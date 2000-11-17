Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Far from the Window
1 постер
Киноафиша Фильмы Far from the Window

Far from the Window

Daleko od okna 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Польша
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 21 марта 2025
Премьера в мире 17 ноября 2000
Дата выхода
17 ноября 2000 Польша
Другие названия
Daleko od okna, Far from the Window, Keep Away from the Window, 远离那扇窗
Режиссер
Ян Якуб Кольский
В ролях
Dorota Landowska
Доминика Осталовска
Бартош Опанья
Кшиштоф Печиньский
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Золотой дубль
Золотой дубль
2026, Россия, спорт, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше