Netflix боялись повторить ошибку «Игры престолов», но наступили на другие грабли: тревожные новости о финале «Очень странных дел»

29 ноября 2025 16:11
Создатели раскрыли, какая серия о жизни в Вестеросе послужила для них анти-вдохновением.

Братья Дафферы объявили, что в финале «Очень странных дел» не будет массовых смертей — и этим вынесли приговор собственному сериалу. Их стремление избежать участи «Игры престолов» и не повторить сюжет «Красной свадьбы» понятно, но именно сейчас они совершают ту же роковую ошибку.

Что заявили создатели

Пока создатели с гордостью заявляют, что их сериал — «не Игра престолов», они забывают простую истину: именно готовность убивать любимых героев когда-то сделала историю о Железном троне эталоном смелого сторителлинга. В погоне за тёплым финалом для всех Дафферы теряют главное — драматическую напряжённость, которая держала зрителей все эти годы.

«Это не "Игра престолов". Надеюсь, мы удивим зрителей. Но Красной свадьбы не будет. Это было бы слишком депрессивно».

Представьте: Векна, демогоргоны, вся мощь Изнанки — и никто из основных героев не погибает. Это не шикарный финал, это фарс. Когда Макс чудом выжила в четвёртом сезоне, это ещё можно было списать на волшебство Одиннадцать.

Но повторение такого трюка в финале превратит эпическую битву добра и зла в безопасный аттракцион, где всем гарантирован хэппи-энд. Даже смерть Хоппера, к которой нас подводили в первой половине сезона, не состоялась, а Уилл по мановению руки спас трех друзей. Слишком безопасно.

Надежда есть?

Особенно иронично, что актёры плакали на читке сценария. О чём эти слёзы? О том, что придётся прощаться с персонажами, которые стали семьёй? Или о разочаровании от того, что финал не оправдал семилетнего пути? Создатели хотят удивить зрителей, но боятся по-настоящему ранить их — а это невозможно одновременно.

Впрочем, не исключено, что поклонников водят за нос и во второй части будет пару трагических смертей. Согласитесь, выглядит слишком сказочно, что демогоргоны убивают солдат пачками, а никто из героев сериала при этом даже не получает и пореза.

Нет, мы не требуем кровавой бани в духе «Красной свадьбы». Но одна-две значимые смерти — Стива, который всегда был готов пожертвовать собой, или Уилла, чья история давно требует завершения — добавили бы финалу горькой иронии.

«Властелин колец» не стал бы эпосом, если бы Гэндальф не умер, а «Гарри Поттер» не вошёл бы в историю, если бы все выжили в битве за Хогвартс. Дафферы же, кажется, решили сделать своё шоу комфортным, забыв, что настоящая любовь к истории рождается именно в прощаниях.

У «Очень странных дел» будет продолжение про Россию: Дафферы сделают сериал в духе великого «Твин Пикс».

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Игорь Мустафин
