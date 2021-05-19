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Катрин Денев
Катрин Денев
Catherine Deneuve
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Катрин Денев
Catherine Deneuve
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Дата рождения
22 октября 1943
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Катрин Денев
Родилась 22 октября 1943 года. Париж, Франция.
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Фильмография Катрин Денев
После меня
драма
2021, Франция / Бельгия
6.0
Правда
драма
2019, Франция / Япония
5.0
С днём рождения
комедия, драма
2019, Бельгия / Франция
5.0
Прощай, ночь
драма
2019, Франция / Германия
6.0
Жан Поль Готье, с любовью
документальный
2018, Франция
7.0
Я и ты
драма
2017, Франция
7.0
Тупица
2016, Франция
5.0
Новейший завет
комедия
2015, Бельгия / Франция / Люксембург
7.0
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19 мая 2021 11:14
На смену Катрин Денев: Дженнифер Лоуренс может сняться в ремейке «Голода»
В качестве режиссера рассматривается Дункан Джонс.
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9 июня 2020 16:46
Стал известен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
Им стала новая лента режиссёра «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээда.
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18 июля 2019 16:40
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12 декабря 2018 00:07
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