«Настроение 80-х»: в заставке «Очень странных дел» спрятана отсылка к Кингу — а в одном эпизоде даже случилось «камео»

Заставки сериалов — это не просто красивая пауза перед началом истории. Это своего рода ключ, позволяющий с первых секунд понять настроение, мир и даже философию шоу.

Многие проекты этим пренебрегают, кидая в зрителя набор имен на черном фоне. Но если сериал хочет стать культовым, он обязан цеплять уже в первые минуты.

«Очень странные дела» — яркий тому пример. Их заставка, хоть и короткая, но давно стала неотъемлемой частью сериала, как рация у детей или электрические гирлянды у Джойс.

На первый взгляд там ничего особенного: несколько секунд, где буквы собираются в название шоу под фирменный синтезаторный саундтрек. Но именно эта простота — и есть гениальный ход.

Отсылка, которую поняли не все

Титры намеренно стилизованы под книжные обложки Стивена Кинга 80-х годов. Те самые, которые продавались на каждом углу и притягивали взгляд массивными буквами, подсвеченными красным и неоном. Случайность? Вовсе нет.

Братья Даффер открыто вдохновлялись эстетикой Кинга, и заставка стала прямым визуальным поклоном в сторону мастера хоррора.

Когда ты смотришь на обложки книг Кинга, определенно, ловишь настроение 80-х, причем, думаю, именно благодаря типографике, которая в те времена была внушительной, крупной, — говорил дизайнер Мишель Догерти.

И это не единственная отсылка. В «Очень странных делах» есть и ненавязчивое «камео» Кинга. Например, сцена в морге в 4 серии 1 сезона. Пока Хоппер изучает подставное тело Уилла, на заднем плане полицейский листает «Куджо».

И там, на обложке, четко виднеется лицо самого Кинга. Это уже не намек, а прямое признание писателя как вдохновителя истории.

В этом вся магия шоу: оно работает и как самостоятельная история, и как огромное любовное письмо к жанру, который Кинг однажды сделал массовым.

