
13 февраля 2017
Появился новый способ поддержать съемки фильма «Коридор бессмертия»
Фестиваль авторского короткометражного кино «Микрофест» принимает заявки на участие
По серии игр Grand Theft Auto могут снять полнометражный фильм
В Москве состоится 8-ой фестиваль зеленого документального кино ECOCUP
Мэттью Макконахи сыграет мошенника в новой комедии
«Изгой-один: Звездные войны. Истории» получил 9 номинаций на кинопремию Empire Awards 2017
Киану Ривз готов сняться в «Джон Уик 3»
Премьеру «Плохие парни 3» отложили до ноября 2018
На «Лендоке» откроется дискуссионная площадка
Генри Кавилл и Бен Кингсли снимутся в психологическом триллере
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Джеки»
Видео: смешные и неудачные дубли из «Доктор Стрэндж»
«Стражи Галактики 2» получили «идеальную» оценку на предпоказе
Marvel показала первое видео со съемок «Мстители: Война бесконечности»
Майкл Дуглас подтвердил возвращение в сиквеле Marvel «Человек-муравей»
10 февраля 2017
Завершились съемки картины «Спасибо деду за победу»
В Казани пройдет пресс-показ фильма «Джеки»
Брэд Питт получил главную роль в фантастическом триллере «К звездам»
В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня»
2 сезон сериала «Очень странные дела»: подробности сюжета и первые кадры
Бенисио дель Торо снимется в «Мстителях: Война бесконечности»
Линдси Лохан возглавила список самых скандальных актеров Голливуда
Шейлин Вудли не будет сниматься в телевизионном финале «Дивергента»
Кевин Смит готовит продолжение комедии «Джей и Молчаливый Боб»
В «Родине» пройдет ретроспектива фильмов японского режиссера Ёсисигэ Ёсида
В Москве пройдет показ фильмов о любви в День святого Валентина
Официально: Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли ждут ребенка
Официально: Джордж и Амаль Клуни станут родителями в июне
Баренц Экологический Фильм Фестиваль принимает конкурсные заявки
Кинофестиваль «Ноль Плюс» будет искать новые фильмы на Берлинале-2017
9 февраля 2017
Федор Бондарчук пообещал снять сиквел «Притяжения»
Дэниел Рэдклифф не отрицает возможности возвращения к роли Гарри Поттера
В «Лендоке» покажут лучшие короткие метры «Оскара-2016»
На съемках «Восьми подруг Оушена» гала-прием Met Gala воссоздали за миллион долларов
Продюсер и режиссер «Матильды» Алексей Учитель подал заявление в Генпрокуратуру РФ
Кирилл Серебренников снимет картину о Викторе Цое
Дэнни Бойл ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции фильма «Т2: Трейнспоттинг»
Короткие истории о любви «Love is…» выходят в российский прокат 9 февраля
В «Главкино» начались съемки картины Сергея Мокрицкого «Черновик»
8 февраля 2017
Фильмы с Робертом Де Ниро покажут в четырех городах России
Арнольд Шварценеггер в новом трейлере драмы «Последствия»
«На пятьдесят оттенков темнее» и другие новинки кино этой недели в обзоре от Киноафиши
10 фильмов, номинированных на «Оскар» и «Золотую малину» одновременно
Джек Николсон вернется в «большое кино» в новой комедии с Кристен Уиг
Дженнифер Коннелли сыграет злодейку в экранизации аниме «Алита: Боевой ангел»
Новый тизер «Стражей Галактики 2» признан самым популярным роликом Супербоула-2017
Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон вручат награды на «Оскаре»-2017
7 февраля 2017
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма ужасов «Призраки Элоиз»
В Челябинске пройдет Всероссийский фестиваль авторского кино «Полный артхаус»
Кто получит «Оскар» 2017: прогнозы киноэкспертов и ставки букмекеров
На «Лендоке» пройдет 3-ий ежегодный питчинг кинопроектов
На Кино ТВ проведут разбор последнего сезона «Шерлока» вместе со звёздами и кинокритиками
Сиквел «Войны миров Z» с Брэдом Питтом отменен
Первые фото: Алисия Викандер на съемках новой «Лары Крофт»
«Сплит» с Джеймсом МакЭвоем стал самым кассовым фильмом ужасов с 2013 года
«Ла-ла Лэнд» стал самым упоминаемым фильмом января
Учёные назвали «рецепт» победы на «Оскаре»
Сара Полсон сыграет в фильме о серийном убийце
М. Найт Шьямалан приступил к работе над сиквелом «Сплита»
В Москве прошел премьерный показ картины Валерии Германики «Фильм о любви, снятый собаками»
В «Родине» состоится ночной показ мультфильмов о любви
6 февраля 2017
В Санкт-Петербурге состоится премьера комедии «Гуляй, Вася!»
Кевин Смит обвинил Бена Аффлека в трусости после ухода с поста режиссера «Бэтмена»
«Геракл» Кевин Сорбо сыграет злодея во 2 сезоне «Супергерл»
Джон Литгоу присоединился к касту «Идеальный голос 3»
Джеймс МакЭвой пожертвовал 60 тысяч долларов больному раком подростку
Наоми Харрис получила номинацию на «Оскар» за 3 дня работы
Эндрю Гарфилд опасался сниматься у Мэла Гибсона
Съемки «Миссия невыполнима 6» стартуют летом 2017 в Париже
Джордж Клуни получит французскую премию «Сезар» за вклад в кинематограф
Лена Данэм снимет полнометражный фильм по своему сериалу «Девочки»
Пирс Броснан ведет переговоры о съемках в «Дэдпул 2»
«Трансформеры 5» станут последним фильмом франшизы для Майкла Бэя
Бен Аффлек навестил маленьких пациентов детской больницы
3 февраля 2017
Кто получит «Оскар» 2017: выбираем самых достойных номинантов
В Москве пройдет показ корейской драмы «Внутренняя красота»
Во Владивостоке пройдет Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая Ларга»
Тайка Вайтити объяснил разницу между «Тор: Рагнарек» и «Первый Мститель: Противостояние»
«Красавица и Чудовище» может стать самым кассовым фильмом 2017 года
Названы самые вероятные жертвы 7 сезона «Игры престолов»
Сценарист «Бэтмен против Супермена» перепишет сценарий Бена Аффлека к «Бэтмену»
2 февраля 2017
Образовательный проект Киностудии Горького «Лаборатория PROкино» подводит итоги
В Санкт-Петербурге пройдут Дни современного итальянского кино
Николь Кидман предложили роль мамы Аквамена
Леонардо ДиКаприо вручит награды на "Оскаре" 2017
1 февраля 2017
Новинки зимы 2017 на сайте Киноафиша.инфо!
«Киноафиша.инфо» провела пресс-показ фильма «Отпетые напарники» в десяти городах России
Пом Клементьефф присоединилась к касту «Мстители: Война бесконечности»
Бен Аффлек может отказаться от роли Бэтмена
Marvel обновила официальный актерский состав «Черной пантеры»
Махершала Али сократил имя ради карьеры в Голливуде
В Оренбурге прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо»
Ева Лонгория сыграет злодейку в 3 сезоне сериала «Империя»
В Новосибирске прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо»
В Воронеже прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо»
Джеймс Кэмерон приступит к съемкам «Аватар 2» в августе 2017
Диего Луна заменит Аль Пачино в ремейке «Лица со шрамом»
В Ростове-на-Дону прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо»
В Уфе прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо»
Первый кадр: Сандра Буллок и другие звезды «Восемь подруг Оушена»
Джеймс Кэмерон обвинил «Оскар» в предвзятости к блокбастерам
«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ фильма «Лев»
