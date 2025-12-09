Меню
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных

9 декабря 2025 11:21
Юные звезды «Уэнсдэй» и «Очень странных дел» теперь нарасхват.

Disney потянула за золотую косу и вернула в производство экранизацию «Рапунцель». После провального старта «Белоснежки» казалось, что студия больше не рискнет трогать наследие принцесс, но миллиардные сборы «Лило и Стича» быстро вернули всем аппетит. Теперь экранизация «Запутанной истории» снова в работе, а в Голливуде обсуждают, кому достанется роль главной блондинки студии.

Давно идут разговоры, что Матушку Готель могут отдать Скарлетт Йоханссон Пресса уверяет, что Disney уже делает аккуратные поклоны в сторону актрисы — и идея звучит убедительно. У злодейки присутствует смесь шарма и угрозы, и Йоханссон может сыграть это без единой заминки.

За камерой остается Майкл Грэйси («Величайший шоумен»), сценарий пишет Дженнифер Кейтин Робинсон — так что тон у фильма обещает быть музыкальным и динамичным.

Кого прочат на роль самой Рапунцель

Инсайдеры уже разогрели интернет, представив главные имена, но лишь одно из них звучит чаще других.

Сэди Синк, 23 года.

Макс из «Очень странных дел» давно умеет вытягивать на себе драматические сцены, а скоро она появится еще и в новом «Человеке-пауке». У Disney к ней интерес прямой, устойчивый и — судя по утечкам — самый серьезный. Синк называют главной фавориткой.

Маккенна Грейс, 19 лет.

Ее лицо будто создано под классический диснеевский образ. Зрители помнят ее еще со времен «Одаренной», а в последние два года она выросла из подростковой актрисы во взрослую артистку с уверенным диапазоном. У Грейс есть то самое правильное сочетание хрупкости и огонька.

Эмма Майерс, 23 года.

После успеха «Уэнсдэй» Майерс стала любимицей аудитории. У нее хороший для принцессы типаж, харизма и есть опыт играть героинь, которые милые снаружи, но со стержнем внутри — а Рапунцель как раз такая.

Изабель Мэй, 25 лет.

Звезда сериалов Тейлора Шеридана «1883» и «1923». У Мэй есть благородный внешний вид и спокойная манера, которая могла бы стать интересным вариантом, если Disney решит уйти в более реалистичную стилистику.

Официальных проб не было, но все четыре имени уже звучат в студии. Одновременно Disney уже снимает игровую «Моану» и заранее празднует кассовые победы. Ставка на «Рапунцель» — часть большого плана по возрождению империи принцесс.

Теперь единственный вопрос звучит просто: чьи длинные косы зрители увидят на большом экране? Судя по списку, Disney выбирает не просто хоть кого-нибудь из «молодняка» и не пытается угодить повестке. Так что, кем бы ни оказалась новая Рапунцель, такого скандала как с «Русалочкой», к счастью, уже точно не будет.

Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (2010 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
