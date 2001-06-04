Власть, деньги, внимание женщин, здоровье — все это у Олега присутствует в большом, даже огромном, количестве. Казалось бы, что еще нужно человеку для счастья? Его уважают, боятся, называют крестным отцом, от его слова зависят судьбы многих людей. Его состояние исчисляется десятками, а может и сотнями миллионов долларов. Безумные вечеринки с шикарными проститутками, игрой в русскую рулетку и швырянием пачек наличных. Он устал от такой жизни, устал от своего слишком опасного бизнеса. Он хочет отойти от дел, но российских партнеров такой расклад явно не устраивает, и это грозит ему очень серьезными последствиями. Олег хочет спокойной семейной жизни со своей матерью и сумасбродным младшим братом. Для этого он покупает за 20 миллионов долларов роскошную виллу в Голливуде. Так получается, что на этой вилле он знакомится с девушкой. Она не красавица, но в ней есть нечто особенное, загадочное. Это знакомство делает Олега счастливым. Ему кажется, что он встретил свою любовь, роковую любовь, которая его обязательно погубит…

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