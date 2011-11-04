Главный герой фильма — отставной солдат Фрэнк, одинокий алкоголик, подверженный приступам тревоги и страдающий от посттравматического стрессового расстройства. То ли стремясь искупить комплекс вины, то ли просто ради того, чтобы скрасить одиночество, он впускает в свою квартиру бездомную девушку-подростка Линетт.
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 39 минут
Год выпуска2011
Премьера в мире4 ноября 2011
Дата выхода
4 ноября 2011
Великобритания
Бюджет325 000 GBP
ПроизводствоDisruptive Element Films, Coded Pictures, Hustle Productions