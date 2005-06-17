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Киноафиша Фильмы Пыль

Пыль

Pyl 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Герой фильма – неуклюжий неудачник, потрясающий русский Бивис то испуганно кивающий, то лепечущий: "я эт самое...". Бивиса и Бадхеда постоянно за кого-то принимают, берут у них интервью, вербуют в организации, проповедуют, пропагандируют политкорректные идеи, в то время как герои пусты, чисты, и от того неподвластны внешним воздействиям. Нашего Лешу тоже постоянно принимают за кого-то, кем он не является. "Эх! Завидую я им! Свободное выросло поколение" – говорит правозащитник кивая на аутичного героя. Леша пассивен, Леша инфантилен, Леша – никто. Все, что происходит с ним – вариант классической "трагедии маленького человека", никому не нужного, никому не симпатичного, жалкого и отвратительного даже самому себе.

 

Фильм говорит о том, что будущего нет. По крайней мере, нет никакого объективного будущего, так же как нет толком никакой объективной реальности: "Сигареты в руках, чай на столе – эта схема проста, И больше нет ничего – все находится в нас...". Круг замыкается, все остается как есть, и, тем не менее: "Перемен требуют наши сердца...". Герой – даже не герой, и его желания – тупость, но его сердце и пульсация вен, тем не менее, чего-то требуют, заставляют куда-то бежать, к чему-то стремиться. А это и есть жизнь.

 

Желание перестать быть пылинкой, сором, полным ничтожеством – это и есть желание перемен.

 

Бурление конца 80-х начала 90-х имели характерное название "Перестройка". Перемен ждали от правительства, от окружающей действительности – от внешнего мира. Здесь, в 2000-х, мы утратили трогательную наивность. Мы уже не можем мыслить такими категориями, мы можем мечтать лишь, об экзистенциальном прорыве сквозь мутную повседневность, мы можем думать о том, как вынырнуть из этого потока и вдохнуть свежего воздуха. Как переродиться из "овоща" в кого-то еще? Мы можем стремиться к переменам, сознавая, что все – ничто, а ничто ничего не значит. Но желания пылинки – в конце концов, важный природный механизм.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 17 июня 2005
Дата выхода
17 июня 2005 Россия 16+
14 июля 2005 Казахстан
14 июля 2005 Украина
Бюджет $3 000
Производство SVOI 2000
Другие названия
Pyl, Dust, Putekļi, Пил, Пыль
Режиссер
Сергей Лобан
В ролях
Алексей Подольский
Петр Мамонов
Петр Мамонов
Псой Короленко
Дмитрий Пименов
Алексей Агеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
shurup 2 апреля 2015, 12:51
Совершенно не понимаю, как ТАКОЙ фильм может понравиться!?
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