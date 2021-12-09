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Заводной апельсин Заводной апельсин
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Clockwork Orange

Заводной апельсин, 1971

1971 / Великобритания
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алекс ДеЛардж – юноша из футуристической Британии. Он и его друзья проповедуют ультранасилие – бессмысленную жестокость ко всем, кто попадется под руку. Однажды Алекс попадается на преступлении и попадает в тюрьму за убийство. Там герой узнает об экспериментальной программе, в которой осужденных программируют на ненависть к насилию. Если он пройдет программу, его приговор будет сокращен и он вернется на улицу раньше, чем ожидалось. Но испытания Алекса далеки от завершения, когда он выходит на улицы Британии, ведь товарищи ожидали его возвращения… 

  • Глаза Малкольма Макдауэлла были обезболены перед съемками знаменитой сцены пытки, так что он мог сидеть так в течение долгого времени без особого дискомфорта, хотя его роговица неоднократно царапалась металлическими замками крышки.
  • Сцена, в которой Алекс поет «Поющих под дождем», нападая на дом писателя, не была запланирована. Кубрик провел четыре дня, экспериментируя с ней, и однажды спросил у Макдауэлла, умеет ли он танцевать. Тот запел единственную песню, которую смог вспомнить. Кубрику это понравилось, и он купил права на песню за 10 000 долларов.
  • Кубрик боялся, что владельцы кинотеатров перемонтируют фильм, так что каждую неделю бобины с пленкой меняли на чистую, проверенную режиссером копию.

Великий Стэнли Кубрик экранизировал знаменитый одноименный роман Энтони Берджесса в 1971 году. Впервые в мировом кино так ярко и остро представлена идеология насилия, жестокости и сатанизма. В фильме был произведен исчерпывающий анализ причин преступности среди молодежи, нетерпимости нового поколения к привычным моральным ценностям и жизненным устоям современного общества. Главаря банды Алекса в этой мрачной футуристической сатире играет кумир того времени Малкольм Макдауэлл. фильм был номинирован на премию Оскар по категориям Лучший фильм, Лучший режиссер и Лучший сценарий.

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1971
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера в мире 19 декабря 1971
Возраст 18+
Режиссер
Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик
В ролях
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Патрик Маги
Майкл Бейтс
Уоррен Кларк
Джон Клайв
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заводной апельсин 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Илона Васильевна 12 декабря 2021, 15:53
Смотрела миллион лет назад, до сих пор вспоминаю этот фильм, кроме мерзости от увиденного ничего не испытываю...
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