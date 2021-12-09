Заводной апельсин, 1971

Алекс ДеЛардж – юноша из футуристической Британии. Он и его друзья проповедуют ультранасилие – бессмысленную жестокость ко всем, кто попадется под руку. Однажды Алекс попадается на преступлении и попадает в тюрьму за убийство. Там герой узнает об экспериментальной программе, в которой осужденных программируют на ненависть к насилию. Если он пройдет программу, его приговор будет сокращен и он вернется на улицу раньше, чем ожидалось. Но испытания Алекса далеки от завершения, когда он выходит на улицы Британии, ведь товарищи ожидали его возвращения…