Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за апрель 2017 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
28 апреля 2017
«Киноафиша» провела пресс-показы фильма «Моя девушка – монстр» в 10-ти городах России
В честь Дня Победы пройдут показы военных фильмов в Москве и Петербурге
Роберт де Ниро снимется в сериальном ремейке «Плутовства»
«Киноафиша» провела предпремьерный пресс-показ фильма «Секретный агент»
Universal снимет ремейк «Порождающей огонь» по Стивену Кингу
Ветераны ВОВ смогут посмотреть фильм «Время первых» бесплатно
В Петербурге стартует показ фильма «Киллер поневоле»
ABC объявил даты премьеры финалов «Агентов ЩИТ», «Скандала», «Однажды в сказке» и других сериалов
Джуд Лоу прокомментировал кастинг на роль Дамблдора в «Фантастических тварях 2»
27 апреля 2017
Джефф Голдблюм снимется в сиквеле «Мира Юрского периода» с Крисом Прэттом
«Киноафиша» провела предпремьерный пресс-показ фильма «Моя девушка – монстр» в Красноярске
Показ коротких метров от центра «Мотор» пройдёт в Москве
Премьеру «Индианы Джонс 5» отложили до 2020 года
Брэд Питт и Дэвид Финчер снова поработают вместе над сиквелом «Войны миров Z»
«Хроники Нарнии» перезапустят с режиссером «Первого Мстителя»
М Найт Шьямалан объединит Джеймса МакЭвоя и Брюса Уиллиса в сиквеле «Сплита»
В Москве пройдет рынок ТВ-контента «World Content Market»
«Future Shorts: Потепление» покажут в Александринский театре
Иван Охлобыстин озвучивает зайца в мультфильме «Сказ о Петре и Февронии»
26 апреля 2017
«Киноафиша» провела предпремьерный пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» в Ростове-на-Дону
Роберт де Ниро и Аль Пачино снимутся у Мартина Скорсезе
Эксклюзивное интервью с Константином Крюковым, исполнителем главной роли фильма «Спасти Пушкина»
«Перестрелка» и другие новинки кино на этой недели в обзоре от «Киноафиши»
Стало известно содержание всех 5 пост-титровых сцен «Стражей Галактики 2»
Стала известна дата премьеры IX эпизода «Звездных войн»
Дуэйн Джонсон подтвердил спин-офф «Форсажа» с Джейсоном Стэтхэмом
Крис Прэтт рассказал, почему «Отряд самоубийц» получился неудачным
Кинокритики: «Стражи Галактики 2» не дотянули до оригинала
Данила Козловский дебютирует как режиссер с футбольной драмой «Тренер»
Джаред Лето намекнул на возвращение к роли Джокера
Создателей «Властелина колец» обвинили в заимствовании идей у «Телепузиков»
25 апреля 2017
На Первом канале состоится премьера фильма «По законам военного времени»
«Долларовую трилогию» Серджо Леоне покажут в трёх городах России
В «Родине» покажут музыкальные фильмы программы «Кэмп! Мюзикл»
«Киноафиша» проведёт пресс-показ фильма «Секретный агент» в Петербурге
В Омске состоялся предпремьерный пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» от «Киноафиши»
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» в Петербурге
Марго Робби сыграет королеву Елизавету
24 апреля 2017
25 апреля в кинотеатре «Люксор» в ТРК Континент пройдет премьера фильма "Спасти Пушкина"
Эксклюзивное интервью с Валерией Федорович, актрисой фильма «Последний москвич»
Обзор кинофестиваля «Петербургский диалог»
В Казани состоится показ фильма «Бессмертный» – победителя Казанского международного фестиваля мусульманского кино
Сериал Селены Гомес «13 причин почему» стал самым обсуждаемым шоу 2017 года
Джосс Уидон не хочет брать известную актрису на роль Бэтгерл
В будущих фильмах Marvel появятся новые культовые актеры
Жизнь после «Ходячих мертвецов»: как сложилась карьера бывших актеров сериала
Студия Fox объявила даты выхода «Дэдпула 2» и двух новых фильмов о Людях Икс
«Аватар 2» появится в кинотеатрах в декабре 2020 года
Джордана Брюстер может вернуться в «Форсаж»
Сериал «Сумеречные охотники» продлен на 3 сезон
Создателей «Отряда самоубийц» обвиняют в цифровом «сужении» силуэта Кары Делевинь
Фото: Крис Прэтт получил звезду на голливудской Аллее славы
Глава Marvel пообещал «совсем другую» киновселенную после «Мстителей 4»
Каллум Тернер снимется в сиквеле «Фантастических тварей» в роли брата Ньюта Саламандера
Universal собирается снять спин-офф «Форсажа» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом
23 апреля 2017
По сценарию студентки киношколы «Без границ» сняли ролик
22 апреля 2017
В ТАСС прошла пресс-конференция к запуску портала «Чапаев»
21 апреля 2017
В Волгограде пройдёт предпремьерный показ фильма «Идеаль»
«Три дня до весны» получил приз за «Лучший детектив» на DetectiveFEST
Стал известен состав жюри на кинофестивале дебютантов «Движение»
FOX продлил возрожденные «Секретные материалы» на 11 сезон
Эксклюзивное интервью с актёрами Никитой Тарасовым и Михаилом Тарабукиным из фильма «Кухня. Последняя битва»
Геи, смерти, феминизм: разбираем главные новые тренды голливудских блокбастеров
Шон Бин назвал Боромира своей самой любимой сценой смерти в кино
Начались съемки многосерийного исторического фильма «Ленин»
Продюсер «Форсажа» подтвердил завершение франшизы на десятом фильме
Первый взгляд: Генри Кавилл на съемках «Миссия невыполнима 6»
Майкл Рукер хочет увидеть Нормана Ридуса в киновселенной Marvel
20 апреля 2017
Крис Эванс дебютирует на бродвейской сцене
В Казани пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» от «Киноафиши»
В Екатеринбурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» от «Киноафиши»
В Калининграде пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» от «Киноафиши»
В Нижнем Новгороде пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» от «Киноафиши»
«Киноафиша» проведёт закрытый пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» в Петербурге
Все самое интересное о «Стражах Галактики 2»: кто, с кем и зачем
Мадс Миккельсен снимется в триллере про выживание в Арктике
В «Мстителях: Война бесконечности» покажут роман Вижна и Алой ведьмы
Marvel продолжит снимать фильмы про Стражей Галактики
Майкл Шеннон и Майкл Б Джордан снимутся в экранизации «451 градус по Фаренгейту»
Уилл Смит сыграет Джинна в полнометражном ремейке «Аладдина» Disney
Человек-паук появится в «Мстителях 4» и сиквеле «Возвращения домой»
Супергеройский блокбастер «Капитан Марвел» обзавелся сразу двумя режиссерами
Саундтрек к «Стражам Галактики 2» появился в сети
19 апреля 2017
VR-фильмы российских режиссёров покажут на 70-ом Каннском кинофестивале
«Кухня. Последняя битва» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
Ученики киношколы «Без границ» понаблюдали за съёмками «Четвёртой смены»
Дуэйн Джонсон вернется в «Форсаж 9», несмотря на ссору с Вином Дизелем
Про Кинг Конга снимут телесериал
18 апреля 2017
В «Стражах Галактики 2» будет 5 пост-титровых сцен
К черту физику: самые безумные экшн-сцены франшизы «Форсаж»
В Казани пройдут Дни франкофонного кино
В Москве пройдёт фестиваль видеоблогеров Viral Day 2017
Джеймс Ганн согласился стать режиссером и сценаристом «Стражей Галактики 3»
Русе Болтон из «Игры престолов» присоединился к «Лиге справедливости»
В Петербурге прошёл закрытый пресс-показ фильма «Перестрелка» от «Киноафиши»
Арми Хаммер намекнул на сиквел «Агентов А.Н.К.Л.»
Ридли Скотт хочет показать молодую Эллен Рипли в одном из приквелов «Чужого»
Первый кадр: Леди Гага и Брэдли Купер в ремейке «Звезда родилась»
Фестиваль имени Валентины Леонтьевой «ОТ всей души» стартует в Ульяновске
"Стражи Галактики 2": первая реакция журналистов и критиков
В Москве откроется кинолагерь для детей DAKITAP Film Camp
17 апреля 2017
20 фактов о «Форсаже», о которых вы и не подозревали
Создатели «Звездных войн» заявили, что Кэрри Фишер не появится в IX эпизоде «Звездных войн»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» проведет предпремьерный пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» в кинотеатре Мувиз в Волгограде
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» проведет предпремьерный пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» в кинотеатре Мувиз в Ульяновске
В «Родине» пройдет новый показ отечественной классики от «Ленинградского киноклуба»
Тэрон Эджертон приравнял «Kingsman: Золотое кольцо» к «Мстителям»
Премьера возрожденного «Твин Пикс» состоится на Каннском кинофестивале
Новый фильм Марго Робби сможет побороться за «Оскар» 2018
Все аварии из «Форсажа» объединили в одном видео
Чарли Ханнэм рассказал о причине отказа сниматься в «Тихоокеанском рубеже 2»
Шарлиз Терон вернется в «Форсаж 9»
Киношкола «Без границ» снимет мини-фильм в московском Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево»
Сборы «Красавицы и чудовища» преодолели отметку в миллиард долларов
Крис Эванс поддержал идею соло-фильма о Черной вдове
«Форсаж 8» побил рекорд «Звездных войн: Пробуждение силы»
14 апреля 2017
Представлен первый трейлер «Звездные войны: Последние джедаи»
Эксклюзивное интервью с Евгением Сидихиным, актером фильма «Три дня до весны»
В Петербурге состоится премьерный показ фильма «Кухня: Последняя битва»
В Санкт-Петербурге прошли съемки фильма «Эбигейл»
В Охта Lab пройдет День Кино от КиноПлатформы Potential
У блогеров «Живого Журнала» есть возможность стать сценаристами «Кинопоэзии»
Показ дебютного фильма Ивана Шахназарова «Рок» прошел на Мосфильме
13 апреля 2017
Холли Берри, Ченнинг Татум и Тэрон Эджертон на первых кадрах «Kingsman: Золотое кольцо»
От «Форсажа» до «Безумного Макса»: 10 лучших сцен автомобильных погонь в кино
Бенедикт Камбербэтч примерит роль самозванца в новом фильме
Тимур Бекмамбетов призвал выделять на российское кино 70 млрд рублей ежегодно
Сильвестр Сталлоне снимется в «Плане побега 3»
«Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
Преьмьера фильма «Озеро Восток. Хребет безумия» состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» проведет предпремьерный пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» в кинотеатре Люксор в Ростове-на-Дону
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» проведет предпремьерный пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» в киноцентре Вавилон в городе Омске.
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» проведет предпремьерный пресс-показ фильма «Моя девушка-монстр» в кинотеатре Mori cinema в Красноярске
Фестиваль документального «Евразия.DOC» пройдёт в Минске и Смоленске с 25 по 29 сентября
Шайя ЛаБаф проведет месяц в хижине в Лапландии во имя искусства
«Американскую историю ужасов» продлили на 8 и 9 сезон
Тайлер Хэклин вернется в «Супергерл» в роли Супермена
Крис Прэтт получит звезду на голливудской Аллее славы
Гарри Стайлс мог получить роль молодого Хана Соло в спин-оффе «Звездных войн»
Дольф Лундгрен присоединился к «Аквамену» с Джейсоном Момоа
Джош Бролин сыграет Кейбла в четырех фильмах о Дэдпуле
12 апреля 2017
Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в «Фантастических тварях и где они обитают 2»
«Форсаж 8» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
В Москве пройдет вручение наград онлайн-кинофестиваля «Дубль дв@»
Европейский кинофестиваль WEST WIND пройдет в Санкт-Петербурге
В кинотеатре «Аврора» покажут «Изгнание» Андрея Звягинцева
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снимется в романтической комедии
Трейлер «Тор: Рагнарек» за сутки собрал рекордные 136 миллионов просмотров
«Киноафиша» проведет закрытый пресс-показ фильма «Перестрелка»
«Киноафиша» и «Ленфильм» провели закрытый пресс-показ фильма «Три дня до весны»
«Время первых» запустил в небо над Москвой огромного космонавта
Джейсон Стэтхэм вернется в «Форсаж 9»
Сериал «Нэшвилл» продлен на 6 сезон
«Форсаж 8» может стать самым кассовым фильмом за 16 лет существования франшизы
Видео: Алая ведьма в действии на съемках «Мстителей: Война бесконечности»
11 апреля 2017
Создатели «Звездных войн» предлагают фанатам саги шанс сняться в фильме о Хане Соло
Кристофер Нолан рассказал, почему взял Гарри Стайлса в «Дюнкерк»
Авторы «Остаться в живых» раскрыли альтернативную концовку сериала
Брэд Питт отправится в космическое путешествие в новом фильме
Дуэйн Джонсон сразится с Генри Кавиллом в «Человеке из стали 2»
«Валериан и город тысячи планет» стал самым дорогим фильмом в истории французского кино
Новый «Твин Пикс» покажут в России через сутки после премьеры в США
Dostaевский устроит премьеру «Стражи Галактики. Часть 2»
Интервью Арми Хаммера с пресс-конференции фильма «Перестрелка»
10 апреля 2017
Специальный показ документального фильма «24 снега» пройдет в киноцентре «Октябрь»
Фестиваль Tromsø International 2017 пройдет в России с 14 апреля
Эксклюзивное интервью с Дмитрием Киселевым, режиссером фильма «Время первых»
Фантастические короткометражки Sci-Fi Shorts покажут на Лендоке
Комедию «Киллер поневоле» покажут на Новой сцене Александринcкого театра
«Конг: Остров черепа» преодолел отметку в полмиллиарда долларов кассовых сборов
«Чудо-женщине» с Галь Гадот прогнозируют $83 млн кассовых сборов в первый уикенд
Слухи: Warner Bros выпустит сразу 4 фильма с Бэтменом в 2019 году
Первые кадры: Эбигейл Бреслин и Кольт Праттс в ремейке «Грязных танцев»
Сериал «Мыслить как преступник» продлен на 13 сезон
Кэрри Фишер вернут в 9 эпизоде «Звездных войн»
Билли Лурд сыграет главную роль в 7 сезоне «Американской истории ужасов»
На «Призраке в доспехах» студия Paramount потеряет свыше 100 млн долларов
Создатели «Форсажа» могут воскресить Хана
Джо Манганьелло мог стать Суперменом вместо Генри Кавилла
Арнольд Шварценеггер отказался сниматься в новом «Хищнике» из-за слишком маленькой роли
7 апреля 2017
22-ой Международный фестиваль «Кино – детям» пройдёт в Самаре
В киноцентре «Родина» состоится ретроспектива студии «Альбатрос»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» расширяет горизонты развития
Объявлены номинанты на кинопремию MTV Movie Awards 2017
«Дэдпул» стал самым прибыльным супергеройским блокбастером 2016 года
Майкл Китон может присоединиться к игровому ремейку «Дамбо»
Сериал «Колония» продлили на 3 сезон
Marvel снимет комедийный сериал про подростков-супергероев
Венсан Кассель снимется с Кристен Стюарт в триллере «Под водой»
Арнольд Шварценеггер покинул «Неудержимых 4» вслед за Сильвестром Сталлоне
6 апреля 2017
Школьник воссоздал сцену из «Ла-Ла Ленда» и пригласил Эмму Стоун на свой выпускной
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ фильма «Яна+Янко» в Казани
Майкл Бэй пообещал еще 14 фильмов о Трансформерах
«Киноафиша» провела закрытый пресс-показ фильма «Жена смотрителя зоопарка»
3-ий Фестиваль анимации стран Вышеградской четверки «А4» пройдёт в нескольких городах
Джеффри Дин Морган пополнил каст экранизации игры «Неистовство» с Дуэйном Джонсоном
Blizzard запустит киновселенную по серии видео игр Call of Duty
Московская школа кино проведёт День открытых дверей
Литературный фестиваль имени Максима Горького прошёл в Приволжском регионе
«Киноафиша» и «Ленфильм» проведут пресс-показ фильма «Три дня до весны»
Известны первые лауреаты кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало»
5 апреля 2017
«Время первых» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
«Оскар» 2018 пройдет в марте
Сигурни Уивер анонсировала старт съемок «Аватара 2» осенью 2017
Николь Кидман может получить первую в карьере премию «Эмми»
Сериал «Американские боги» продлили на второй сезон еще до премьеры первого
Арнольд Шварценеггер хочет вернуться к роли Терминатора
На премьеру «Яна+Янко» в Казани приедут Олеся Судзиловская и Даниль Зинатуллин
Фредерик Бегбедер представит свой фильм «Идеаль» в Москве
«Фестиваль плюс» проведёт серию кинофестивалей в этом году
Финал 7 сезона «Ходячих мертвецов» посмотрело рекордно малое количество зрителей
4 апреля 2017
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
Киноцентр «Родина» представит известную трагикомедию «Однажды в Ирландии»
В фильме «Три дня до весны» у героини Елены Лотовой есть реальный прототип
«Киноафиша» проведёт закрытый пресс-показ фильма «Яна+Янко» в Казани
Официально: Николь Кидман снимется в «Аквамене» с Джейсоном Момоа
В «Форсаже» показали разрушений на полмиллиарда долларов
Колин Фаррелл подтвердил, что не вернется в «Фантастических тварях и где они обитают 2»
Официально: Джереми Реннер не вернется в «Миссия невыполнима 6»
Кинокритики пришли в восторг от «Пиратов Карибского моря 5»
Зомби-сериал Дрю Бэрримор «Диета из Санта-Клариты» продлили на 2 сезон
Джастин Теру появится в камео в «Звездных войнах: Последние джедаи»
3 апреля 2017
«Призрак в доспехах» оказался одним из худших фильмов в карьере Скарлетт Йоханссон
Многосерийный художественный фильм «Вольная грамота» появится в эфире 1 канала весной 2018
В столице Адыгеи пройдёт Майкопский Интернациональный Фильм Фестиваль
Sochi Film Festival открывает второй сезон
Пресс-показ фильма «Яна+Янко» в Петербурге отменён
Эксклюзивное интервью с Денисом Шведовым, актером фильма «Танцы насмерть»
Ретроспектива немецкого режиссёра Фатиха Акина пройдет в «Авроре»
Сильвестр Сталлоне покинул франшизу «Неудержимые»
В Москве проходят съемки новеллы Жоры Крыжовникова для «Ёлок 6»
В лютеранской церкви Святой Анны покажут японский фильм «Голый Остров»
«Киноафиша» проведёт закрытый пресс-показ фильма «Жена смотрителя зоопарка»
У сериала «Ночной администратор» может появиться продолжение
