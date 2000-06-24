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6.2
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Реальный вымысел
6.2
Реальный вымысел
, 2000
Shilje sanghwang
Южная Корея / криминал, драма / 18+
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Награды
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6.2
О фильме
Молодой художник не в ладах с окружающим миром. Он находит новое вдохновение в девушке с камерой. Дикие инстинкты и неподконтрольные разуму эмоции пробуждаются в нём…
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В ролях
Ким Чжин А
Чу Чжин Мо
Na
Щим И-ён
Girl
Сон Мин-сок
Lee Je-rak
Kim Ki-yeon
Myeong Sun-mi
Чан Хён-сон
Режиссер
Ким Ки Дук
Сценарист
Ким Ки Дук
Композитор
Sang-yun Jeon
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 9 минут
Год выпуска
2000
Премьера в мире
24 июня 2000
Дата выхода
24 июня 2000
Южная Корея
Другие названия
Silje sanghwang, Real Fiction, Ficción real, Gerçek Yalan, Prawdziwa fikcja, Shilje sanghwang, Реальна вигадка, Реальный вымысел, リアル・フィクション, 실제 상황, 真相
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
14
голосов
Отзывы о фильме
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