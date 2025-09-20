Меню
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра
Миллионы зрителей не могут ошибаться.
Написать
20 сентября 2025 08:56
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
У ленты за $200 тысяч оценка выше, чем у фильма за $205 млн. Но посмотреть стоит и то, и то.
Написать
19 сентября 2025 13:46
Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро
Потому что выключить, не узнав все тайны, практически невозможно.
Написать
17 сентября 2025 13:17
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
Абсолютный пик сериала. Ни первый, ни будущий финал его не переплюнут
Написать
9 сентября 2025 15:13
«Настроение 80-х»: в заставке «Очень странных дел» спрятана отсылка к Кингу — а в одном эпизоде даже случилось «камео»
Заметили только преданные фанаты.
Написать
9 сентября 2025 08:27
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря
И очень удобно, что ждать три года до выхода их нового сезона не придется.
Написать
7 сентября 2025 08:56
Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»
Фанаты гадают, кто станет злодеем и что скрывает Изнанка.
Написать
3 сентября 2025 07:29
Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год
А ведь потенциал был колоссальный.
Написать
1 сентября 2025 07:00
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
Один из главных героев может оказаться на стороне зла.
1 комментарий
29 августа 2025 08:27
Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу
Более того, проект снят в Южной Америке.
4 комментария
26 августа 2025 13:46
Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле
Бертон гениально смешал разные стили.
Написать
23 августа 2025 18:07
Искра, буря, безумие: этого поцелуя не было в сценарии «Очень странных дел» — актеры поддались чувствам (или их герои)
Каждый поклонник закричал: «Ну наконец-то!».
Написать
10 августа 2025 22:02
Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод
И на что тратили такие деньги?
Написать
9 августа 2025 10:52
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
До премьеры новых эпизодов остается еще месяц, так что список точно пригодится.
Написать
9 августа 2025 08:56
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Пока Netflix бережно монтирует последние серии, не сидите без дела.
Написать
4 августа 2025 09:25
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Тоже рассчитывали, что просмотр последних серий затянется на несколько дней? Увы.
Написать
22 июля 2025 15:13
«Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел»
В дебютный ролик вошли эпизоды вообще из всех новых серий. Но больше всего внимания уделили первой главе.
Написать
20 июля 2025 07:29
«Слизали» все подчистую, даже название? Судебный скандал вокруг «Очень странных дел» закончился так же странно, как и начался
Шоураннеры рисковали влететь на колоссальные деньги.
Написать
13 июля 2025 14:15
Звезду «Очень странных дел» когда-то не взяли на роль в «Игре престолов» — но она ни о чем не жалеет
В итоге роль в эпичном сериале от HBO ушла другой, но всемирную славу вскоре получили обе актрисы.
Написать
29 июня 2025 11:21
Без Терминатора, но с Сарой Коннор: появление звезды в 5-м сезоне «Очень странных дел» — тревожный звонок
Думали, что Векна худжий кошмар детей Хоукинса? Первому испытуемому придется подвинуться.
1 комментарий
17 июня 2025 16:11
«После 10 лет — это окей»: Хоппер из «Очень странных дел» рассказал, почему ждёт финал с облегчением
Если грустно прощаться с любимой историей, попробуйте взглянуть под другим углом.
Написать
14 июня 2025 13:17
«Аркейн», «Человек-паук» и зомби со снежными акулами: дикие подробности еще одного продолжения «Очень странных дел»
Действие развернется в недалеком прошлом.
Написать
12 июня 2025 18:36
Смирнов не единственный славянин в «Очень странных делах»: на «Камчатке» снимался даже любимчик зрителей из «Игры престолов»
Большинство из актеров не умело говорить на великом и могучем, хотя и очень старались.
Написать
4 июня 2025 17:38
Помните Смирнова из «Очень странных дел»: актер отказался от роли в нашумевшем сериале HBO ради крошечного камео на Netflix
Актер с российскими корнями ни о чем не жалеет.
Написать
3 июня 2025 09:54
Красные дни календаря: почему финал «Очень странных дел» разделили на целых 3 части — Netflix можно понять
Прощаться с любимым сериалом будем долго.
Написать
1 июня 2025 13:17
В «Очень странных делах» наверняка убьют Стива: кровавая баня должна произойти перед финалом
Фанаты ждут премьеры, скрестив пальцы
Написать
31 мая 2025 21:01
«Закончится ли оно когда-нибудь?» 5 сезон «Очень странных дел» может оказаться вовсе не последним — Майк сболтнул лишнего
Не исключено, что актера неправильно поняли.
Написать
29 мая 2025 08:56
Океан вместо Камчатки и Стивен Кинг вместо Векны: у «Очень странных дел» изначально был абсолютно другой сюжет
Звучит как что-то типа «Американской истории ужасов» с вайбами 80-х.
Написать
28 мая 2025 19:05
Камчатка в «Очень странных делах» стала причиной скандала: парадокс в том, что возмутились не в России
Хотя в сериале показали «клюкву» в духе худших боевиков 80-х.
4 комментария
27 мая 2025 21:00
Всего 4 сериала Netflix собрали больше миллиарда часов просмотра за 90 дней: «Игра в кальмара», «Странные дела» — а кто ещё-то?
Это как если бы каждый житель планеты включил один и тот же сериал минут на 15.
1 комментарий
21 мая 2025 16:11
Неужели так скоро? Фанаты «раскрыли» дату выхода 5 сезона «Очень странных дел» — Netflix опять все заспойлерил
Осталось лишь чуть-чуть запастись терпением и, возможно, платочками.
1 комментарий
15 мая 2025 10:23
Две звезды «Очень странных дел» намекнули, чего ждать от 5-го сезона: Одиннадцатая выживет, но какой ценой
Финал Sci-Fi проекта может разбить сердца фанатов.
Написать
6 мая 2025 13:46
5 сезон — все-таки не финал? «Очень странные дела» от Netflix получат необычное продолжение (и не одно)
Спин-оффы, приквелы и что только не.
Написать
24 апреля 2025 16:11
5 отличных хоррор-сериалов, которые точно зайдут фанатам Стивена Кинга
Некоторые из них получили похвалу и от культового писателя в том числе.
Написать
14 апреля 2025 15:42
На «Очень странных делах» свет клином не сошелся: создатели экранизируют аниме, книгу Кинга и еще кое-что секретное
А также в их копилке несколько отличных проектов, уже увидевших свет.
Написать
10 апреля 2025 07:00
48 млн часов просмотра за неделю: этот фильм со звездой «Очень странных дел» Netflix снял за $320 млн — критики сочли провалом
Картина считается самой дорогой в истории платформы, но это не перекрывает ее главный минус.
Написать
7 апреля 2025 10:23
Убьют ли Стива в финале «Очень странных дел»? Создатели намекали, но все понятно и без них
Арка персонажа, по сути, достигла логического финала. Но есть и нюансы.
Написать
5 апреля 2025 21:30
«Переходный возраст» от Нетфликса вышел на новый уровень после оглушительного успеха на стриминге
Шокирующая драма со Стивеном Грэмом в одной из главных ролей стала мировым хитом всего через несколько дней после выхода.
Написать
4 апреля 2025 14:44
Почти как Танос, но еще безумнее: как и почему убивает Векна — главный злодей «Очень странных дел»
Не помешает вспомнить в ожидании пятого сезона.
1 комментарий
1 апреля 2025 21:00
Чеховское ружье для боя с Векной: что известно о матери Одиннадцатой и как она поможет детям в финале «Очень странных дел»
Фанатские теории отлично вписываются в историю героини.
Написать
1 апреля 2025 10:23
Это не доктор Бреннер: кто биологический отец Оди из сериала «Очень странные дела» на самом деле
У девочки и ее матери оказалась очень непростая судьба.
1 комментарий
1 апреля 2025 08:56
«Всего лишь жалкая имитация»: почему у Дастина нет зубов в 3 сезоне «Очень странных дел»
Ведь во втором они, казалось бы, наконец появились.
Написать
31 марта 2025 18:07
Кинг всегда платит свои долги: новая экранизация короля ужасов станет идеальной заменой «Очень странным делам»
Колесо Сансары дало оборот: король ужасов сперва вдохновил, затем вдохновился.
4 комментария
30 марта 2025 19:05
Как «Очень странные дела», но в разы короче: 5 фильмов, похожих на хитовый проект от Netflix
Компании друзей, местный шериф, тихий городок — все как мы любим.
1 комментарий
27 февраля 2025 17:38
«Я кидаю Джоли на диван»: русский актер из сериала «Очень странные дела» — про свою первую роль
Вы наверняка видели его на экранах еще до выхода проекта от Нетфликс.
Написать
17 февраля 2025 07:58
«Как восемь блокбастеров»: чего ждать от пятого сезона «Очень странных дел» — сценаристы приоткрыли завесу
Похоже, можно не переживать, что финал окажется затянутым.
Написать
1 февраля 2025 07:58
Планы резко поменялись: ждали финал «Очень странных дел» в ближайшие месяцы? У Netflix для вас дурные новости
Ну и даже от классической формулы «весь сезон в один день» создатели отойдут.
Написать
28 января 2025 12:19
От фантастики до легкой комедии: 6 сериалов Нетфилкс, которые реально посмотреть за неделю отпуска
Для тех, кто хочет валяться на диване с семьей, есть оливье тазиками и ненавидит кататься на лыжах.
Написать
3 января 2025 08:56
Критик назвал топ-3 сериала от Netflix за 2024 год: если еще не смотрели, вам крупно повезло
А тем, кто уже видел, советуем глянуть еще раз.
Написать
6 декабря 2024 13:17
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории
Съемки потребовали колоссальных бюджетов.
Написать
1 сентября 2024 12:00
Тест: на какой сериал Netflix похожа ваша жизнь? Ответьте на 5 вопросов и узнайте
Костюмированная мелодрама или тот еще боевик?
Написать
15 августа 2024 18:30
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
