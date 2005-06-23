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Космос как предчувствие Космос как предчувствие
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Космос как предчувствие, 2005

2005 / Россия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в портовом городе на Кольском полуострове в 1957 году. Виктор Коньков по прозвищу Конек работает шеф-поваром в местном ресторане, встречается с официанткой Ларой, а в свободное время занимается боксом. Размеренный быт Конька согревают мысли о чем-то большем – как для себя, так и для своей страны. И вот вскоре его надежды обретают воплощение: в жизни героя появляется таинственный мужчина по имени Герман, рассказывающий Виктору истории про тайный отбор претендентов на первый полет в космос.

  • Чтобы подготовиться к ролям Конька и Германа, Евгений Миронов и Евгений Цыганов потратили три месяца на тренировки по боксу.
  • Съемки картины заняли шесть месяцев.
  • Евгению Миронову и Евгению Цыганову пришлось в одних трусах плавать в Финском заливе при температуре воды +8 градусов, и при этом ни один из них не заболел. В это же время дублеру в гидрокостюме уже после второго захода в воду потребовалась помощь врача.
  • Для роли Риммы Елене Лядовой пришлось поправиться на 12 кг, чтобы больше походить на свою экранную сестру в исполнении Ирины Пеговой.
  • Бюджет картины составил 2 миллиона долларов.
  • По признанию Евгения Цыганова, близких отношений с Евгением Мироновым у них на площадке не сложилось. Режиссер фильма Алексей Учитель даже сравнивал Цыганова и Миронова с “волками-одиночками”.

57-ой год. Время надежд и искренней веры в то, что светлое будущее непременно наступит. Советский спутник посылает звонкие сигналы, говоря миру – мы здесь, мы шагнем еще дальше и выше.

На земле, в северном портовом городе, за движением спутника восхищенно следят сияющие глаза Конька и Лары – простодушного ресторанного повара и его подружки-официантки. Течение их нехитрого романа нарушает появление таинственного незнакомца, который точно знает – из этой страны нельзя убежать, из нее можно только улететь. Или уплыть.

А вокруг течет жизнь приграничного портового города. Громады иностранных кораблей приносят сюда незнакомые звуки, вкусы и запахи – пугающие и манящие. И страшно подумать советскому человеку, что где-то есть другая жизнь и другая свобода.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 23 июня 2005
Премьера в мире 23 июня 2005
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Алексей Учитель
Алексей Учитель
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Елена Лядова
Елена Лядова
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Космос как предчувствие 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вообще говоря, с таким названием нужно было снимать предысторию нашествия марсиан, о котором недавно поведал нам Спилберг, только снимать с блоковским пафосом: помните – «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…»? Тогда была бы интрига – и даже некоторая фатальность была бы. А так… космос отдельно, ром, баба, котлеты и мухи – тоже отдельно. Кстати, о котлетах и бабе. Несмотря на столь весомый сюжетообразующий посыл, как предчувствие космоса, действие разворачивается все больше в столовой, где…
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