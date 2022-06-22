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Владимир Машков – Фильмы

- Владимир Машков – «Вор»

Владимир Машков – Личная жизнь

Советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации Владимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле, СССР. Отец – Лев Петрович – актер Новокузнецкого кукольного театра, мать – Наталья Ивановна Никифорова – главный режиссер Новокузнецкого кукольного театра. Сводный брат – Виталий. Бабушка Владимира по материнской линии была итальянкой.

Семья жила в Бишкеке. Когда Вове исполнилось 7 лет, Машковы переехали в Новокузнецк. Окончив школу, юноша решил стать биологом и поступил в Новосибирский государственный университет. Через год Машков передумал и подал документы в Новосибирское государственное театральное училище, был исключен за драку. Владимир уехал покорять Москву и поступил в школу-студию МХАТ. Однако оттуда он также был отчислен за неподобающее поведение. Машков стал работать декоратором при МХАТе, затем стал учиться у Олега Табакова.

С апреля 2018 года Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова.

Владимир Машков – Фильмы

В 1989 году состоялся кинодебют Машкова. Артист снялся в картине «Зеленый огонь козы» Анатолия Матешко. В 1990 году последовали роли в лентах «Делай – раз!» Андрея Малюкова и «Ха-би-ассы» Анатолия Матешко.

Популярность пришла к актеру в 1994 году: Машков сыграл главные роли в картинах «Лимита» Дениса Евстигнеева и «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского. В 1995 году засветился в фильме «Американская дочь» Карена Шахназарова.

В 1997 году Владимир Машков попробовал себя на режиссерском поприще – вышла поставленная им новогодняя комедия-драма «Сирота казанская». В ленте снялись Елена Шевченко, Николай Фоменко, Валентин Гафт, Лев Дуров, Олег Табаков. Сам Машков также появился на экране в образе ларёчника Фёдора.

Второй режиссерской работой Машкова стала картина «Папа» (2004). Машков сыграл главную роль в картине, а также стал сценаристом и продюсером проекта.

В 2007 году Машков сыграл главную роль в популярном сериале «Ликвидация» о борьбе советской власти с бандитами в 1946 году в Одессе. В проекте снялись Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий, Владимир Меньшов, Ксения Раппопорт.

В 2010 году Владимир получил главную роль в картине «Край» Алексея Учителя. Картина получила четыре награды «Золотой орёл», хотя была неоднозначно принята зарубежными критиками.

В 2016 году Машков снялся в российском фильме-катастрофе «Экипаж» Николая Лебедева. Партнером по картине стал Данила Козловский. К слову, «Экипаж» стал вторым российским фильмом, снятым в формате IMAX.

В 2017 году Владимир Машков сыграл главную роль в спортивной драме Антона Мегердичева «Движение вверх». Персонаж Машкова – главный тренер мужской сборной СССР по баскетболу Владимир Гаранжин. Картина собрала приличную кассу в России и странах СНГ.

Владимир Машков – «Вор»

«Вор» – драма российско-французского производства режиссера Павла Чухрая (1997). Лента построена на воспоминаниях главного героя картины – мальчика Сани, чей отец погиб от ранений после войны. Когда Сане исполнилось шесть лет, его мать познакомилась с офицером-танкистом Толяном (Машков), который на самом деле оказался вором. Фильм получил 6 наград «Ника», специальный приз жюри МКФ в Венеции, был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

Владимир Машков – Личная жизнь

Первой женой артиста стала актриса Елена Шевченко. В браке родилась дочь Мария, ныне актриса Мария Машкова. Второй супругой Машкова стала актриса Алёна Хованская. Третий брак Владимир Машков заключил с журналисткой и дизайнером одежды Ксенией Терентьевой. Четвертой избранницей артиста стала Оксана Шелест.