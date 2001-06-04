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Постер фильма Давай сделаем это по-быстрому
Постер фильма Давай сделаем это по-быстрому
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Давай сделаем это по-быстрому

Давай сделаем это по-быстрому

The Quickie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Власть, деньги, внимание женщин, здоровье — все это у Олега присутствует в большом, даже огромном, количестве. Казалось бы, что еще нужно человеку для счастья? Его уважают, боятся, называют крестным отцом, от его слова зависят судьбы многих людей. Его состояние исчисляется десятками, а может и сотнями миллионов долларов. Безумные вечеринки с шикарными проститутками, игрой в русскую рулетку и швырянием пачек наличных. Он устал от такой жизни, устал от своего слишком опасного бизнеса. Он хочет отойти от дел, но российских партнеров такой расклад явно не устраивает, и это грозит ему очень серьезными последствиями. Олег хочет спокойной семейной жизни со своей матерью и сумасбродным младшим братом. Для этого он покупает за 20 миллионов долларов роскошную виллу в Голливуде. Так получается, что на этой вилле он знакомится с девушкой. Она не красавица, но в ней есть нечто особенное, загадочное. Это знакомство делает Олега счастливым. Ему кажется, что он встретил свою любовь, роковую любовь, которая его обязательно погубит…
Страна Германия / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 4 июня 2001
Дата выхода
4 июня 2001 Гвиана
25 июля 2001 Франция
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Производство Pyramide Films, Flach Pyramide International, Pandora Filmproduktion
Другие названия
The Quickie, Decisione rapida, Gyors menet, Skubotas darbas, Szybki numer, Tiro Rápido, Да го направим по бързия начин, Давай сделаем это по-быстрому
Режиссер
Сергей Бодров
Сергей Бодров
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Дин Стокуэлл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
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