Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Последняя сказка Риты
Постер фильма Последняя сказка Риты
Постер фильма Последняя сказка Риты
Постер фильма Последняя сказка Риты
Постер фильма Последняя сказка Риты
Постер фильма Последняя сказка Риты
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
6 постеров
Киноафиша Фильмы Последняя сказка Риты

Последняя сказка Риты

Poslednyaya skazka Rity 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Три вечные темы: любовь, ненависть и поиски любви. Три женщины, три состояния души. Таня Неубивко никогда не была влюблена, но не теряет надежды найти любовь. Неудачные и даже опасные любовные свидания с незнакомцами почти убили ее. Рита удачно помолвлена и готовится к свадьбе после планового медицинского осмотра. Надя, работающая врачом, крайне несчастлива в браке и ненавидит своего мужа, находя утешение в алкоголе. Действие разворачивается в клинике запредельного вида: Рите предназначено умереть в голых стенах, под текущей крышей, в прокуренном врачами помещении...
Последняя сказка Риты - промо-трейлер
Последняя сказка Риты  промо-трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 24 июня 2012
Дата выхода
18 октября 2012 Россия Вольга 16+
18 октября 2012 Беларусь
18 октября 2012 Казахстан
5 ноября 2012 Латвия
1 ноября 2012 Украина
Бюджет $200 000
Сборы в мире $541 362
Другие названия
Poslednyaya skazka Rity, Ostatnia bajka Rity, Rita's Final Role, Rita's Last Fairy Tale, Rita's Last Role, Последняя сказка Риты
Режиссер
Рената Литвинова
Рената Литвинова
В ролях
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Ольга Кузина
Николай Хомерики
Николай Хомерики
Сати Спивакова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Последняя сказка Риты
Богиня: как я полюбила 6.6
Богиня: как я полюбила (2004)
Северный ветер 6.6
Северный ветер (2020)
Жестокость 5.8
Жестокость (2007)
Настройщик 7.1
Настройщик (2004)
Небо. Самолет. Девушка 5.4
Небо. Самолет. Девушка (2002)
Мне не больно 6.3
Мне не больно (2006)
Петербург. Только по любви 6.6
Петербург. Только по любви (2016)
Выживут только любовники 7.5
Выживут только любовники (2013)
Анна Каренина 7.0
Анна Каренина (2012)
Воспитание чувств 7.4
Воспитание чувств (2009)
Все умрут, а я останусь 6.4
Все умрут, а я останусь (2008)
Неуместный человек 7.0
Неуместный человек (2006)

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 18 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Б-р-р-р-р-р.... впечатление такое гнетущее, послевкусие мерзкое... Фильм спас только саунд от Земфиры и замечательная игра "Трех… Читать дальше…
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Очень странно что фильм идет почти месяц в прокате, а комментариев пшик..
Мне фильм очень понравился, местами фарс, конечно, но это же… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Последняя сказка Риты - промо-трейлер
Последняя сказка Риты Промо-трейлер
Последняя сказка Риты - трейлер
Последняя сказка Риты Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Последняя сказка Риты
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше