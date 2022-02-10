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Джимми Киммел
Джимми Киммел
Jimmy Kimmel
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Джимми Киммел
Jimmy Kimmel
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Дата рождения
13 ноября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Продюсер
Биография Джимми Киммела
Родился 13 ноября 1967 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джимми Киммела
Босс-молокосос 2
анимация
2021, США
8.0
Босс-молокосос
комедия, семейный
2017, США
7.0
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Джимми Киммел недоумевает, почему «Не смотрите наверх» номинировали на «Оскар», а «Человека-паука» нет
У популярного телеведущего есть теория относительно того, почему так получилось.
Написать
10 февраля 2022 14:15
Вышел трейлер документального фильма об актере и комике Бобе Эйнштейне
Своими воспоминаниями о скончавшейся иконе комедийного жанра поделятся его коллеги и члены семьи.
Написать
22 декабря 2021 14:54
Наша судьба в их лапках: Студия Paramount представила трейлер мультфильма «Щенячий патруль в кино»
Райдер и щенки вступят в борьбу с мэром Хамдингером и его котятами.
Написать
4 июня 2021 16:10
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