Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Отбросы
Постер фильма Отбросы
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Отбросы

Отбросы

Junkhearts 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный герой фильма — отставной солдат Фрэнк, одинокий алкоголик, подверженный приступам тревоги и страдающий от посттравматического стрессового расстройства. То ли стремясь искупить комплекс вины, то ли просто ради того, чтобы скрасить одиночество, он впускает в свою квартиру бездомную девушку-подростка Линетт.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 4 ноября 2011
Дата выхода
4 ноября 2011 Великобритания
Бюджет 325 000 GBP
Производство Disruptive Element Films, Coded Pictures, Hustle Productions
Другие названия
Junkhearts, Отбросы
Режиссер
Тиндж Кришнан
Тиндж Кришнан
В ролях
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Том Стёрридж
Том Стёрридж
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Шон Дули
Шон Дули
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Отбросы
Токсичные 5.4
Токсичные (2019)
Конец пути 6.6
Конец пути (2017)
Виктор Франкенштейн 6.7
Виктор Франкенштейн (2015)
Высотка 5.3
Высотка (2015)
Равные 6.8
Равные (2015)
Эффи 6.0
Эффи (2014)
В ожидании вечности 6.1
В ожидании вечности (2010)
Рок-волна 7.4
Рок-волна (2009)
Читая мысли 6.8
Читая мысли (2006)
Братья по року 6.3
Братья по року (2004)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Фанаты ждали экранизацию книги, а получили что-то непонятное: 5 фильмов, которые исказили первоисточник и не прогадали
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше