Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за ноябрь 2017 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 ноября 2017
В Воронеже откроется тематический парк развлечений «Смешарики»
Определены участники конкурса «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»
29 ноября 2017
Премьера «Рафаэль 3D» состоится на «Лендоке»
Дэниел Дэй-Льюис впервые прокомментировал завершение актерской карьеры
На «Лендоке» пройдёт показ «Weekend Cineticle »
Национальный совет кинокритиков США назвал 10 лучших фильмов 2017 года
Слухи: режиссера «Властелина колец» зовут снимать «Темную Лигу справедливости»
Джеймс Кэмерон не уверен в кассовом успехе сиквелов «Аватара»
Режиссер «Фантастических тварей» защищает кастинг Джонни Деппа на роль Грин-де-Вальда
Marvel представила дебютный трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
На Новой сцене Александринского театра покажут анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент»
ТНТ и фонд «Будущие лидеры» проводят конкурс для талантливой молодежи
«BIKAF» открывает приём заявок на участие в конкурсе сценаристов
Зрители выбрали лучший фильм фестиваля «Potential Fest»
Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс снова снимутся вместе
«Нелюбовь» попала в лонг-лист «Золотого глобуса» 2018
28 ноября 2017
Фестиваль «Артдокфест» начнётся 6 декабря
«КиноМаяк» стартует в Махачкале
Удаление усов у Супермена обошлось создателям «Лиги справедливости» в $25 млн
Фестиваль «Кино без барьеров» подошёл к концу
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Атлантида» в Санкт-Петербурге
Составлен список самых плохих фильмов за всю историю кино
Немое кино и живая музыка в «Родине»
Убытки от «Лиги справедливости» могут составить до 100 млн долларов
27 ноября 2017
Фестиваль «Галактика 35 мм» вручил награды победителям
В Петербурге подошёл к концу фестиваль «Золотая вершина»
Фестиваль «Начало» озвучил своих победителей
«Мужей» и «Любовные потоки» Джона Кассаветиса покажут в «Пионере»
На Международном кинофестивале «Шелковый путь» в Китае пройдут показы российских фильмов
Интервью «Киноафиши» с Игорем Лизенгевичем, главным героем нового драматического триллера «Конверт»
«Заколдованный лес Кайсы» взял Гран-при фестиваля «Северный характер»
26 ноября 2017
Слухи: в «Людях Икс: Темный Феникс» умрет один из ключевых героев
Марк Руффало намекнул на возвращение Кейт Бланшетт и Тильды Суинтон в «Мстителях: Война бесконечности»
Дискуссионная площадка «Елагин PRO» проводит встречу с Анатолием Белым
Фестиваль «ЭФиР-74» подошёл к концу
24 ноября 2017
16 декабря состоится открытие фестиваля индийского кино Bollywood Film Festival
Фильм «Гупёшка» Влада Фурмана был показан в Англии
Дни научного кино ФАНК проходят в ВУЗах страны
Люк Бессон озвучил условие для съемок продолжения «Валериана»
Фестиваль японского кино пройдёт в 51 раз
Показ фильма «Последний вальс» состоится на «Лендоке»
23 ноября 2017
В Мурманске стартовал фестиваль «Северный характер»
Расширенные версии трех частей «Властелина колец» покажут на большом экране
Умер Николай Годовиков, исполнивший роль Петрухи в «Белом солнце пустыни»
Итоги телерынка MIPCancun 2017
В ограниченный прокат вышел фильм «Странник»
«Реальных упырей» покажут в «Родине»
Действие сиквела «Фантастических тварей» развернется в Париже
Екатеринбургский еврейский фестиваль собрал более 5 тысяч зрителей
Супергерои DC объединятся в новинках LEGO® DC Comics Super Heroes
В «Лендоке» состоится показ фильма «Про Рок»
Джуд Лоу сыграет в фильме «Капитан Марвел»
Лучшие фильмы об Италии покажут в Петербурге в рамках фестиваля «RIFF»
22 ноября 2017
У жителей городов Вологодской области состоится «Свидание с Россией»
Премьера фильма «Парижская опера» пройдёт на «Лендоке»
27 ноября объявят лауреатов сценарной премии «СЛОВО» им. В.Черных
Знаковые фильмы Франции покажут в «Москино»
Детская программа фестиваля «Зелёный взгляд»
21 ноября 2017
В «Родине» покажут «Про рок»
Фестиваль «Династия» подвёл итоги конкурса
Фильм «Капитан» откроет Фестиваль немецкого кино
Названы лауреаты I Музыкальной Премии кино и телевидения «Аврора»
Специальный показ фильма Марии Саакян «Это не я» в кинотеатре «Пять звезд на Новокузнецкой»
Предпремьерный показ фильма «Со дна вершины» прошел в реабилитационном центре «Преодоление»
Международный студенческий фестиваль ВГИК объявил своих победителей
Обнародован сюжет нового фильма Квентина Тарантино
20 ноября 2017
Себастиан Стэн составит компанию Николь Кидман в триллере про женщину-детектива
Премьеры фильма «Карп отмороженный» в Москве и Санкт-Петербурге
В «Пионере» представят современную польскую анимацию
На Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Тельма» Йоакима Триера
Российское кино покажут на Индийском международном фестивале в Гоа
Что общего между «Матильдой» и израильским «Фокстротом»? − интервью с экспертом Яиром Равехом
Джон Бойега подтвердил камео принцев Уильяма и Гарри в «Звездных войнах: Последние джедаи»
Honor 9 - Голубой алмаз
Выставка «17октябрь17» открылась на «Ленфильме»
Ущербная, тупая, попросту ужасная: что говорят критики о «Лиге справедливости»
19 ноября 2017
Джейсон Момоа мечтает объединить супергероев Marvel и DC в одном блокбастере
Слухи: трейлер «Мстителей: Война бесконечности» покажут в начале декабря
13 сезон «Сверхъестественного» вернется с «зимних каникул» 18 января
8 сезон «Ходячих мертвецов» уйдет на зимний перерыв с рекордно длинным эпизодом
Гильермо дель Торо назвал «Форму воды» лучшим фильмом в своей карьере
Галь Гадот получит премию «Восходящая звезда»
Сюжет «Мстителей: Война бесконечности» появился в сети
Люк Эванс и Дэйзи Ридли снимутся в комедии про супергероев от Netflix
Йен Сомерхолдер и Никки Рид займутся съемками собственного сериала
Сериал «Нэшвилл» закроют после 6 сезона
Бокс-офис: «Лиге справедливости» нужно заработать минимум $600 млн, чтобы «отбить» расходы
Фанаты «Гарри Поттера» призывают забрать у Джонни Деппа роль Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях»
Зак Снайдер извинился перед зрителями за «Лигу справедливости»
18 ноября 2017
Фестиваль военно-патриотического кино стартовал в Волоколамске
Специальная акция для читателей «Киноафиши» от кинофестиваля «Potential Fest»
Образовательная программа 2-ого Екатеринбургского еврейского кинофестиваля
17 ноября 2017
Названы победители Международного студенческого фестиваля ВГИК
Фестиваль немецкого кино пройдёт в Петербурге
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Атлантида» в Санкт-Петербурге
Лучшие короткометражки фестиваля «Kinosmena» покажут ещё раз в ноябре
Слухи: Джейк Джилленхол может заменить Бена Аффлека в роли Бэтмена
Джеймс Франко присоединится в роли мутанта ко вселенной «Люди Икс»
В Петербурге назвали лучшие мультфильмы этого года
Фестиваль «Кинопроба» стартует 1 декабря
Фильм «Евреи» откроет еврейский фестиваль в Екатеринбурге
В сеть попали пиратские кадры из трейлера «Мстителей: Война бесконечности»
Первое фото: Джонни Депп, Джуд Лоу и другие в сиквеле «Фантастических тварей»
16 ноября 2017
Ренат Ибрагимов и Анимационная студия FILMFAY выпустят мультфильм
В Санкт-Петербурге пройдет предпоказ фильма «Максимальный удар»
Второй этап 37 Международного студенческого фестиваля ВГИК подходит к завершению
Дэйзи Ридли, Оскар Айзек и Джон Бойега задержатся в «Звездных войнах» на много лет
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Субурбикон» в Санкт-Петербурге
Программа фестиваля «Начало»
«Дюнкерк» возглавил рейтинг лучших боевиков 2017 года
Сериал по «Властелину колец» снимут за миллиард долларов
15 ноября 2017
Фестиваль любительского кино «Прогресс» объявил своих победителей
Объявлены победители фестиваля «Профессия-журналист»
Во ВГИКе стартовала конференция к 100-летию революции
Театральные постановки на экране «Родины»
Завершились съемки фильма Кирилла Плетнева
Экзамены в киношколе «Без границ»
Балет «Приключения Алисы в Стране Чудес» покажут в кинотеатрах
Российский контент будет представлен на MIPCancun 2017
Том Круз может сняться в новом фильме Квентина Тарантино
Хоррор «Прочь» поборется за «Золотой глобус» 2018 как «Лучшая комедия»
14 ноября 2017
Зрители фестиваля «Arctic Open» посмотрят конкурсные фильмы вместе с жюри
В Москве прошла пресс-конференция, посвященная второму Сочинскому Международному Кинофестивалю и Кинопремии
Названы победители фестиваля «Человек, познающий мир»
В Санкт-Петербурге состоится показ документального фильма «Плацкарта» Феликса Якубсона
В Санкт-Петербурге пройдет «Ночь пожирателей рекламы»
Sony снимет спин-офф «Человека-паука» про вампиров
Фестиваль тёмных ночей впервые покажет сериалы
Amazon снимет сериал по вселенной «Властелина колец»
Эксклюзивный показ фильма «Асса» в «Лендоке»
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с Александром Реввой о новом мультфильме «Колобанга. Привет, Интернет!»
13 ноября 2017
Гран-при фестиваля «Спутник над Польшей» достался «Аритмии»
В Петербурге покажут фильмы об инвалидности в рамках фестиваля «Кино без барьеров»
Программа для юных гостей фестиваля «Зелёный взгляд»
Показ фильма «Молодой Годар» пройдёт в кинотеатре «Лендок»
Кинофестиваль «Зеркало будущего» прошёл в Тюмени
Календарь Киноафиши 13-19 ноября: дебюты «Сумерек», Джеймса Бонда, «Дикого ангела», Джонни Деппа и другие интересные даты
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Субурбикон» в Санкт-Петербурге
Marvel готовит сольный фильм о Черной вдове в исполнении Скарлетт Йоханссон
Сценаристы «Карточного домика» спешно переписывают 6 сезон после увольнения Кевина Спейси
12 ноября 2017
В Лос-Анджелесе вручили первые статуэтки «Оскар» 2018
Объявлен лонг-лист претендентов на «Оскар» 2018 в категории «Лучший анимационный фильм»
Слухи: Джейсон Момоа вернется к роли Кхала Дрого в 8 сезоне «Игры престолов»
11 ноября 2017
В «Лиге справедливости» будут две сцены после титров
В «КАРО Охта» состоится специальный предпремьерный показ «Лиги Справедливости»
10 ноября 2017
Что не так с усами Пуаро?! − «Убийство в Восточном экспрессе» в обзоррро от «Киноафиши»
Показ фильма «Голгофа» пройдёт в двух столицах
«Я хотел бы сыграть не китайца, не вьетнамца, не монгола, а человека…» – интервью с актером из «Легенды о Коловрате» Александром Цоем
Райану Джонсону доверили новую спин-офф трилогию по «Звездным войнам»
Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новых «Хрониках Нарнии»
Звезда «Бруклин 9-9» Терри Крюс тоже стал жертвой домогательств
9 ноября 2017
Фестиваль «Человек труда» начнёт принимать заявки на участие 13 ноября
«Притяжение» откроет Неделю российского кино в Великобритании
Фестиваль «Начало» определит лучших дебютантов в кино
Фильм Александра Богуславского с Антонио Бандерасом на American Film Market был продан в десятки стран
Папа «Малышариков» заговорит голосом Константина Хабенского
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Афера доктора Нока» в Омске
От «Призрака в доспехах» до «Меча короля Артура»: самые громкие провалы в прокате 2017
Warner Bros отправит фильм ужасов «Оно» на «Оскар» 2018
«Темная вселенная» Universal находится под угрозой срыва
Кристофер Пламмер заменит Кевина Спейси в ленте «Все деньги мира»
8 ноября 2017
Яндекс.Навигатор заговорил голосами Йоды и Дарта Вейдера
Набор на подготовительный курс Filmmaking в МШК
Коллоквиум ФИПРЕССИ, посвященный российскому кино, пройдет в Санкт-Петербурге
«Зелёный взгляд» окутает Петербург
Озвучены победители открытого кинофестиваля «Шудкар»
11 документальных фильмов покажут в рамках фестиваля «PERFORM»
В Челябинске стартует юбилейный фестиваль экологических фильмов и рекламы
«Последний богатырь» стал самым кассовым отечественным фильмом 2017 года
Disney выставила прокатчикам беспрецедентные условия для проката «Звездных войн: Последние джедаи»
Премьеру фильма Ридли Скотта "Все деньги мира" отложат из-за Кевина Спейси
Наталья Варлей поздравит с 80-летием «Комикино»
7 ноября 2017
Объявлены победители кинофестивалей «Шорты» и «Шортики»
Фестиваль «Профессия-журналист» откроет свои двери 7 ноября
В «Октябре» пройдет специальный показ «Привидения»
В «Родине» покажут немое кино в сопровождении джазового оркестра
Киллиан Мерфи считает, что актерам «слишком много платят»
Квентин Тарантино хочет снять Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта в своем новом фильме
Джокер Хита Леджера признан лучшим злодеем за всю историю кино
Hollywood Film Awards 2017: полный список победителей
Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси: актер не появится в 6 сезоне «Карточного домика»
4 ноября 2017
Фестиваль студенческих фильмов пройдёт в Петербурге
Неделя финского кино пройдёт в Петербург 28 раз
Кинопрограмма фестиваля «CONTEXT. Diana Vishneva»
«Лістапад» торжественно обрушился на Минск
3 ноября 2017
Ближайшие события Большого фестиваля мультфильмов
В Москве начинается кинотур по Италии: стартовал фестиваль «RIFF»
22 ноября стартует фестиваль зрительского короткометражного кино
Стартовал конкурс мультфильмов о зиме и велосипедах
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Международный фестиваль современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva
«Четыре свадьбы и одни похороны» станут сериалом
Том Тыквер возглавит жюри Берлинале-2018
В Варшаве прошло торжественное открытие фестиваля российского кино
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с актрисой Ольгой Остроумовой
Марк Стронг сыграет главного злодея в «Шазаме»
Стало известно, сколько зарабатывают звезды сериала «Очень странные дела»
2 ноября 2017
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Афера доктора Нока» в Омске
Фестиваль «Видеоформа» стартует 7 ноября в Центре Курёхина
В «Люксоре» пройдёт специальный показ фильма «Аномалия»
На Новой сцене Александрийского театра покажут фильм «Ужин» с Ричардом Гиром
Софи Тернер сыграет главную роль в драме о выжившей в авиакрушении
Топ 10 актрис, которые отказываются сниматься в обнаженных сценах
«Рок» — музыка и судьба в новом фильме Ивана Шахназарова
«Киноафиша» провела показ фильма «Скрюченный домишко»
Новые вызовы цифровой эпохи на XXI Международном конгрессе НАТ
Бейонсе, Дональд Гловер, Чиветел Эджиофор и другие: представляем каст нового «Короля Льва»
Кевин Спейси уходит из кино после скандала с сексуальными домогательствами
Тайриз Гибсон пригрозил уйти из «Форсаж 9» в случае участия Дуэйна Джонсона
Шесть актрис обвинили режиссера «Людей Икс» и «Час Пик» Бретта Рэтнера в домогательствах
В «Родине» пройдёт показ немого кино под звуки оркестра
Определены финалисты кинофестивалей «Шорты» и «Шортики»
1 ноября 2017
«Тонкую красную линию» и другие фильмы Малика покажут в Москве и Петербурге
«Иди и смотри» Элема Климова покажут в «Авроре»
Милли Бобби Браун надеется на 5 сезонов «Очень странных дел»
10 голливудских звезд, согласившихся на роли по просьбе своих детей
У 8 сезона «Ходячих мертвецов» оказались самые низкие рейтинги за 5 лет
Гэри Олдман получит премию за выдающиеся достижения в кинематографе
В Петербурге пройдет Фестиваль туристических и спортивных фильмов «Золотая вершина»
Съемки 6 сезона «Карточного домика» остановлены из-за скандала с Кевином Спейси
«Кладбище домашних животных» получит ремейк
Кинофестиваль «Альтернативная территория кино» объявил финалистов
Студия Warner Bros не будет снимать фильм про Флэша в случае провала «Лиги справедливости»
Создатель «Властелина колец» проведет мастер-класс на «Ленфильме»
Ожившие конструкторы для детей: LEGO® BOOST научит ребенка творить по-новому!
Netflix готовит несколько спин-оффов «Карточного домика»
Кевина Спейси лишили премии «Эмми»
Режиссер «Мстителей» Джосс Уидон назвал «Тор: Рагнарек» шедевром
Звезда «Флэша» Пейтон Лист сыграет Ядовитого Плюща в сериале «Готэм»
Классику мирового кино покажут в МИСП
