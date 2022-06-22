Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Владимир Машков

Владимир Машков

Владимир Машков
Владимир Машков
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 ноября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Мария Машкова
Мария Машкова
Отец и дочь
Биография Владимира Машкова

Содержание:
Владимир Машков – Фильмы
  - Владимир Машков – «Вор»
Владимир Машков – Личная жизнь

Советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации Владимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле, СССР. Отец – Лев Петрович – актер Новокузнецкого кукольного театра, мать – Наталья Ивановна Никифорова – главный режиссер Новокузнецкого кукольного театра. Сводный брат – Виталий. Бабушка Владимира по материнской линии была итальянкой.

Семья жила в Бишкеке. Когда Вове исполнилось 7 лет, Машковы переехали в Новокузнецк. Окончив школу, юноша решил стать биологом и поступил в Новосибирский государственный университет. Через год Машков передумал и подал документы в Новосибирское государственное театральное училище, был исключен за драку. Владимир уехал покорять Москву и поступил в школу-студию МХАТ. Однако оттуда он также был отчислен за неподобающее поведение. Машков стал работать декоратором при МХАТе, затем стал учиться у Олега Табакова.

С апреля 2018 года Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова.

Владимир Машков – Фильмы

В 1989 году состоялся кинодебют Машкова. Артист снялся в картине «Зеленый огонь козы» Анатолия Матешко. В 1990 году последовали роли в лентах «Делай – раз!» Андрея Малюкова и «Ха-би-ассы» Анатолия Матешко.

Популярность пришла к актеру в 1994 году: Машков сыграл главные роли в картинах «Лимита» Дениса Евстигнеева и «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского. В 1995 году засветился в фильме «Американская дочь» Карена Шахназарова.

В 1997 году Владимир Машков попробовал себя на режиссерском поприще – вышла поставленная им новогодняя комедия-драма «Сирота казанская». В ленте снялись Елена Шевченко, Николай Фоменко, Валентин Гафт, Лев Дуров, Олег Табаков. Сам Машков также появился на экране в образе ларёчника Фёдора.

Второй режиссерской работой Машкова стала картина «Папа» (2004). Машков сыграл главную роль в картине, а также стал сценаристом и продюсером проекта.

В 2007 году Машков сыграл главную роль в популярном сериале «Ликвидация» о борьбе советской власти с бандитами в 1946 году в Одессе. В проекте снялись Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий, Владимир Меньшов, Ксения Раппопорт.

В 2010 году Владимир получил главную роль в картине «Край» Алексея Учителя. Картина получила четыре награды «Золотой орёл», хотя была неоднозначно принята зарубежными критиками.

В 2016 году Машков снялся в российском фильме-катастрофе «Экипаж» Николая Лебедева. Партнером по картине стал Данила Козловский. К слову, «Экипаж» стал вторым российским фильмом, снятым в формате IMAX.

В 2017 году Владимир Машков сыграл главную роль в спортивной драме Антона Мегердичева «Движение вверх». Персонаж Машкова – главный тренер мужской сборной СССР по баскетболу Владимир Гаранжин. Картина собрала приличную кассу в России и странах СНГ.

Владимир Машков – «Вор»

«Вор» – драма российско-французского производства режиссера Павла Чухрая (1997). Лента построена на воспоминаниях главного героя картины – мальчика Сани, чей отец погиб от ранений после войны. Когда Сане исполнилось шесть лет, его мать познакомилась с офицером-танкистом Толяном (Машков), который на самом деле оказался вором. Фильм получил 6 наград «Ника», специальный приз жюри МКФ в Венеции, был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

Владимир Машков – Личная жизнь

Первой женой артиста стала актриса Елена Шевченко. В браке родилась дочь Мария, ныне актриса Мария Машкова. Второй супругой Машкова стала актриса Алёна Хованская. Третий брак Владимир Машков заключил с журналисткой и дизайнером одежды Ксенией Терентьевой. Четвертой избранницей артиста стала Оксана Шелест.

Интересные факты о Владимире Машкове

Владимир Машков нередко появлялся в голливудских проектах в роли русского шпиона. В картине «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) артист сыграл вместе с Томом Крузом.

Владимир Машков – любитель азартных игр. Однажды он спустил в Лас-Вегасе весь гонорар за одну из картин.

Образ Владимира Машкова в фильме «В тылу врага» стал прототипом главного героя популярной компьютерной игры Grand Theft Auto IV (GTA IV). Игра стала рекордсменом по продажам в первую неделю реализации.

Фильмография Владимира Машкова
Вызов
Вызов
драма 2022, Россия
0.0
Дикая дивизия
военный, драма 2021, Россия
0.0
Герой
Герой
боевик, триллер 2019, Россия
6.0
Миллиард
Миллиард
боевик, криминал 2019, Россия
4.0
Движение вверх
Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.0
Экипаж
Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.0
Дуэлянт
Дуэлянт
драма 2016, Россия
7.0
Про Любовь
Про Любовь
комедия 2015, Россия
6.0
Все фильмы
Фотографии Владимира Машкова Все фотографии
Владимир Машков и Оксана Шелест Владимир Машков с дочерью Владимир Машков Владимир Машков
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов» Доступна подборка новых фото со съемок.
Написать
22 июня 2022 12:05
Съемки фильма «Вызов» возобновятся весной в традиционном формате на Земле Сейчас идет дополнительный кастинг.
Написать
24 ноября 2021 16:53
Владимир Машков присоединился к актерскому составу космического фильма «Вызов» Актер отправился на Байконур.
Написать
15 октября 2021 10:28
Все новости
Статьи о персоне
«Съемки стартовали»: вот что известно о продолжении космической одиссеи Пересильд Производство фильма началось еще в октябре прошлого года.
Написать
22 июня 2022 09:55
«Мы не справились»: дочь Машкова объявила о разрыве с отцом Артистка не стала скрывать правду от поклонников.
1 комментарий
21 июня 2022 17:30
Не поверите: вот кто должен был сыграть Белого в «Бригаде» на самом деле Сергей Безруков мог не получить свою самую звездную роль.
2 комментария
18 июня 2022 14:49
Все статьи
Связи
Мария Машкова
Мария Машкова
Отец и дочь
Все связи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши