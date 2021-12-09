Заводной апельсин, 1971

Алекс ДеЛардж – юноша из футуристической Британии. Он и его друзья проповедуют ультранасилие – бессмысленную жестокость ко всем, кто попадется под руку. Однажды Алекс попадается на преступлении и попадает в тюрьму за убийство. Там герой узнает об экспериментальной программе, в которой осужденных программируют на ненависть к насилию. Если он пройдет программу, его приговор будет сокращен и он вернется на улицу раньше, чем ожидалось. Но испытания Алекса далеки от завершения, когда он выходит на улицы Британии, ведь товарищи ожидали его возвращения…
Великий Стэнли Кубрик экранизировал знаменитый одноименный роман Энтони Берджесса в 1971 году. Впервые в мировом кино так ярко и остро представлена идеология насилия, жестокости и сатанизма. В фильме был произведен исчерпывающий анализ причин преступности среди молодежи, нетерпимости нового поколения к привычным моральным ценностям и жизненным устоям современного общества. Главаря банды Алекса в этой мрачной футуристической сатире играет кумир того времени Малкольм Макдауэлл. фильм был номинирован на премию Оскар по категориям Лучший фильм, Лучший режиссер и Лучший сценарий.