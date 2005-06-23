Космос как предчувствие, 2005

Действие фильма разворачивается в портовом городе на Кольском полуострове в 1957 году. Виктор Коньков по прозвищу Конек работает шеф-поваром в местном ресторане, встречается с официанткой Ларой, а в свободное время занимается боксом. Размеренный быт Конька согревают мысли о чем-то большем – как для себя, так и для своей страны. И вот вскоре его надежды обретают воплощение: в жизни героя появляется таинственный мужчина по имени Герман, рассказывающий Виктору истории про тайный отбор претендентов на первый полет в космос.
57-ой год. Время надежд и искренней веры в то, что светлое будущее непременно наступит. Советский спутник посылает звонкие сигналы, говоря миру – мы здесь, мы шагнем еще дальше и выше.
На земле, в северном портовом городе, за движением спутника восхищенно следят сияющие глаза Конька и Лары – простодушного ресторанного повара и его подружки-официантки. Течение их нехитрого романа нарушает появление таинственного незнакомца, который точно знает – из этой страны нельзя убежать, из нее можно только улететь. Или уплыть.
А вокруг течет жизнь приграничного портового города. Громады иностранных кораблей приносят сюда незнакомые звуки, вкусы и запахи – пугающие и манящие. И страшно подумать советскому человеку, что где-то есть другая жизнь и другая свобода.