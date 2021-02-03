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Владимир Ильин
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Владимир Ильин
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Дата рождения
16 ноября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Место рождения
Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия)
Биография Владимира Ильина
Родился 16 ноября 1947 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Владимира Ильина
Сирийская соната
военный, мелодрама, триллер
2022, Россия
0.0
Солнцепек
драма
2021, Россия
5.0
Воскресенье
драма
2019, Россия
5.0
Семь ужинов
мелодрама, комедия
2019, Россия
5.0
Камень, ножницы, бумага
драма
2019, Россия
0.0
Медный всадник России
исторический, драма
2019, Россия
0.0
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
фантастика, триллер
2019, Россия
6.0
Пилигрим
триллер
2018, Россия
6.0
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