Три вечные темы: любовь, ненависть и поиски любви. Три женщины, три состояния души. Таня Неубивко никогда не была влюблена, но не теряет надежды найти любовь. Неудачные и даже опасные любовные свидания с незнакомцами почти убили ее. Рита удачно помолвлена и готовится к свадьбе после планового медицинского осмотра. Надя, работающая врачом, крайне несчастлива в браке и ненавидит своего мужа, находя утешение в алкоголе. Действие разворачивается в клинике запредельного вида: Рите предназначено умереть в голых стенах, под текущей крышей, в прокуренном врачами помещении...

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